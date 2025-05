银河娱乐集团 2025年第一季度未经审核之财务数据

透过会议奖励旅游、娱乐及体育盛事带领澳门非博彩多元化

2025年第一季度集团经调整EBITDA为33亿元

按年上升16%,按季上升2%

澳门银河 嘉佩乐于5月试业

于2025年6月派发末期股息每股0.50元

香港, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团(「银娱」、「公司」或「集团」)(香港交易所股份代号﹕27)今天公布截至2025年3月31日止三个月期间之业绩。(除另有注明,所有金额均以港元列示)

银娱主席吕耀东先生表示:

「今天我很高兴向大家报告银娱2025年第一季度的稳健表现。于本季度,我们继续透过杰出的产品及服务、持续的物业提升、多元化的娱乐表演及活动、以及电子娱乐桌的全面应用等,推动各个业务领域,特别是高端中场。

于2025年第一季度,集团录得净收益为112亿元,按年上升6%,按季下跌1%。经调整EBITDA为33亿元,按年上升16%,按季上升2%。我们对于旗下娱乐场在农历年假期间以及年假过后的需求较以往维持更长时间感到鼓舞。3月份我们在『澳門銀河™』的主博彩楼层进行了一些调整,加入全新的电子博彩游戏,因而对该月份构成局部影响。

尽管地缘政治不稳及经济持续放缓,整体澳门市场的表现仍然强韧,2025年第一季度澳门博彩收益总额为560亿元,按年及按季均轻微上升,复苏至2019年水平的76%。

澳门特别行政区行政长官岑浩辉先生于上月发表上任后首份施政报告,重申澳门将继续落实经济适度多元发展的规划、推动『1+4』多元产业、以及加快推动横琴深度合作区的建设。政府亦会引导博企进行有效益的非博彩投资,并投放更多资源支持澳门及横琴的发展项目。银娱将一如既往支持政府的政策,以及将澳门打造成世界旅游休闲中心的目标。

集团的资产负债表维持健康及高流动性,持有现金及流动投资增加至330亿元,扣除负债40亿元后之净额为290亿元。此财务实力让我们有能力支持未来发展、探讨海外机遇、以及透过股息向股东回馈资本。银娱董事会早前建议之末期股息每股 0.50元将于2025年6月派发,这反映我们对澳门整体、尤其是银娱的较长远前景继续充满信心。

我们继续利用集团广泛的非博彩设施的竞争优势,包括零售、餐饮、多个酒店品牌、天浪淘园、会议奖励旅游设施以及银河综艺馆。娱乐表演及活动继续在吸引新客和回头客访澳方面发挥关键作用。单在第一季度,我们于银河国际会议中心及银河综艺馆就举办了多场重大盛事,包括2025 TF家族新年音乐会、张信哲世界巡回演唱会,韩国流行音乐方面有BIGBANG主音太阳2025澳门个人巡回演唱会及BLACKPINK成员Jisoo个人亚洲巡回粉丝见面会,亦有世界知名意大利男高音安德烈●波伽利 (Andrea Bocelli) 个人演唱会等。于第一季度,『澳門銀河™』的访客人次按年上升64%,我们相信这主要由我们多元化的非博彩设施及娱乐盛事所带动。

银娱已做好充分准备,凭借澳门最大的室内场馆 – 银河综艺馆,继续把握澳门娱乐活动日益蓬勃的趋势。我们于4月份举办了全球其中一个最享负盛名的乒乓球赛事 – 2025年澳门国际乒联世界杯,此赛事吸引了庞大需求。于刚过去的周末,我们成功举办了周华健世界巡回演唱会。5月下旬我们的银河综艺馆将带来全球著名的韩国流行音乐组合BTS成员J-hope的首个个人世界巡回演唱会。此外于6月份,我们将呈献BIGBANG队长G-Dragon八年来首次巡回演唱会、万众期待的张学友60+巡回演唱会、以及由中国澳门汽车总会与银娱联合主办的国际汽车联合会特别大会及会议,标志着这世界级的年度盛事首次在亚洲举行。

我们会继续优化旗下的度假城,包括在『澳門銀河™』增添新的餐饮和零售设施。在澳门星际酒店,我们正筹划一系列升级措施,当中包括主博彩楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。澳门星际酒店现时拥有全澳其中一个最大规模的直播电子赌桌游戏。

在最近公布的《香港澳门米芝莲指南2025》名单上,我们旗下的四间餐厅一共摘取五颗米芝莲星。其中由享负盛名的日本米芝莲三星大厨宫川政明创立的『鮨吉祥 宫川』,首年开业即荣获一星。此外于《福布斯旅游指南2025》,『澳門銀河™』连续第三年成为全球奢华度假村中,拥有最多『福布斯五星酒店评级』的综合度假村,证明其在行业的领导地位。另『澳門銀河™』亦第二次获『亚博汇』选为亚太区最佳综合度假村。

发展方面,银娱旗下第十家酒店品牌、极致奢华的澳门银河 嘉佩乐于5月试业并预计在未来几个月会全面开幕。全套房式的澳门银河 嘉佩乐,坐落于亚洲最璀璨迷人的休闲娱乐胜地 – 屡获殊荣的『澳門銀河™』综合度假城。酒店宛如一座金碧辉煌的奢华殿堂,气派非凡。其个性化订制服务更将顶级奢旅体验提升至全新高度,是品味超卓的宾客深度探索澳门的最佳选择。澳门汇聚世界级休闲娱乐体验,不仅拥有丰富悠久的文化底蕴,更是大湾区的重要旅游枢纽。作为联合国教科文组织评定的创意城市美食之都,澳门的魅力无处不在。入住澳门银河 嘉佩乐,宾客将更深入地感受澳门的独特魅力,与之产生更深的联结与共鸣。我们亦正推进第四期的建筑工程,项目将聚焦于非博彩业务,主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施,此外亦包括娱乐场。

与此同时,我们会继续按个别情况探讨大湾区及海外市场的发展机遇,包括泰国。

澳门行政长官最近表示,由于全球经济放缓及近日宣布的关税措施的潜在影响,短期内可能难以实现2025年整体博彩收益总额的目标。我们承认短期存在挑战,但对澳门整体的长远前景仍然保持信心。

最后,我要感谢我们所有的团队成员,每天提供『傲视世界 情系亚洲』的服务,为集团的成功作出贡献。」

2025年第一季度业绩摘要



银娱:为未来的增长做好准备



第一季度集团净收益为112亿元,按年上升6%,按季下跌1%

第一季度集团经调整EBITDA为33亿元,按年上升16%,按季上升2%

集团博彩业务净赢率偏高,令经调整EBITDA增加约3.3亿元。净赢率正常化后,经调整EBITDA为30亿元,按年上升7%,按季下跌9%

过去十二个月经调整EBITDA为126亿元,按年上升16%,按季上升4% 「澳門銀河™」:集团收益主要动力

第一季度净收益为91亿元,按年上升10%,按季持平

第一季度经调整EBITDA为30亿元, 按年上升15%,按季上升6%

第一季度博彩业务净赢率偏高,令经调整EBITDA增加约3.45亿元。净赢率正常化后,第一季度经调整EBITDA为27亿元,按年上升4%,按季下跌7%

第一季度七间酒店平均入住率为99% 澳门星际酒店:继续推进主要的物业升级工程

第一季度净收益为12亿元,按年下跌9%,按季下跌4%

第一季度经调整EBITDA为3.5亿元,按年下跌20%,按季下跌4%

第一季度博彩业务净赢率偏低,令经调整EBITDA减少约1,500万元。净赢率正常化后,第一季度经调整EBITDA为3.65亿元,按年下跌13%,按季下跌2%

第一季度酒店入住率为100% 「澳門百老匯™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳門百老匯™」:第一季度经调整EBITDA为200万元,对比2024年第一季度为400万元,2024年第四季度为100万元

城市娱乐会:第一季度经调整EBITDA为100万元,对比2024年第一季度为400万元,2024年第四季度为(100)万元

建筑材料业务:第一季度经调整EBITDA为1.85亿元,按年上升68%,按季下跌33% 资产负债表:维持健康及高流动性

截至2025年3月31日,现金及流动投资为330亿元,扣除负债40亿元后之净额为290亿元

于2025年6月派发早前建议之末期股息每股0.50元 最新发展概况:澳门银河 嘉佩乐于5月初试业;继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店的表现;正推进第四期 澳门银河 嘉佩乐于5月初试业

路凼第三期:继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店的表现

路凼第四期:我们正致力发展第四期,项目聚焦在非博彩业务,主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施,此外亦包括娱乐场

国际:继续探索海外市场的机遇,包括泰国

澳门市场概览

根据博彩监察协调局报告,2025年第一季度澳门博彩收益总额为560亿元,按年上升1%,按季上升0.4%,为2019年水平的76%。

于2025年第一季度,访澳旅客为990万人次,按年上升11%,按季上升9%,并回复至2019年水平的95%。访澳内地旅客增速更快,按年上升15%至720万人次,其中个人游旅客为400万人次,按年上升16%。在内地旅客中,分别约40万人次及约10万人次透过2025年初实施的「一周一行」及「一签多行」签证访澳。此外,大湾区珠三角9个城市的旅客按年增加19%至360万人次。访澳国际旅客按年上升17%至约70万人次。银娱持续与澳门旅游局合作,积极宣传澳门作为旅游目的地之选。我们已在东京、首尔及曼谷开设办事处。

集团财务业绩

于2025年第一季度,集团净收益为112亿元,按年上升6%,按季下跌1%。集团经调整EBITDA为33亿元,按年上升16%,按季上升2%。过去十二个月经调整EBITDA为126亿元,按年上升16%,按季上升4%。

于2025年第一季度,银娱博彩业务净赢率偏高,令经调整 EBITDA增加约3.3亿元,净赢率正常化后经调整EBITDA为30亿元,按年上升7%,按季下跌9%。





银娱2025年第一季度经调整EBITDA及其调整之简表:

(百万港元) 2024年

第一季度 2024年

第四季度 2025年

第一季度 按年变化 按季变化 经调整EBITDA 2,835 3,237 3,296 16% 2% 净赢率之影响 1 63 (35) 330 - - 正常化后之经调整EBITDA 2,772 3,272 2,966 7% (9)%

于2025年第一季度,集团博彩收益总额为109亿元,按年上升14%,按季下跌1%。中场博彩收益总额为82亿元,按年上升6%,按季下跌5%。贵宾厅博彩收益总额为20亿元,按年上升52%,按季上升29%。角子机博彩收益总额为7.29亿元,按年上升22%,按季下跌7%。

集团主要财务数据



(百万港元) 2024年



第一季 2024年



第四季 2025年



第一季 收益: 净博彩 8,181 8,853 8,922 非博彩 1,606 1,670 1,557 建筑材料 765 771 723 净收益总额 10,552 11,294 11,202 经调整EBITDA 2,835 3,237 3,296 博彩数据2 (百万港元) 2024年



第一季 2024年



第四季 2025年



第一季 转码数3 38,457 51,808 46,375 净赢率 % 3.4% 3.0% 4.3% 博彩收益 1,299 1,539 1,978 中场博彩投注额4 31,471 32,256 32,190 净赢率 % 24.6% 27.0% 25.6% 博彩收益 7,728 8,707 8,230 角子机博彩投注额 19,043 27,464 25,562 净赢率 % 3.1% 2.8% 2.9% 博彩收益 600 780 729 博彩收益总额5 9,627 11,026 10,937

资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2025年3月31日,现金及流动投资为330亿元,扣除负债40亿元后之净额为290亿元。我们强健的资产负债表配合强劲的营运现金流,让集团能够透过派息回馈股东以及支持未来发展。银娱董事会建议末期股息每股0.50元,将于2025年6月派发。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2025年第一季度,「澳門銀河™」净收益为91亿元,按年上升10%,按季持平。经调整 EBITDA 为30亿元,按年上升15%,按季上升6%。

于2025年第一季度,「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高,令经调整EBITDA增加约3.45亿元。净赢率正常化后,经调整EBITDA为27亿元,按年上升4%,按季下跌7%。

2025年第一季度七间酒店平均入住率为99%。

「澳門銀河™」主要财务数据 (百万港元) 2024年



第一季 2024年



第四季 2025年



第一季 收益: 净博彩 6,887 7,665 7,762 酒店/餐饮/其他 1,056 1,127 1,052 商场 371 348 335 净收益总额 8,314 9,140 9,149 经调整EBITDA 2,613 2,842 3,016 经调整 EBITDA 利润率 31% 31% 33% 博彩数据6 (百万港元) 2024年



第一季 2024年



第四季 2025年



第一季 转码数7 37,433 50,862 44,371 净赢率 % 3.3% 3.0% 4.4% 博彩收益 1,243 1,522 1,941 中场博彩投注额8 24,472 25,443 25,270 净赢率 % 26.2% 29.3% 27.8% 博彩收益 6,406 7,465 7,027 角子机博彩投注额 12,779 17,792 16,333 净赢率 % 3.8% 3.4% 3.5% 博彩收益 487 611 570 博彩收益总额 8,136 9,598 9,538

澳门星际酒店

于2025年第一季度,澳门星际酒店录得净收益为12亿元,按年下跌9%,按季下跌4%。经调整EBITDA为3.5亿元,按年下跌20%,按季下跌4%。

于2025年第一季度,澳门星际酒店博彩业务净赢率偏低,令经调整EBITDA减少约1,500万元,净赢率正常化后,经调整EBITDA为3.65亿元,按年下跌13%,按季下跌2%。

2025年第一季度酒店入住率为100%。





澳门星际酒店主要财务数据 (百万港元) 2024年



第一季 2024年



第四季 2025年



第一季 收益: 净博彩 1,235 1,152 1,118 酒店/餐饮/其他 128 131 119 商场 6 6 5 净收益总额 1,369 1,289 1,242 经调整EBITDA 435 363 350 经调整 EBITDA 利润率 32% 28% 28% 博彩数据9 (百万港元) 2024年



第一季 2024年



第四季 2025年



第一季 转码数10 1,024 946 2,004 净赢率 % 5.5% 1.8% 1.8% 博彩收益 56 17 37 中场博彩投注额11 6,756 6,620 6,734 净赢率 % 19.0% 18.4% 17.4% 博彩收益 1,283 1,220 1,174 角子机博彩投注额 5,045 8,660 8,351 净赢率 % 1.8% 1.8% 1.8% 博彩收益 93 155 146 博彩收益总额 1,432 1,392 1,357

「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小,配以街头娱乐和美食的度假城,并得到澳门本地中小企支持。于2025年第一季度,「澳門百老匯™」净收益为4,600万元,按年持平,按季下跌21%。经调整EBITDA为200万元,对比2024年第一季度为400万元,2024年第四季度为100万元。

城市娱乐会

于2025年第一季度,城市娱乐会净收益为4,200万元,按年下跌28%,按季上升17%。经调整EBITDA为100万元,对比2024年第一季度为400万元,2024年第四季度为(100)万元。

建筑材料业务

于2025年第一季度,建筑材料业务净收益为7.23亿元,按年下跌5%,按季下跌6%。经调整EBITDA为1.85亿元,按年上升68%,按季下跌33%。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续优化旗下的度假城设施藉以保持竞争力及对顾客的吸引力,包括在「澳門銀河™」增添新的餐饮及零售产品。我们亦继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店的表现。

在澳门星际酒店,我们筹划一系列升级措施,包括主博彩楼层、酒店大堂的抵达体验及增加餐饮选择。我们已完成三楼的升级改造,澳门星际酒店现时拥有全澳其中一个最大规模的直播电子赌桌游戏。

路氹 – 新里程

银娱旗下第十家酒店品牌 – 澳门银河 嘉佩乐于5月试业并预计在未来几个月会全面开幕。全套房式的澳门银河 嘉佩乐,坐落于亚洲最璀璨迷人的休闲娱乐胜地 – 屡获殊荣的「澳門銀河™」综合度假城。酒店宛如一座金碧辉煌的奢华殿堂,气派非凡。其个性化订制服务更将顶级奢旅体验提升至全新高度,是品味超卓的宾客深度探索澳门的最佳选择。澳门汇聚世界级休闲娱乐体验,不仅拥有丰富悠久的文化底蕴,更是大湾区的重要旅游枢纽。作为联合国教科文组织评定的创意城市美食之都,澳门的魅力无处不在。入住澳门银河 嘉佩乐,宾客将更深入地感受澳门的独特魅力,与之产生更深的联结与共鸣。这幢楼高17层的项目将提供约100间顶级豪华的空中别墅和套房。每间空中别墅均设有光线充足的露台、透明的无边际泳池、户外休息区、日光浴和隐密的冬日花园等设施。澳门银河 嘉佩乐定必为澳门带来全新的优雅奢华体验。

面积约60万平方米的第四期建筑工程正在进行,项目将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌,拥有5,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心,将透过第三及四期项目支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

2025年第一季度选定主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 「第11届杰出企业社会责任奖」颁奖典礼 - 杰出企业社会责任奖 香港《镜报》 2025年澳门国际环保合作发展论坛及展览 - 环保展台嘉许奖 澳门展贸协会和澳门低碳发展协会 「澳門銀河TM」 米芝莲一星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川 米芝莲入选餐厅 尚坊

庭园意大利餐厅

丽思咖啡厅 《香港澳门米芝莲指南2025》 五星酒店

澳门悦榕庄

「銀河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门银河 莱佛士

澳门丽思卡尔顿酒店 五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

山里 五星水疗 澳门悦榕SPA

澳门丽思卡尔顿水疗中心 2025福布斯旅游指南 2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 美团 T+L Tastemakers List 2024 (亚洲) - 澳门25家最佳餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

尚坊

鮨吉祥 宫川 T+L Tastemakers List 2024 (亚洲) - 澳门10家最佳酒吧 丽思酒廊

澳门银河 莱佛士长廊酒吧

麦卡伦威士忌吧 Travel + Leisure BAZAAR Taste Elite 2025 (澳门) 鮨吉祥 宫川 HARPERS BAZAAR 《南华早报》100 Top Tables 2025 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川

承‧铁板料理

山里 《南华早报》 读者之选2025 - 澳门最佳酒店 澳门悦榕庄

澳门JW万豪酒店

澳门银河 莱佛士

澳门丽思卡尔顿酒店 Destin Asian 澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2025》 FAB金榜2024 (亚洲) – FAB金餐厅 - 风味居 fabhotelsasia100.com 2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 风味居 美团 T+L Tastemakers List 2024 (亚洲) - 澳门25家最佳餐厅

- 风味居 Travel + Leisure BAZAAR Taste Elite 2025 (澳门) - 风味居 HARPERS BAZAAR 《南华早报》100 Top Tables 2025 - 风味居 《南华早报》 建筑材料业务 全民减碳大行动 - 作为协作伙伴参与全民减碳大行动 - 证书 环境运动委员会

展望

澳门行政长官岑浩辉先生于2025年4月份发表上任后首份施政报告。这份报告强调澳门将继续落实经济适度多元发展的规划、推动「1+4」多元产业、以及加快推动横琴深度合作区的建设。政府亦会引导博企进行有效益的非博彩投资,并投放更多资源支持澳门及横琴的发展项目。这些政策反映了澳门更多元化和永续发展的一贯愿景,以及与横琴进一步融合。

我们见到访澳旅客人数持续增加,受惠于内地个人游扩大、「一周一行」及「一签多行」等签证政策进一步放宽、基建持续改善、以及澳门旅游局继续和博企共同推广吸引更多国际旅客访澳。这些因素都为澳门带来了更多的旅客及提高了酒店入住率。我们期待政策进一步放宽,更助力振兴澳门旅游业。

澳门旅客量回升并且客群更广泛,继续推动着澳门博彩业转型至中场业务。银娱正适应不断变化的旅游格局,不断加强旗下的非博彩元素,包括与博彩产品相辅相成的休闲和娱乐。

尤其是,银娱已做好充分准备,凭借澳门最大的室内场馆 – 银河综艺馆,继续把握澳门娱乐活动日益蓬勃的趋势。于第一季度后,我们在4月份举办了全球其中一个最享负盛名的乒乓球赛事 – 2025年澳门国际乒联世界杯,此赛事吸引了庞大需求。于刚过去的周末,我们成功举办了周华健世界巡回演唱会。本月下旬我们的银河综艺馆将带来全球著名的韩国流行音乐组合BTS成员J-hope的首个个人世界巡回演唱会。另外于6月份,我们将呈献BIGBANG队长G-Dragon八年来首次巡回演唱会、万众期待的张学友60+巡回演唱会、以及由中国澳门汽车总会与银娱联合主办的国际汽车联合会特别大会及会议,标志着这世界级的年度盛事首次在亚洲举行。

电子娱乐桌等先进科技的采用预计将进一步提升顾客的博彩体验以及娱乐场的营运效率。我们预期这将可加快游戏速度、确保公正、提高净赢率、并改善我们的客户分析,以提供更个人化的服务体验。

此外,银娱旗下的第十家酒店品牌、极致奢华的澳门银河 嘉佩乐于5月初试业。澳门银河 嘉佩乐的开幕将重塑行业动态,为澳门的豪华住宿树立新标准。澳门银河 嘉佩乐预计可为银娱占据更大的市场份额,并透过扩展高端中场为澳门的整体增长作出贡献。

我们亦正推进第四期的建筑工程,项目聚焦于非博彩业务,主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施,此外亦包括娱乐场。我们的路氹第四期是澳门唯一的全新开发项目,将进一步提升澳门对旅客的吸引力,巩固其作为世界旅游休闲中心的地位。

与此同时,我们会继续按个别情况探讨大湾区及海外市场的发展机遇,包括泰国。

我们认同澳门行政长官近日表示,要实现2025 年博彩收益总额的目标可能存在挑战。短期内我们会继续按需要调整营运,但对澳门的长远前景保持信心。澳门积极推动经济多元化,配合中国的坚实支持,为未来的永续发展奠定了良好的基础。

有关银河娱乐集团(香港联合交易所股份编号:27)

银河娱乐集团有限公司(「银娱」或「公司」)及其附属公司(「银娱」或「集团」)是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业,集团主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。银娱于香港联合交易所上市,并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时,银娱透过其附属公司银河娱乐场股份有限公司为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年,银娱获授予新的博彩批给合同,期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称,加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念,令集团的表现持续傲视澳门市场。

集团于澳门经营三个旗舰项目:包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」;毗邻「澳門銀河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」;以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。「澳門銀河™」自「亚博汇」创立其奖项以来,一直获授亚太区最佳综合度假村的殊荣,亦在《福布斯旅游指南2025》连续第三年为全球奢华度假村中,赢得最多『福布斯五星酒店评级』的综合度假村。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后,银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米,成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦会考虑大湾区及国际的拓展机遇。这些项目将有助银娱发展,并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月,银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」(Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco)作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验,并矢志为其经营业务之社区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情,请浏览 www.galaxyentertainment.com

