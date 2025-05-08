Ingredion Incorporated 報告首季度業績強勁並提高全年展望

與去年同期相比，2025 年首季度報告營運收入和調整後 * 營運收入分別增長 30% 和 26%

營運收入分別增長 30% 和 26% 2025 年首季度報告和調整後每股盈利分別為 3.00 美元和 2.97 美元，而 2024 年首季度報告和調整後每股盈利分別為 3.23 美元和 2.08 美元

全年報告的每股盈利增長預期上調到 10.93 至 11.63 美元，並將調整後每股盈利的增長預期上調到 10.90 至 11.60 美元



韋斯特切斯特，伊利諾州, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品和飲料製造行業方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 今天發佈了 2025 年首季度的業績報告。

Ingredion 主席兼行政總裁 Jim Zallie 表示：「公司的強勁業績展示了持續實現銷售量和營運收入增長的能力。 儘管關稅變化帶來了一定的不確定性，但大多數產品都是在當地生產並銷售，因此我們感到份外安心。」

「Texture & Healthful Solutions（質地和健康解決方案）部門的營運收入增長了 34%，這是受惠於各地區的銷售量理想，特別是我們的清潔標籤解決方案。」

「在食品和工業原料業務中，拉丁美洲及美國/加拿大部門也取得了出色的業績。 F&II 拉丁美洲業務部門的營運收入實現了雙位數增長，這歸於於阿根廷比索的意外穩定表現、有利的產品組合以及成本的降低，墨西哥也創下了另一個歷史紀錄的季度。 F&II 美國/加拿大業務部門的表現超出了預期，這得益於有利的產品組合、高效的成本管理和出色的市場執行。 此外，雖然來自冬季的干擾影響在我們的行業中很常見，但去年實施的冬季化升級帶來了營運上的好處。」

「基於我們第一季度的成功表現，我們上調了全年盈利預測。 我們將繼續致力於成為客戶的首選，充分利用我們團隊的經驗，以靈活的方式應對這複雜的商業環境。 我們專注於可持續增長、嚴謹的成本管理和穩健的資產負債表，為股東提供機會和選擇性，從而創造未來價值。」

*報告的結果符合美國一般公認會計原則「GAAP」。 調整後的財務指標屬於非 GAAP 財務指標。 請參閱 緊接在簡明綜合財務報表名為「II. 非 GAAP 資訊」的補充財務資訊，以查看將這些非 GAAP 財務指標根據最直接可比的 GAAP 指標調整的對賬。

攤薄每股盈利（EPS）

1Q24 1Q25 Reported Diluted EPS $ 3.23 $ 3.00 Impairment charges — 0.08 Restructuring and resegmentation costs 0.03 0.02 Net gain on sale of business (1.09 ) — Tax items and other matters (0.09 ) (0.13 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.08 $ 2.97

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

1Q25 Total items affecting EPS** 0.89 Total operating items 0.61 Margin 0.60 Volume (0.11 ) Foreign exchange (0.05 ) Other income 0.17 Total non-operating items 0.28 Financing costs 0.10 Tax rate 0.13 Shares outstanding 0.05 **由於四捨五入，總數可能與各項相加略有出入

其他財務項目

截至 2025 年 3 月 31 日，總債務為 17.84 億美元，現金（包括短期投資）為 8.46 億美元，而 2024 年 12 月 31 日的數據分別為 18.31 億美元和 10 億美元。

在首季度，淨融資成本為 900 萬美元，而去年首季度為 1,900 萬美元，這是由於淨利息支出的下降，以及受惠於有利的外匯影響。

該季度報告和調整後的實際稅率分別為 25.5% 和 25.4%，而去年同期分別為 21.0% 和 28.4%。 報告的實際稅率上升主要是由於 2024 年首季度韓國業務出售的有利稅務待遇。

截至 2025 年 3 月 31 日，資本支出淨額為 9,200 萬美元。

業務回顧

Ingredion 總體情況

銷售淨額

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 1,882 (40) 43 (24) (48) 1,813 (4%) (2%) *由於出售南韓業務而導致的銷量損失

報告營運收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 213 (5) 62 (4) 10 276 30% 32%

調整後營運收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 216 (5) 62 273 26% 29%

銷售淨額

首季度淨銷售額下降了 4%， 這是價格組合所導致，主要原因是原材料成本下降、外匯影響，以及 2024 年首季度韓國業務出售的影響，部分為 T&HS 業務銷量的增長所抵銷。

營運收入

首季度報告和調整後營運收入分別為 2.76 億美元及 2.73 億美元。 報告的營運收入與調整後的營運收入之間的差異，主要歸因於保險賠償，以及與巴西某些間接稅相關的有利裁決，部分為某些股權投資的減值損失所抵銷。 排除外匯影響後，報告營運收入較去年增長了 32%，調整後的營運收入則增長了 29%。

Texture & Healthful Solutions

銷售淨額

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 597 (3) 40 (32) 602 1% 1%

分部營運收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 74 — 25 99 34% 34%

Texture & Healthful Solutions 的首季度營運收入為 9,900 萬美元，較去年同期提升 2,500 萬美元，此變化是受惠於原材料及投入成本下降和銷售量上升，部分受到不利價格組合所抵銷。





食品與工業原料 - 拉丁美洲

銷售淨額

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 616 (28) (10) (5) 573 (7%) (2%)

分部營運收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 101 (3) 10 19 127 26% 29%

食品與工業原料 - 拉丁美洲首季度的營運收入為 1.27 億美元，增加 2,600 萬美元。 該季度的業績受惠於阿根廷比索貶值對去年我們在阿根廷合資企業業績的影響。 排除合資企業的業績後，該部門的營運收入因原材料成本降低而增加，部分被銷量下降所抵銷。 剔除匯率影響後，分部營運收入增長 29%。





食品與工業原料 - 美國/加拿大

銷售淨額

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 541 (6) — (15) 520 (4%) (3%)

分部營運收入

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 87 (2) 7 92 6% 8%

食品與工業原料 - 美國/加拿大首季度的營運收入為 9,200 萬美元，較去年同期增加 500 萬美元。 上述的升幅是由於原料成本下降及產品組合改善而導致。 剔除匯率影響後，分部營運收入增長 8%。





所有其他**

銷售淨額

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price Mix 2025 Change Change excl. FX First Quarter 128 (3) 13 (24) 4 118 (8%) (5%) * 由於出售南韓業務而導致的銷量損失

分部營運收入（虧損）

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers 2025 Change Change excl. FX First Quarter (4) — 4 0 nm nm

首季度其他業務的營運收入（虧損）較去年改善了 400 萬美元，主要受到我們植物基蛋白業務改善的推動。



** 所有其他包括不單獨或集體分類為可報告分部的多個營運分部的業務。 所有其他的淨銷售額主要來自巴基斯坦業務的甜味劑和澱粉質銷售、PureCircle 和 Sugar Reduction 業務的甜菊糖和其他原料的銷售，以及蛋白質強化業務的豌豆蛋白原料。

股息和股份回購

在首季度，公司向股東支付了 5,200 萬美元的股息。 2025 年 3 月 12 日，公司宣布於 2025 年 4 月 22 日支付每股 0.80 美元的季度股息。 同一季度，公司回購了價值 550 萬美元的普通股。

更新的 2025 年全年展望

公司預計 2025 年全年，報告及調整後每股盈利將分別介乎 10.93 美元至 11.63 美元及 10.90 美元至 11.60 美元之間。

此指引反映截至 2025 年 4 月底生效的關稅水平，並不考慮未來關稅或貿易限制的變化。 另外，這一指引不包括任何與收購相關的整合和重組成本，以及任何潛在的減值成本。

公司預計 2025 年全年淨銷售額將出現低個位數增長，這反映出需求量增加，但部分由價格組合和外匯影響所抵銷。 預計報告的營運收入將出現高達接近百分之二十的增長，因為我們擺脫去年計提的減值損失，而 2025 全年調整後的營運收入預計將出現中個位數增長 。

2025 年全年展望大致如下：T&HS 業務部門的營運收入，受銷售量增長所帶動，預計會出現中個位數字至高個位數字的升幅；F&II 拉丁美洲業務部門的營運收入，預計會出現中個位數字的增幅；F&II 美國 / 加拿大業務部門的營運收入，預計將會保持平穩以至出現低個位數字的跌幅；而所有其他業務部門的營運收入，則預計會接近盈虧平衡。

預計 2025 年全年的企業成本將會出現中個位數字至高個位數字的升幅。

公司預計 2025 年全年的報告及調整後實際稅率均介乎 26.0% 至 27.5% 之間。

預計 2025 年全年的營運現金流將在 8.25 億美元至 9.50 億美元之間，反映出由於預期淨銷售額有所增長而重新投資於營運資本。 全年的資本支出預計約為 4 億至 4.5 億美元。

就 2025 年第二季度，公司預計淨銷售額與去年同一季度相比，將保持平穩或出現低個位數字的升幅，而預計營運收入則保持平穩或出現低個位數字的跌幅。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion 將於 2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 8 時 （美國中部時間）/ 上午 9 時 （美國東部時間）召開電話會議，由公司主席兼行政總裁 Jim Zallie 及執行副主席兼財務總監 James Gray 主持。 此電話會議將進行即時網絡直播，並可在 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 存取。 在電話會議開始前數小時，附有額外財務和營運資訊的簡報可透過公司的網站查看並下載。 重播將限時提供，請瀏覽：https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results。

關於公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 總部位於芝加哥市郊，是全球領先的原料方案供應商，為接近 120 個國家及地區的客戶提供服務。 該公司將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲料、動物營養、釀造及工業市場使用的增值原料解決方案，在 2024 年的年度淨銷售額約為 74 億美元。 Ingredion 在全球設有多個 Idea Labs® 創新中心，員工超過 11,000 人，致力與客戶攜手共同創造，發揮人類、自然和科技的潛力，使生活變得更美好。 若要了解更多資訊及最新的公司消息，請瀏覽ingredion.com。

前瞻性陳述

本新聞稿載有或可能載有經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 第 27A 條及經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條界定的前瞻性陳述。 Ingredion 擬將這些前瞻性陳述納入此類陳述的安全港原則。

前瞻性陳述包括但不限於我們對 2025 年第二季度淨銷售量和營業收入、2025 全年報告和調整後每股盈利、淨銷售量、報告和調整後的營運收入、各區域營運收入、企業成本、報告和調整後的有效稅率、營運現金流和資本支出，以及任何關於我們前景和未來營運、財務狀況、銷售量、現金流、支出或其他財務項目的陳述，包括對於上述各項的管理層計劃或策略及目標，以及上述任何一項所依據的假設、預期或信念。

這些陳述有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「可能」、「將要」、「應該」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「預料」、「預測」、「展望」、「機會」、「潛在」，或其他類似的表達方式或否定形式。 除本新聞稿當中所載的歷史事實陳述外，所有其他陳述均為「前瞻性陳述」。

這些陳述基於當前情況或預期，但受到某些固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性難以預測且超出我們的控制範圍。 儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但我們提醒投資者，我們不能保證預期是正確的。

由於各種風險和不確定性因素，實際結果及發展可能與這些聲明表達或暗示的預期存在重大差異，其中包括：消費者習慣、偏好、需求和認知的變化，這些變化可能會減少我們產品的需求；地緣政治衝突及由此引發的行動，包括對原材料和能源供應的可用性及價格、供應鏈中斷，以及外匯和利率的波動的影響；全球經濟狀況以及影響我們在各個地理區域和國家購買原材料或製造或銷售產品的客戶和消費者的一般政治、經濟、商業和市場狀況，以及這些因素對我們的銷售量、產品定價和客戶應收賬款的收集能力的影響；我們對主要行業的產品銷售的依賴，這些行業包括食品、飲料、動物營養和釀造行業，這些行業為我們帶來了顯著的銷售額；與流行病相關的風險；我們以足夠的速度或質量開發或獲取新產品和服務以獲得市場接受的能力；玉米精煉行業及相關行業中日益增加的競爭和客戶壓力，特別是在我們主要產品及其副產品（尤其是玉米油）的市場和價格方面，以及轉嫁我們主要投入的價格漲幅的能力；價格波動、供應鏈中斷、關稅、稅收和影響我們採購、生產過程和運輸渠道的短缺，包括原材料、能源成本及運費和物流的可用性和成本；我們控制成本、達成預算和實現預期協同效應的能力，包括按時按預算完成計劃的維護和投資項目的能力，以及有效管理運輸和航運成本及對沖活動的能力；我們製造設施的運營困難及與產品安全和質量相關的責任；氣候變化的影響及應對氣候變化的法律、監管和市場措施；我們成功識別和完成以有利條件進行收購、剝離或戰略聯盟的能力，以及成功進行盡職調查、整合收購的業務或實施和維護戰略聯盟並實現預期協同效應的能力；在外國及外幣中經營的經濟、政治及其他風險；未能保持令人滿意的勞工關係；我們吸引、發展、激勵並與我們的員工保持良好關係的能力；法律和監管程序、訴訟、索賠和調查的影響；任何對我們商譽或長期資產的減值損失的影響；政治事件、貿易和國際爭端、戰爭、恐怖主義威脅或行為以及自然災害對我們業務的影響；政府政策、法律或法規的變化及法律合規成本，包括環境法規的合規或其他超出我們控制的重大事件的發生；稅率變化或額外所得稅責任的風險；影響我們以合理利率籌集資金的能力的風險以及影響我們獲得足夠資金以支持未來增長和擴張的其他因素；利率上升可能提高我們的借貸成本；資訊科技系統、程序和網站的中斷、安全事件或故障的風險；影響我們股息政策持續性的風險；以及我們維持有效財務報告內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述所提供的資訊僅截至作出陳述的日期，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映因新資訊或未來事件或發展而導致在陳述日期之後發生的事件、發展或其他情況。 如果我們更新或更正其中的一項或多項陳述，投資者及其他人不應斷定我們將進行額外的更新或更正。 有關這些風險和其他風險的進一步描述，請參閲我們向美國證券交易委員會提交截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告以及我們隨後提交 10-Q 表格和 8-K 表格報告中包含的「風險因素」和其他資料。

聯絡方式：

投資者：Noah Weiss, 773-896-5242

媒體： Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended

March 31, Change

% 2025 2024 Net sales $ 1,813 $ 1,882 (4%) Cost of sales 1,347 1,465 Gross profit 466 417 12% Operating expenses 193 189 2% Other operating (income) expense, net (10 ) 12 Restructuring/impairment charges 7 3 Operating income 276 213 30% Financing costs 9 19 Net gain on sale of business — (82 ) Income before income taxes 267 276 (3%) Provision for income taxes 68 58 Net income 199 218 (9%) Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 Net income attributable to Ingredion $ 197 $ 216 (9%) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.5 65.7 Diluted 65.6 66.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 3.05 $ 3.29 (7%) Diluted 3.00 3.23 (7%)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) March 31, 2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 837 $ 997 Short-term investments 9 11 Accounts receivable, net 1,284 1,093 Inventories 1,172 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 63 67 Total current assets 3,365 3,355 Property, plant and equipment, net 2,289 2,264 Intangible assets, net 1,264 1,264 Other non-current assets 550 561 Total assets $ 7,468 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 42 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,140 1,237 Total current liabilities 1,182 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 496 486 Total liabilities 3,420 3,554 Share-based payments subject to redemption 42 60 Redeemable non-controlling interests 8 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,158 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 13.5 and 13.3 shares at March 31, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,393 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (1,025 ) (1,086 ) Retained earnings 5,236 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 3,977 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 3,998 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,468 $ 7,444

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Three Months Ended March 31, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 199 $ 218 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 55 53 Mechanical stores expense 16 14 Net gain on sale of business — (82 ) Impairment charges 6 — Margin accounts (3 ) (11 ) Changes in other trade working capital (220 ) (25 ) Other 24 42 Cash provided by operating activities 77 209 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (92 ) (65 ) Proceeds from sale of business — 247 Other 2 (1 ) Cash (used for) provided by investing activities (90 ) 181 Cash from financing activities (Payments) proceeds from borrowings, net (48 ) 15 Commercial paper borrowings, net — (312 ) Consideration received from sale of business 12 — Repurchases of common stock, net (55 ) (1 ) Common stock activity for share-based compensation, net (11 ) 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (52 ) (51 ) Cash used for financing activities (154 ) (347 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 7 (6 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (160 ) 37 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 837 $ 438

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

March 31,

Change Change

Excl. FX 2025 2024 % % Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 602 $ 597 1% 1% Food & Industrial Ingredients - LATAM (ii) 573 616 (7%) (2%) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (iii) 520 541 (4%) (3%) All Other (iv) 118 128 (8%) (5%) Total Net Sales $ 1,813 $ 1,882 (4%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 99 $ 74 34% 34% Food & Industrial Ingredients - LATAM 127 101 26% 29% Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 92 87 6% 8% All Other 0 (4 ) nm nm Corporate (45 ) (42 ) (7%) (7%) Sub-total 273 216 26% 29% Restructuring and resegmentation costs (1 ) (3 ) Impairment charges (6 ) — Other matters 10 — Total Operating Income $ 276 $ 213 30% 32% 附註 (i) 扣除 2025 年和 2024 年首季度的部門間銷售 900 萬美元和 1,500 萬美元。 (ii) 扣除 2025 年和 2024 年第季度的部門間銷售 1,300 萬美元和 1,000 萬美元。 (iii) 扣除 2025 年和 2024 年首季度的部門間銷售 3,300 萬美元和 2,600 萬美元。 (iv) 扣除 2025 年和 2024 年首季度的部門間銷售 300 萬美元。

II. 非 GAAP 資料

為了補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）編制的綜合財務業績，非 GAAP 歷史財務指標獲使用，這些指標不包括某些 GAAP 事項，例如業務重組及重新劃分成本、出售業務的淨增益、減值費用、墨西哥稅項和其他指定事項。 在提及這些非 GAAP 財務指標時，通常會使用「調整後」一詞。

管理層在內部使用非 GAAP 財務指標，進行策略決策、預測未來業績及評估當前表現。 透過披露非 GAAP 財務指標，管理層旨在為投資者提供對呈列期間公司的營運業績和趨勢進行的更有意義、更一致的比較。 這些非 GAAP 財務指標是與按照 GAAP 呈現的結果相補充且結合使用的，它們反映了觀察營運方面的另一種視角。當與公司 GAAP 結果一同審視時，能夠更全面地理解影響公司業務的因素和趨勢。 預計財務指標可能無法反映某些未來費用、成本和／或收益，這些費用、成本和／或收益因其發生時間、影響和／或重要性未知，故本質上難以預測和估計。 非 GAAP 調整通常是針對調整後的財務指標進行的，這樣提高了管理層對其預測調整後財務指標能力的信心，而非其預測 GAAP 財務指標的能力。 這些非 GAAP 指標（包括非 GAAP 的預計指標）應被視為對按照 GAAP 計算的相應指標的補充，而不是替代或優於這些指標。

非 GAAP 財務指標並未按照 GAAP 編製，因此，公司的非 GAAP 資料未必與其他公司呈報的同類標題指標有可比性。 下表列出每個非 GAAP 財務指標與最具可比性的 GAAP 指標的對賬。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2025 Three Months Ended

March 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 197 $ 3.00 $ 216 $ 3.23 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 0.02 2 0.03 Net gain on sale of business (ii) — — (73 ) (1.09 ) Other matters (iii) (7 ) (0.11 ) — — Impairment charges (iv) 5 0.08 — — Tax item - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) (6 ) (0.09 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 195 $ 2.97 $ 139 $ 2.08 淨收入及每股盈利可能因四捨五入而無法相加或重新計算。 附註 (i) 截至 2025 及 2024 年 3 月 31 日為止的三個月期間，除稅前的重組費用分別為 100 萬美元和 300 萬美元，主要與 2024 年 1 月 1 日開始生效的業務重新劃分有關。 (ii) 截至 2024 年 3 月 31 日為止的三個月期間，公司錄得 820 萬美元來自完成出售南韓業務的除稅前增益。 (iii) 截至 2025 年 3 月 31 日為止的三個月期間，錄得 1,000 萬美元除稅前收益，主要與保險賠償和巴西某些間接稅的有利判決相關。 (iv) 截至 2025 年 3 月 31 日的三個月期間，我們錄得 600 萬美元的除稅前減值損失，主要與股權投資的非臨時減值損失有關。 (v) 截至 2025 年和 2024 年 3 月 31 日的三個月期間，因墨西哥比索兌美元的變動及其對該期間墨西哥財務報表重新計量的影響，除稅前收益分別錄得為 100 萬美元和 600 萬美元。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

March 31, 2025 2024 Operating income $ 276 $ 213 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 3 Other matters (iii) (10 ) — Impairment charges (iv) 6 — Non-GAAP adjusted operating income $ 273 $ 216 對於附註 (i) 至 (iv)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended March 31, 2025 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 267 $ 68 25.5% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 — Other matters (iii) (10 ) (3 ) Impairment charges (iv) 6 1 Tax item - Mexico (v) — 1 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 67 25.4%





Three Months Ended March 31, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 276 $ 58 21.0% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 1 Net gain on sale of business (ii) (82 ) (9 ) Tax item - Mexico (v) — 6 Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 56 28.4% 對於附註 (i) 至 (v)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (v)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.93 $ 11.63 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.02 0.02 Other matters (iii) (0.11 ) (0.11 ) Impairment charges (iv) 0.08 0.08 Tax item - Mexico (v) (0.02 ) (0.02 ) Adjusted EPS $ 10.90 $ 11.60 對於附註 (i) 至 (v)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (v)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year 2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 26.0 % 27.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Other matters (iii) — % — % Impairment charges (iv) (0.1 %) (0.1 %) Tax item - Mexico (v) 0.1 % 0.1 % Adjusted ETR 26.0 % 27.5 % 對於附註 (i) 至 (v)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (v)。

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