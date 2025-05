Intesa Sanpaolo enregistre un bénéfice net record de 2,6 milliards d’euros au premier trimestre 2025

MILAN, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo a réalisé au premier trimestre 2025 son meilleur bénéfice net trimestriel jamais enregistré. Supérieur à 2,6 milliards d’euros, il génère également un rendement annualisé des capitaux propres de 20 %.

Ce début d’année exceptionnel renforce les prévisions d’un bénéfice net bien supérieur à 9 milliards d’euros pour l’exercice 2025.

Forte croissance des revenus et rentabilité

Pour les commissions, Intesa Sanpaolo a enregistré un premier trimestre record (+7 % par rapport au premier trimestre 2024), avec une hausse de 11 % des revenus issus des activités de gestion de patrimoine et de protection. Le chiffre d’affaires des activités d’assurance a atteint un record historique (+9 % par rapport au T4 2024).

Depuis le 31 mars 2024, les actifs financiers des clients ont progressé de 45,5 milliards d’euros pour atteindre environ 1 400 milliards, dont 900 milliards de dépôts directs et d’actifs sous gestion (ASG).

Malgré des investissements technologiques importants, la maîtrise des coûts reste une priorité. Avec un ratio coûts/revenus de 38 %, Intesa Sanpaolo affiche l’un des meilleurs niveaux en Europe.

Investissements dans les technologies et transformation numérique

Les technologies restent au cœur de la stratégie d’Intesa Sanpaolo. Après avoir embauché environ 2 350 spécialistes informatiques, la banque a investi 4,4 milliards d’euros dans sa transformation numérique et a migré 62 % de ses applications vers le cloud.

La banque numérique d’Intesa Sanpaolo, Isybank, a dépassé le million de clients, et la forte accélération observée au T1 confirme le succès de la stratégie numérique du Groupe.

Engagement en faveur de l’impact social

Intesa Sanpaolo continue d’être leader en matière d’initiatives à impact social. Elle a mobilisé plus de 700 millions d’euros entre 2023 et le T1 2025, dont 65 millions au cours du seul premier trimestre, pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités, grâce à une équipe dédiée de près de 1 000 professionnels.

Perspectives pour 2025

Grâce à ce départ prometteur, la banque maintient ses prévisions d’un bénéfice net bien supérieur à 9 milliards d’euros sur l’ensemble de l’exercice. Elle prévoit également de reverser plus de 8,2 milliards d’euros à ses actionnaires, avec des distributions supplémentaires à préciser en fin d’année.

Citations du PDG, Carlo Messina

Carlo Messina, PDG d’Intesa Sanpaolo, a commenté les résultats :



« Les résultats du premier trimestre 2025 confirment et renforcent la position d’Intesa Sanpaolo parmi les principales banques européennes. »

« En termes de capitalisation boursière, nous nous classons parmi les premiers groupes bancaires européens, aux côtés de groupes disposant de bilans beaucoup plus importants. »

« Dans un contexte de volatilité des marchés et de fluctuations des taux d’intérêt, nous relevons ces défis en position de force, grâce à un modèle économique résilient, performant et bien diversifié. »

« Nous sommes en tête de la zone euro pour la part des commissions et de l’assurance dans le chiffre d’affaires. »

« La génération de capital reste solide avec un ratio CET1 qui s’établit à 13,3 %. Au cours du trimestre, nous l’avons augmenté d’environ 45 points de base, confirmant la capacité de la Banque à générer du capital de manière stable et solide. »

« L’innovation technologique est un facteur clé de notre réussite. »

« Nous sommes fortement engagés dans la transition environnementale. De 2021 au premier trimestre 2025, nous avons consacré 72,2 milliards d’euros à l’économie verte. »

« Nos collaborateurs sont également un levier essentiel de performance durable. Je suis fier de ce que nous avons accompli et je remercie l’ensemble de nos collaborateurs pour leur contribution exceptionnelle. »

« Notre modèle diversifié, notre solidité financière et notre capacité à générer des revenus constituent les piliers du succès d’Intesa Sanpaolo. Nous sommes convaincus que le potentiel actuel du Groupe nous permettra de maintenir notre leadership en Europe au cours des années à venir. »

Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations sur les résultats financiers et les perspectives stratégiques d’Intesa Sanpaolo.

