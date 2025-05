CAJO émet des amendes de 151 000 $ à l’encontre de Great Canadian Entertainment pour des manquements présumés en matière de vérification de l’âge

TORONTO, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a imposé des amendes de 151 000 $ à Great Canadian Entertainment pour avoir prétendument omis d’empêcher des mineurs d’avoir accès à des jeux de hasard à plusieurs reprises dans trois casinos de la région de Toronto.

Dans le cadre de son enquête, la CAJO a examiné quatre incidents distincts au cours desquels des mineurs auraient eu accès aux étages des casinos et où certains de ces mineurs auraient participé à des activités de jeu - deux cas au Great Canadian Casino Resort Toronto, et un cas au Casino Ajax et au Pickering Casino Resort.

La CAJO s’engage à veiller à ce que les casinos respectent les normes élevées de l’Ontario en matière de réduction des risques et de jeu responsable. Les normes de la CAJO exigent des exploitants qu’ils s’assurent que seules les personnes admissibles sont autorisées à entrer dans un site de jeu et qu’ils interdisent strictement l’accès à toute personne âgée de moins de 19 ans (sauf dans le cadre d’un emploi). Les normes exigent également que les employés des casinos aient les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs tâches, y compris la vérification de l’âge.

Cette mesure exécutoire souligne l’engagement du CAJO à protéger les jeunes et les autres personnes vulnérables.

Un exploitant de casino à qui le registrateur de la CAJO a signifié une ordonnance de sanction pécuniaire a le droit de faire appel de la décision du registrateur auprès du Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP), un tribunal décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

CITATION

« Les exploitants de casinos de l’Ontario ont l’obligation de veiller à ce que les mineurs ne puissent pas accéder aux étages des casinos ou à des activités telles que les machines à sous ou les jeux sur table. La CAJO continuera à surveiller et à tenir tous les exploitants de casinos responsables de l’accomplissement de ce rôle important. »

Karin Schnarr, PDG et registrateure, CAJO

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Casino Ajax

Amende totale - 50 000 $

Violations des Normes du registrateur Article 1.9 Articles 3.1 et 3.2



Pickering Casino Resort

Amende totale - 50 000 $

Violations des Normes du registrateur Article 1.9 Articles 3.1 et 3.2



Great Canadian Casino Resort Toronto

Amende totale - 51 000 $

Violations des Normes du registrateur (à deux reprises) Articles 3.1 et 3.2





À PROPOS DE LA CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général (MPG). Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

