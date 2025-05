Falcon تعزّز أسطول طائراتها مع إضافة طائرتي Legacy 650

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تفخر شركة Falcon، وهي جزء من مجموعة Alex Group Investment، بالإعلان عن إضافة طائرتين من طرازLegacy 650 إلى أسطول طائراتها.

يتميز هذا الطراز من الطائرات بمقصورات فسيحة، مصمّمة لتوفير أقصى درجات الراحة والخصوصية للمسافرين، ما يجعلها مثالية للسفر بغرض العمل والترفيه على حدّ سواء. إلا أن الميزة الأبرز لهذه الطائرات هي مداها الطويل، الذي يتيح لها الطيران من دون توقف من لندن إلى نيويورك، أو من باريس إلى دبي أو حتى من سيدني إلى سنغافورة، ما يسمح للمسافرين بالاستمتاع بالرحلات بعيدة المدى بكل سهولة.

تتمتع طائرات Legacy 650 بأكبر مقصورات للأمتعة ضمن فئتها، ما يوفر مساحة رحبة تتسع لأكثر من 20 حقيبة. تساهم هذه الميزة في جعل هذا الطراز من الطائرات الخيار المفضّل للمسافرين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين كبيرة لأمتعتهم الشخصية وتضفي الراحة والسلاسة على رحلاتهم الطويلة.

في هذا السياق، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Group Investments: "تمثّل إضافة هاتين الطائرتين إلى أسطول طائراتنا مرحلة هامة لشركة Falcon. ففي الوقت الذي نواصل فيه مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النمو، نبقى ملتزمين بتوفير أفضل الخدمات في مجال الطيران الخاص. لا يقتصر هدفنا على توفير الرحلات فحسب، إنما يتخطى ذلك نحو تقديم خدمات مخصّصة، تلبي الاحتياجات الشخصية للمسافرين. بفضل المجموعة المتنوعة من طرازات الطائرات العاملة ضمن أسطولنا، نضمن أن تستمتعوا برحلات مريحة ومنظّمة ومصمّمة لمنحكم تجربة لا تُنسى."

للمزيد من المعلومات عن أسطول طائرات شركة Falcon، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: Falcon Luxe | Our fleet - Falcon

لمحة عن شركة Falcon

تُعد Falcon شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطيران، تقدم مروحة شاملة من الخدمات المصمّمة لتلبية جميع احتياجاتكم المتعلّقة بالسفر. من خلال علامة Falcon Luxe التجارية، نقدم أسطولاً من الطائرات الخاصة الحديثة المتاحة للاستئجار العالمي، ما يضمن للمسافرين الراحة والخصوصية في كل رحلة. هذا وتضمّ Falcon Elite محطة للطائرات الخاصة الحصرية (FBO)، تضمن لكم خدمة متميزة وتجربة لا تُنسى حتى قبل صعودكم إلى الطائرة. كما تقدم Falcon Technic مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لا تقتصر على أسطول طائراتنا فحسب، إنما تشمل أيضاً الطائرات التابعة لجهات أخرى، ما يضمن الأداء الأمثل للطائرات والموثوقية للرحلات. علاوة على ذلك، تكرّس وحدة Falcon Flight Support خدماتها لجعل رحلاتكم وأسفاركم أكثر سلاسة، وتزويدكم بالدعم الشخصي منذ بداية الرحلة وحتى انتهائها. تحرص Falcon على تلبية جميع احتياجاتكم المتعلقة بالطيران تحت سقف واحد.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: flyfalcon.com أو زيارة صفحاتها على "إنستجرام" و"لينكد إن".

جهات الاتصال:

لاستفسارات وسائل الإعلام:

Ines Nacerddine

مديرة التسويق – خدمات الطيران

Alex Investment Group

البريد الإلكتروني: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

