Elcogen y Casale SA firman un memorando de entendimiento

TALLIN, Estonia, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elcogen , fabricante europeo líder de tecnología que permite la producción eficiente de hidrógeno verde asequible y electricidad sin emisiones, ha anunciado hoy la firma de un memorando de entendimiento con Casale, proveedor mundial de tecnologías y soluciones de ingeniería integradas para la producción de amoníaco y otros productos químicos básicos. Se trata de un memorando no exclusivo que permitirá a las partes colaborar en proyectos de amoníaco verde y otros proyectos Power-to-X (P2X).

En virtud de este memorando, las dos empresas estudiarán proyectos comerciales de interés mutuo, con el fin de integrar la tecnología de pilas de electrólisis de óxido sólido y módulos de pilas de Elcogen en las plantas de Casale y, posiblemente, en otras aplicaciones P2X a escala mundial. A su vez, Elcogen podrá ofrecer su plataforma tecnológica y los servicios técnicos relacionados para apoyar a Casale en sus esfuerzos de diseño de procesos para desarrolladores en el mercado internacional.

Esta alianza supone un hito importante en la transición hacia la energía verde, con la posibilidad de combinar la experiencia demostrada y consolidada de Casale en el diseño de procesos con la tecnología de vanguardia de Elcogen en celdas de electrolizadores de óxido sólido (SOEC) para la producción de hidrógeno verde de alta eficiencia.

Impulsar el futuro de las soluciones sostenibles con hidrógeno verde

La producción de amoníaco, que actualmente depende principalmente del hidrógeno derivado del gas natural, ha dependido tradicionalmente de los combustibles fósiles, lo que la convierte en una fuente importante de emisiones de CO2. Sin embargo, al combinar la tecnología del hidrógeno verde con la producción de amoníaco y aprovechar las fuentes de energía renovables, el nuevo proceso puede reducir sustancialmente las emisiones, ofreciendo una solución más limpia y sostenible para la industria. Al combinar la eficiente tecnología SOEC de Elcogen con las soluciones de amoníaco de alto rendimiento de Casale, las partes podrán ofrecer soluciones líderes al mercado del amoníaco verde. La tecnología SOEC se adapta perfectamente a su integración en procesos industriales, ya que produce hidrógeno directamente donde se necesita como materia prima.

«La tecnología de óxido sólido va camino de alcanzar pronto la paridad de costes con los sistemas PEM y alcalinos, y cuando lo haga, ofrecerá aún más valor. Con un coste nivelado del hidrógeno más bajo, una mayor escalabilidad y la ausencia de dependencia de materiales preciosos como el iridio y el platino, se trata de una tecnología con futuro que se espera que sea clave en el sector del amoníaco verde a medida que madure. De este modo, ambas empresas dispondrán de una ventaja competitiva», afirmó Mikael Jansen, director de Desarrollo empresarial de Elcogen, quien añadió: «Este memorando de entendimiento supone un paso adelante apasionante. Con más de 100 años de experiencia, Casale es un operador de talla mundial, y para nosotros es un honor que un importante proveedor de tecnología de amoníaco comparta nuestra visión. Juntos, estamos contribuyendo de forma evidente a los objetivos de sostenibilidad mundial. Estamos preparados para establecer un nuevo estándar en la producción sostenible de amoníaco».

La tecnología SOEC ofrece ventajas inigualables en comparación con la electrólisis del agua. Requiere menos electricidad para producir hidrógeno, debido a una cinética más rápida y eficiente, y puede utilizar el vapor generado por el calor residual de los procesos industriales, como la producción de amoníaco, lo que reduce aún más la electricidad necesaria para producir hidrógeno. A diferencia de la electrólisis del agua, genera poco o ningún calor residual. La plataforma tecnológica elcoStack® funciona a una temperatura más baja que en muchas otras soluciones, al tiempo que mantiene una alta eficiencia y densidad de potencia, por lo que constituye una solución más sencilla y rentable para integrar la tecnología de óxido sólido en un sistema electrolizador.

«Al observar los logros de Elcogen en la tecnología de óxido sólido, observamos una gran complementariedad con la amplia experiencia de Casale en la integración de procesos y el diseño de plantas. Esta colaboración abre nuevas posibilidades para las aplicaciones industriales del hidrógeno verde, sobre todo en la producción de amoníaco y también en otras tecnologías. En nuestra opinión, esta asociación permitirá a ambas empresas analizar soluciones innovadoras en el ámbito del Power-to-X, sobre la base de nuestro compromiso común de acelerar la transición energética», señaló Federico Zardi, consejero delegado de Casale SA.

Contacto de Elcogen: Laura Quinton, directora de comunicaciones, Laura.Quinton@elcogen.com +358(0)456163133

Contacto de Casale: Maria San Antonio Alonso, directora de marketing y comunicaciones, m.sanantonio@casale.ch +41 91 6419330

Acerca de Casale

Fundada en 1921, Casale es una empresa privada con sede en Lugano (Suiza) que cuenta con más de un siglo de experiencia que ofrece tecnologías integradas y soluciones de ingeniería, contratación y construcción para los sectores químico y de fertilizantes. Con más de 450 profesionales en Suiza, la República Checa, China, India, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Brasil, Casale es líder mundial en tecnologías de producción sostenible de fertilizantes.

Casale es uno de los pocos licenciatarios que puede proporcionar toda la cadena de producción de fertilizantes de amoníaco, urea, ácido nítrico, nitratos, fosfatos, además de productos químicos clave como la melamina y el metanol. Dedicada a la construcción de plantas sostenibles para un planeta mejor, la cartera de soluciones incluye también tecnologías innovadoras para producir amoníaco verde y azul, metanol e hidrógeno, ofreciendo así una gama completa de soluciones para nuevas plantas y para la modernización (renovación) de plantas existentes.

Tanto para la remodelación de plantas como para nuevas plantas, Casale ofrece un amplio abanico de servicios y productos, que incluyen:

conocimientos técnicos y licencias de tecnologías fundamentales;

gama completa de servicios de ingeniería, desde estudios de viabilidad hasta diseño básico, FEED y de detalle;

suministro de equipos y materiales;

contratación de proyectos EP/EPC;

soluciones digitales para el control y la gestión de plantas;

servicios de reparación y mantenimiento.

Casale ofrece una completa gama de servicios que priorizan constantemente la innovación continua y la excelencia operativa. La capacidad de Casale para integrar su profundo compromiso con la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias en todos los aspectos de sus proyectos de diseño, construcción y renovación subraya su liderazgo en la transición energética y la sostenibilidad.

www.Casale.ch

Acerca de Elcogen

Elcogen desarrolla y suministra tecnologías de pilas de combustible de óxido sólido y electrólisis, que permiten producir hidrógeno verde asequible y electricidad sin emisiones en diversos sectores, desde aplicaciones residenciales hasta industriales a gran escala. Fundada en 2001, la empresa tiene su domicilio social en el Reino Unido, su sede principal en Tallin (Estonia) y centros de I+D de excelencia en Estonia y Finlandia. Al servicio de una cartera de clientes global en crecimiento, las pilas de combustible y electrolizadores, las pilas y los módulos de Elcogen se integran en sistemas de terceros, ofreciendo un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Además del suministro de componentes, Elcogen ofrece servicios integrales para apoyar la integración tecnológica, garantizando una adopción fluida y un funcionamiento óptimo de sus soluciones en diversas aplicaciones. Estos sistemas están diseñados para aprovechar todo el potencial de las energías renovables, y ofrecer una eficiencia superior en comparación con las tecnologías tradicionales. Junto con sus socios, Elcogen está creando un entorno energético sostenible y liderando el camino hacia un futuro con cero emisiones netas.

www.elcogen.com

