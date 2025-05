ELECQ presenta su solución inteligente de carga doméstica y gestión energética en la feria Power2Drive 2025

Múnich, Alemania, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la jornada inaugural de la feria Power2Drive Europe 2025, que se celebra en el Messe München, el especialista en carga inteligente y gestión energética ELECQ presentó su avanzada solución de gestión energética para el hogar, compuesta por un cargador doméstico tipo 2 y el monitor de energía ELECQ Power Monitor. Este sistema ofrece una gestión inteligente de la carga, prioridad de la carga con energía solar y una amplia compatibilidad, lo que permite a los hogares europeos acelerar su transición hacia una energía sostenible. Además, ELECQ también presentó sus populares productos comerciales: ELECQ Biz, DC Station 60 y ELECQ Ready, que apoyan la agilización del desarrollo de las infraestructuras de carga para vehículos eléctricos en toda Europa.

Aspectos destacados

Control y gestión remotos: a través de la nube y la aplicación, ELECQ permite el control remoto, el diagnóstico de fallos y el análisis de datos de las estaciones de carga, incluyendo el seguimiento en tiempo real del estado de la carga.

Experiencia de usuario: la tecnología Wi-SUN garantiza un mayor alcance de la comunicación, mejor penetración en las paredes y mayor resistencia a las interferencias, lo que mejora la estabilidad y la experiencia del usuario.

Gestión activa de la carga: el monitor eléctrico ELECQ Power Monitor mide de forma continua el consumo eléctrico del hogar y transmite los datos de manera inalámbrica al cargador de vehículos eléctricos mediante Wi-SUN. El cargador de vehículos eléctricos ajusta automáticamente su potencia de salida para proteger la red y garantizar un rendimiento de carga óptimo, evitando la sobrecarga del sistema eléctrico doméstico.

Cargador doméstico tipo 2: una opción de carga residencial de alto rendimiento que ofrece hasta 22 kW de potencia, diseñada para una instalación sencilla y para ofrecer fiabilidad diaria. Dispone de protecciones de seguridad multicapa (sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito) e incorpora una interfaz LED muy clara. La aplicación ELECQ permite a los usuarios gestionar de forma remota los horarios de carga, controlar el consumo energético y visualizar las facturas individualizadas por usuario.

Protocolo avanzado OCPP directo: los cargadores ELECQ son compatibles con la conexión directa mediante el protocolo OCPP a plataformas CSMS (sistemas de gestión centralizada de carga). Y ya está integrado con plataformas como EVPLUG, ElectriEASE y EVCC, con nuevas integraciones actualmente en fase de desarrollo.

Integración solar: admite tres modos de carga solar, que son exclusivamente solar, prioridad a la carga solar y modo sin restricciones, lo que ayuda a los usuarios a maximizar el uso de la electricidad ecológica autogenerada.

Cumplimiento y certificaciones al más alto nivel: los productos ELECQ cumplen con estrictas normativas internacionales y europeas, incluyendo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, y cuentan con certificaciones como CE, CB y RED, además de haber sido íntegramente probados para el cumplimiento de RoHS, REACH y WEEE.

Innovación en carga rápida con distribución flexible de potencia

La DC Station 60 redefine la carga rápida gracias a su distribución de potencia de granularidad cero, lo que permite compartir la energía de forma totalmente flexible y eficiente entre varios vehículos eléctricos. Admite la carga simultánea y la asignación de potencia tanto en modo independiente como entre estaciones, lo que la hace ideal para distintos usos.

Un ecosistema de software completo

Las soluciones de ELECQ van más allá del hardware, ofreciendo un ecosistema digital que incluye la aplicación ELECQ para usuarios particulares, la aplicación Partner para clientes empresariales y la plataforma SaaS en la nube ELECQ Cloud. Juntas, estas herramientas ofrecen control en tiempo real, diagnóstico remoto y gestión avanzada de la energía, incluyendo funciones del vehículo a la red («vehicle-to-grid», V2G) y optimización con energías renovables

Únete a ELECQ y disfruta de la conducción del futuro

ELECQ, respaldada por un equipo formado en más de un 80 % por investigadores e ingenieros, más de una década de experiencia y más de 30 patentes globales, actualmente abre sus puertas a nuevos socios en toda Europa. Visítenos en el pabellón C6, estand 674 y síganos en https://www.linkedin.com/company/elecq/ para obtener más información sobre nuestros productos y oportunidades en el sector de la carga de vehículos eléctricos.

Las fotos que acompañan a este anuncio están disponibles en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfd1df85-c99c-4b2f-8b0a-5c61ffb9aaea

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/739cc0e8-5c3a-4fef-8e2f-666d5a2d0cb2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebad8712-c9cc-401a-a5b1-53d5252969a2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.