PeakMetrics ממנה את נוהא ג'ורג'ס לחבר היועצים שלה

לוס אנג'לס, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

PeakMetrics, חברה מובילה בתחום המודיעין הנרטיבי המונע בידי בינה מלאכותית, שמחה להודיע ​​על מינויה של נוהא ג'ורג'ס (Noha Georges ) לחבר היועצים שלה. ג'ורג'ס מביאה עמה למעלה משני עשורים של ניסיון גלובלי בתקשורת אסטרטגית, ניהול מוניטין ויחסי ציבור, עם מומחיות עמוקה במזרח התיכון וגם בצפון אפריקה (MENA). הוספתה לחבר היועצים מסמנת צעד משמעותי במשימתה של PeakMetrics להרחיב את טווח ההגעה שלה ולשפר את היצע המודיעין שלה באזורים שונים.

נוהא ג'ורג'ס היא מנהלת מנוסה עם רקורד מוכח של ייעוץ לארגונים מהשורה הראשונה, ממשלות וחברות Fortune 500. לאורך הקריירה שלה, היא הובילה אסטרטגיות תקשורת בעלות השפעה רבה עבור ארגונים כמו דלויט, אוגילבי והבנק המרכזי של קטאר, עיצבה נרטיבים עסקיים וניהלה סיכוני מוניטין בקנה מידה עולמי. המומחיות שלה משתרעת על פני תקשורת ארגונית, אימון מנהלים, תגובה למשברים ושיווק דיגיטלי, מה שהופך אותה לנכס שלא יסולא בפז למאמצי הצמיחה וההתרחבות של PeakMetrics.

"התובנה האסטרטגית וההבנה העמוקה של נוהא באתגרי תקשורת בקנה מידה עולמי הופכים אותה לתוספת יוצאת דופן למועצה המייעצת שלנו", אמר ניק לואי ) Nick Loui), מייסד שותף ומנכ"ל PeakMetrics. "הניסיון שלה במגזר הציבורי והפרטי ברחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה יהיה חיוני כאשר אנו ממשיכים לשפר את יכולות הפלטפורמה שלנו ולהרחיב את יכולתנו לשרת לקוחות בינלאומיים".

בתפקידה, ג'ורג'ס תייעץ ל-PeakMetrics בתקשורת אסטרטגית, קשרי ממשל והרחבת שוק ברחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה, ותסייע לחזק את יכולות החברה ולהתאים את ההיצע שלה כדי להתמודד טוב יותר עם סביבת המידע הייחודית של האזור, איומים מונעי בינה מלאכותית ודינמיקת השפעה מתפתחת.

"אני נרגשת להצטרף ל-PeakMetrics בתקופה כה מרכזית במסע הצמיחה שלה", אמרה נוהא ג'ורג'ס. "היכולת לזהות ולהגן מפני נרטיבים מתפתחים היא קריטית לארגונים ברחבי העולם. אני מצפה לתרום למשימה של PeakMetrics ולתמוך בהתרחבותה לשווקים חדשים".

ג'ורג'ס זכתה במספר פרסים בתעשייה, כולל פרס פלטינה הרמס קריאייטיב בחדשנות תוכן ופרס כסף Stevie בשיווק דיגיטלי. היא דוברת מבוקשת ומובילת דעה בנושא מוניטין תאגידי וניהול משברים.

למידע נוסף על PeakMetrics ופלטפורמת הבינה הנרטיבית מונעת הבינה המלאכותית שלה, בקרו בכתובת www.peakmetrics.com .

אודות PeakMetrics

PeakMetrics מספקת פתרון מודיעין נרטיבי חדשני שנועד לסייע לגופים ממשלתיים ולארגונים לזהות, לפענח ולהגן באופן יזום מפני השפעה זדונית וקמפיינים של מידע עוין. PeakMetrics, תוך מינוף טכנולוגיה נרטיבית מתקדמת מבוסס לימוד מכונה, מזהה התהוות של נרטיבים בזמן אמת ומעריכה את השפעתם כדי לקבוע אלו מבין האיומים הינם הדחופים ביותר, ומספקת תוכניות תגובה מעשיות לתמיכה בקבלת החלטות שהינן קריטיות למשימה. ארגונים מסתמכים על PeakMetrics כדי להתמודד עם השפעה זרה, להפחית מדיה מטעה ולחזק את החוסן מפני איומי מידע מתפתחים.

למידע נוסף - מדיה

Jessica Pratt

PeakMetrics

jessica@peakmetrics.com

