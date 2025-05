Falcon Technic ترحّب بتقديم خدماتها لأول عميل تابع لجهة خارجية: Bombardier Global 5000

دبي، الإمارات العربية المتحدة، , May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسرّ شركة Falcon ، وهي جزء من Alex Group Investment ، أن تعلن عن التطور الهام الذي حققته شركة Falcon Technic، وهي وحدة أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) التابعة لها: نرحّب باعتمادنا لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لأول عميل تابع لجهة خارجية، المتمثّل في طائرة Bombardier Global 5000.

يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في توسيع نطاق خدماتنا وتحفيز النمو باعتبارنا شريكاً موثوقاً به في مجال أنشطة صيانة الطائرات. بفضل حرصنا على تقديم الدعم عالي الجودة والفعال من حيث التكلفة، نجحنا في خفض تكاليف صيانة أسطولنا بنسبة 50 في المائة، من خلال التخطيط الذكي والعمليات الفعالة. واليوم، نعمل على تقديم هذه المزايا لصالح عملاء خارجيين، وندأب على تزويدهم بنفس المستوى من الرعاية والقيمة.

في هذا السياق، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Group Investments: "يعدّ نجاحنا بتعزيز قدرات شركة Falcon بمثابة لحظة فخر لنا. لطالما كان تركيزنا على تقديم الجودة وتحقيق رضا العملاء. بالتالي، يعدّ استقبالنا لأول عميل صيانة تابع لجهة خارجية خطوة أساسية هامّة تسمح بترسيخ مكانة شركة Falcon Technic كشريك موثوق به في مجال صيانة الطائرات في المنطقة."

نحن في Falcon Technic، ندرك أهمية العناية الطائرات وإبقائها في أفضل حالة مع الحرص على خفض وقت توقفها عن العمل إلى الحد الأدنى. هذا ما يحفزنا على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بجهوزية تامة لتخطي جميع التوقعات. سنعمل قريباً على توسيع قائمة عروضنا لتشمل توفير التعديلات الطفيفة، ما من شأنه أن يمنح العملاء سبباً إضافياً لاختيار Falcon Technic.

تتميز منشأتنا الخاصة بخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، التي تمتد على مساحة 13،705 متر مربع في Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub في دبي، بتجهيزاتها التكنولوجية المتقدمة المصمّمة لدعم وصيانة مجموعة واسعة من الطائرات، بما في ذلك طرازات الطائرات الكبيرة مثل طائرات Airbus A380. في هذه المنشأة، يمكن للعملاء الاعتماد على المهنيين من ذوي الخبرات وعلى البنية التحتية الحديثة لتلبية جميع احتياجاتهم في مجال أنشطة صيانة الطائرات.

كما نتطلع إلى تحقيق شراكات دائمة مع عملائنا من الجهات الخارجية، وتوفير خدمات متسقة وعالية الجودة تضمن بقاء الطائرات في أفضل حالاتها.

للمزيد من المعلومات عن خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) التي تقدمها وحدة أعمال Falcon Technic، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: Falcon Technic | Expert Aircraft Maintenance & MRO Services

لمحة عن شركة Falcon

تُعدّ Falcon شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطيران، تقدم مروحة شاملة من الخدمات المصمّمة لتلبية جميع احتياجاتكم المتعلّقة بالسفر.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: flyfalcon.com أو زيارة صفحاتها على "إنستجرام" و"لينكد إن".

جهات الاتصال:

لاستفسارات وسائل الإعلام:

Ines Nacerddine

مديرة التسويق – خدمات الطيران

Alex Investment Group

البريد الإلكتروني: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

يمكنكم الإطلاع على الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3cc55d08-ad86-4d04-a6e5-38a6ad41ee4a

