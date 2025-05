Elcogen et Casale SA signent un protocole d’accord

TALLINN, Estonie, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elcogen , l’un des principaux fabricants européens de technologies permettant de produire efficacement de l’hydrogène vert abordable et de l’électricité sans émissions de gaz à effet de serre, a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec Casale, un fournisseur mondial de technologies et de solutions d’ingénierie intégrées pour la production d’ammoniac et d’autres produits chimiques de base. Il s’agit d’un protocole non exclusif qui permettra aux parties d’entamer une collaboration portant sur l’ammoniac vert et d’autres projets Power-to-X (P2X).

Dans le cadre de ce protocole d’accord, les deux entreprises discuteront de projets commerciaux d’intérêt mutuel, en vue d’intégrer la technologie d’électrolyse à oxyde solide et de modules d’électrolyse d’Elcogen dans les usines de Casale et, éventuellement, dans d’autres applications P2X à l’échelle mondiale. Elcogen pourra quant à elle fournir sa plateforme technologique et les services techniques connexes pour accompagner Casale dans ses efforts de conception de procédés pour les développeurs sur le marché international.

Ce partenariat marque une étape importante dans la transition vers l’énergie verte, puisque le savoir-faire de Casale en matière de conception de procédés, qui a fait ses preuves, pourra être associé à la technologie de pointe des cellules d’électrolyse à oxyde solide d’Elcogen pour produire de l’hydrogène vert avec une grande efficacité.

L’hydrogène vert : le moteur de l’avenir des solutions durables

La production d’ammoniac, qui repose aujourd’hui principalement sur l’hydrogène dérivé du gaz naturel, a toujours été dépendante des combustibles fossiles, ce qui en fait une source importante d’émissions de CO2. Toutefois, en associant la technologie de l’hydrogène vert à la production d’ammoniac et en exploitant les sources d’énergie renouvelable, le nouveau processus peut réduire considérablement les émissions, constituant ainsi une solution plus propre et plus durable pour le secteur. En conjuguant la technologie d’électrolyse à oxyde solide efficace d’Elcogen et les solutions d’ammoniac haute performance de Casale, les deux parties seront en mesure de proposer des solutions de pointe sur le marché de l’ammoniac vert. L’électrolyse à oxyde solide s’intègre parfaitement dans les processus industriels, produisant de l’hydrogène directement là où il est nécessaire en tant que matière première.

« La technologie à oxyde solide est en passe d’atteindre bientôt la parité de coût avec les systèmes PEM et alcalin et, une fois qu’elle y sera parvenue, elle offrira encore plus de bénéfices. Grâce à un coût nivelé de l’hydrogène plus bas, une plus grande évolutivité et une indépendance vis-à-vis des métaux précieux comme l’iridium et le platine, elle incarne une technologie d’avenir qui devrait devenir un acteur clé dans le domaine de l’ammoniac vert au fur et à mesure qu’elle arrive à maturité. Les deux entreprises en tireront un avantage concurrentiel », a déclaré Mikael Jansen, responsable du Développement commercial chez Elcogen, et d’ajouter : « Ce protocole d’accord est une avancée passionnante. Casale, qui compte plus de 100 ans d’expérience, est un acteur de classe mondiale, et nous sommes très honorés qu’un grand fournisseur de technologie de l’ammoniac partage notre vision. Ensemble, nous participons concrètement à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de développement durable. Nous sommes prêts à redéfinir les normes en matière de production durable d’ammoniac ».

La technologie d’électrolyse à oxyde solide offre des avantages inégalés par rapport à l’électrolyse de l’eau. Elle nécessite moins d’électricité pour produire de l’hydrogène grâce à une cinétique plus rapide et plus efficace. Par ailleurs, elle peut utiliser la vapeur produite à partir de la chaleur résiduelle des processus industriels, tels que la production d’ammoniac, ce qui réduit davantage la quantité d’électricité nécessaire à la production d’hydrogène. Contrairement à l’électrolyse de l’eau, elle ne produit que peu, voire pas de chaleur résiduelle. La plateforme technologique elcoStack® fonctionne à une température plus basse que de nombreuses autres solutions tout en conservant un rendement et une densité de puissance élevés, ce qui en fait une solution plus simple et plus rentable pour intégrer la technologie à oxyde solide dans un système d’électrolyse.

« Au vu des réussites d’Elcogen dans le domaine de la technologie de l’oxyde solide, nous pensons qu’il y a une forte complémentarité avec l’expertise approfondie de Casale en matière d’intégration des processus et de conception d’usines. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives pour les applications industrielles de l’hydrogène vert, en particulier pour la production d’ammoniac, mais aussi pour d’autres technologies. Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra à nos deux entreprises de concevoir des solutions innovantes dans le domaine du Power-to-X, en s’appuyant sur notre engagement commun à accélérer la transition énergétique », a déclaré Federico Zardi, PDG de Casale SA.

Point de contact Elcogen : Laura Quinton, responsable de la Communication, Laura.Quinton@elcogen.com +358(0)456163133

Point de contact Casale : Maria San Antonio Alonso, responsable du Marketing et de la Communication, m.sanantonio@casale.ch +41 91 6419330

À propos de Casale

Fondée en 1921, Casale est une société suisse privée dont le siège se trouve à Lugano, en Suisse. Elle compte plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des technologies intégrées, de l’ingénierie, des contrats et des solutions de construction pour les secteurs de la chimie et des engrais. Comptant plus de 450 professionnels en Suisse, en République tchèque, en Chine, en Inde, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et au Brésil, Casale est un leader mondial dans le domaine des technologies de production d’engrais durables.

Casale fait partie des quelques concédants de licence qui peuvent fournir l’ensemble de la chaîne de production d’engrais, à savoir l’ammoniac, l’urée, l’acide nitrique, les nitrates, les phosphates, ainsi que des produits chimiques clés tels que la mélamine et le méthanol. Axé sur la construction d’usines durables pour une meilleure planète, le portefeuille de solutions comprend également des technologies innovantes pour produire de l’ammoniac vert et bleu, du méthanol et de l’hydrogène, offrant ainsi une gamme complète de solutions pour les nouvelles usines et pour les rénovations d’usines.

Casale propose une gamme complète de services et de produits, tant pour la rénovation d’usines que pour la construction de nouvelles, à savoir :

son savoir-faire et l’octroi de licences pour les technologies de base ;

une gamme complète de services d’ingénierie, de l’étude de faisabilité à la conception de base, l’ingénierie de base et la conception détaillée ;

la fourniture d’équipements et de matériaux ;

la conclusion de contrats pour des projets de type EP/EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) ;

des solutions numériques pour le contrôle et la gestion des usines ;

les services de réparation et d’entretien.

Casale offre une gamme complète de services et donne la priorité à l’innovation continue et à l’excellence opérationnelle. La capacité de Casale à traduire son profond engagement en faveur de la recherche et du développement dans le domaine des technologies propres dans tous les aspects de ses projets de conception, de construction et de rénovation souligne son leadership dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable.

www.Casale.ch

À propos d’Elcogen

Elcogen conçoit et fournit des technologies de piles à combustible à oxyde solide et d’électrolyse, permettant la production d’hydrogène vert abordable et d’électricité sans émissions de gaz à effet de serre dans divers secteurs, allant des applications résidentielles aux applications industrielles à grande échelle. Fondée en 2001, la société a établi son siège social au Royaume-Uni, son siège principal à Tallinn, en Estonie, et des centres de recherche et de développement d’excellence en Estonie et en Finlande. Au service d’une clientèle mondiale croissante, les piles à combustible, les électrolyseurs, les stacks et les modules d’Elcogen sont intégrés dans des systèmes tiers, offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles. En plus de fournir des composants, Elcogen propose des services complets d’aide à l’intégration technologique, garantissant ainsi l’adoption fluide et une opérabilité optimale de ses solutions dans diverses applications. Ces systèmes sont conçus pour exploiter tout le potentiel des énergies renouvelables et ont une efficacité supérieure à celle des technologies conventionnelles. Aux côtés de ses partenaires, Elcogen façonne un paysage énergétique durable et ouvre la voie à un avenir sans émissions de gaz à effet de serre.

www.elcogen.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.