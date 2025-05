WSP annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, a tenu le 8 mai 2025 son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») de façon hybride. Un total de 109 034 984 actions ordinaires (représentant approximativement 83% de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l’assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d’administration de la Société avait fixé à huit le nombre d’administrateurs qui devaient être élus à l’assemblée. Suite au vote à l’assemblée, chacun des huit candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 25 mars 2025 a été élu en tant qu'administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur (les « administrateurs »).

Nom Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre Christopher Cole 107 323 543 98,49 % 1 648 352 1,51 % Martine Ferland 108 689 506 99,74 % 282 390 0,26 % Eric Lamarre 108 849 778 99,89 % 122 118 0,11 % Alexandre L’Heureux 108 915 064 99,95 % 56 832 0,05 % Suzanne Rancourt 108 897 030 99,93 % 74 944 0,07 % Linda Smith-Galipeau 106 762 934 97,97 % 2 209 039 2,03 % Macky Tall 108 848 437 99,89 % 123 537 0,11 % Claude Tessier 108 524 812 99,59 % 447 162 0,41 %



NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Suite au vote à l’assemblée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d’auditeur indépendant de WSP jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son remplaçant, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % absentions 107 816 128 98,88 % 1 218 856 1,12 %



VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des membres de la haute direction et sur les objectifs annoncés. Suite au vote à l’assemblée, ils ont adopté cette résolution non contraignante.

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre 104 932 101 96,29 % 4 039 873 3,71 %



Comme il est mentionné dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 25 mars 2025, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas dispensés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l'onglet « Investisseurs » et déposés sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

À PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Quentin Weber

Chef Mondial, Relations avec les investisseurs

Groupe WSP Global Inc.

quentin.weber@wsp.com

Phone: 438-843-7519

