ELECQ präsentiert auf der Power2Drive 2025 eine intelligente Lade- und Energiemanagementlösung für Privathaushalte

MÜNCHEN, Deutschland, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Eröffnungstag der Power2Drive Europe 2025 in der Messe München hat der Spezialist für intelligentes Laden und Energiemanagement ELECQ seine fortschrittliche Lade- und Energiemanagementlösung für Privathaushalte vorgestellt, die aus dem Type 2 Home Charger und dem ELECQ Power Monitor besteht. Dieses System bietet intelligentes Lademanagement, Solar-First-Laden und umfassende Kompatibilität und ermöglicht europäischen Haushalten so eine schnellere Umstellung auf nachhaltige Energie. Darüber hinaus präsentierte ELECQ auch seine beliebten kommerziellen Produkte: ELECQ Biz, DC Station 60 und ELECQ Ready, die eine schnellere Bereitstellung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in ganz Europa unterstützen.

Wichtigste Highlights

Fernüberwachung und -verwaltung: Über die Cloud und eine App ermöglicht ELECQ die Fernüberwachung, Fehlerdiagnose und Datenanalyse von Ladestationen – einschließlich der Echtzeit-Verfolgung des Ladestatus.

Nutzererfahrung: Die Wi-SUN-Technologie gewährleistet eine größere Kommunikationsreichweite, eine bessere Wanddurchdringung und eine höhere Störfestigkeit, was die Stabilität und die Nutzererfahrung verbessert.

Aktives Lademanagement: Der ELECQ Power Monitor misst kontinuierlich den Stromverbrauch im Haushalt und überträgt die Daten drahtlos über Wi-SUN an das EV-Ladegerät. Das EV-Ladegerät passt dann automatisch seine Leistung an, um das Stromnetz zu schützen und eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten, ohne das Stromnetz des Hauses zu überlasten.

Type 2 Home Charger: Eine leistungsstarke Ladestation für Privathaushalte mit einer Leistung von bis zu 22 kW, die für eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb im Alltag entwickelt wurde. Sie verfügt über mehrschichtige Sicherheitsvorkehrungen (Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss) und eine übersichtliche LED-Anzeige. Mit der ELECQ-App können Nutzer Ladepläne aus der Ferne verwalten, den Energieverbrauch verfolgen und individuelle Nutzerrechnungen anzeigen.

Erweitertes direktes OCPP-Protokoll: ELECQ-Ladegeräte unterstützen die direkte OCPP-Verbindung zu CSMS-Plattformen. Und sie sind bereits in Plattformen wie EVPLUG, ElectriEASE, EVCC integriert – weitere Integrationen sind in Arbeit.

Solarintegration: Unterstützt drei Solarlademodi – nur Solar, priorisiert Solar und uneingeschränkter Modus – und hilft Nutzern so, selbst erzeugten Ökostrom optimal zu nutzen.

Zuverlässige Konformität und Zertifizierungen: ELECQ-Produkte erfüllen strenge internationale und europäische Normen, darunter ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, verfügen über Zertifizierungen wie CE, CB, RED und sind vollständig auf RoHS-, REACH- und WEEE-Konformität geprüft.

Innovatives Schnellladen mit flexibler Leistungsabgabe

Die DC Station 60 definiert Schnellladen durch eine Leistungsabgabe ohne Granularität neu und ermöglicht so eine vollständig flexible und effiziente Energieverteilung zwischen Fahrzeugen. Sie unterstützt das gleichzeitige Laden sowie die eigenständige und stationsübergreifende Leistungszuweisung – ideal für vielfältige Einsatzzwecke.

Ein komplettes Software-Ökosystem

Die Lösungen von ELECQ gehen über die Hardware hinaus und bieten ein digitales Ökosystem, das die ELECQ App für private Nutzer, die Partner App für Geschäftskunden und die cloudbasierte ELECQ Cloud SaaS-Plattform umfasst. Zusammen bieten diese Tools Echtzeitüberwachung, Ferndiagnose und fortschrittliches Energiemanagement – einschließlich Vehicle-to-Grid (V2G)-Funktionalität und Optimierung erneuerbarer Energien.

Gestalten Sie mit ELECQ die Zukunft

Mit über 80 % Forschern und Ingenieuren, mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und über 30 weltweiten Patenten heißt ELECQ jetzt neue Partner in ganz Europa willkommen. Besuchen Sie uns in Halle C6, Stand 674, und folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/elecq/, um mehr über unsere Produkte und Möglichkeiten im Bereich der EV-Ladeinfrastruktur zu erfahren.

