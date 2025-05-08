イングレディオン・インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、好調な第1四半期決算を報告し、通期見通しを上方修正

2025年度第1四半期の報告営業利益および調整後 * 営業利益は、前年同期比で30%増および26%増

営業利益は、前年同期比で30%増および26%増 2025年度第1四半期の報告EPSおよび調整後EPSは、それぞれ3.00ドル (約428円) および2.97ドル (約423円)(2024年度第1四半期はそれぞれ3.23ドル (約460円) および2.08ドル (約296円))

通期見通しは報告EPSは10.93ドル (約1,558円) から11.63 (約1,657円) の範囲に、調整後EPSは10.90ドル (約1,553円) から11.60ドル (約1,653円) の範囲に上方修正



イリノイ州ウエストチェスター発, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は本日、2025年度第1四半期の決算報告を行った。

イングレディオンの社長兼CEOであるジム・ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「当社の好調な業績は、売上高と営業利益の成長を実現する能力が引き続きあることを示しています。」 「関税の変更により不確実性が生じていますが、当社の製品の大部分は地元で製造され、地元で販売されているという事実に安心感を抱いています。」

「テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ部門は、全地域で好調な売上高を記録し、特にクリーンラベル・ソリューションに引き上げられて、営業利益が34%増加しました。」

「食品・工業用原料事業では、中南米、米国・カナダ両セグメントも好調な業績を達成しました。 F&II－中南米の2桁の営業利益成長は、アルゼンチン・ペソの予想外の安定、有利な市場構成とコスト低下によるもので、メキシコは同四半期も過去最高を達成しました。 F&II－米国・カナダのセグメントは、有利な製品構成、効率的なコスト管理、優れた市場遂行により予想を上回りました。 さらに、当業界では冬の混乱がよく生じますが、昨年実施した冬期対応のアップグレードが業務上の利益をもたらしました」。

「第1四半期の好業績に基づき、通期の業績見通しを上方修正しています。 当社は、チームの経験を活かしてこの複雑な事業環境を機敏に乗り切ることで、お客様に選ばれる企業になるという確約を道標として引き続き取り組んでいきます。 持続可能な成長、規律あるコスト管理、強健なバランスシートに重点を置くことで、株主の皆様のために将来の価値を創造する機会と選択肢を提供していきます。」

* 報告された結果は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則「GAAP」に準拠している。 調整後財務指標は非GAAP財務指標である。 非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標の調整については、 要約連結財務諸表に続く補足財務情報の「II. 非GAAP情報」を参照されたい。

希薄化後1株当たり利益 (EPS)

1Q24 1Q25 Reported Diluted EPS $ 3.23 $ 3.00 Impairment charges — 0.08 Restructuring and resegmentation costs 0.03 0.02 Net gain on sale of business (1.09 ) — Tax items and other matters (0.09 ) (0.13 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.08 $ 2.97

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

1Q25 Total items affecting EPS** 0.89 Total operating items 0.61 Margin 0.60 Volume (0.11 ) Foreign exchange (0.05 ) Other income 0.17 Total non-operating items 0.28 Financing costs 0.10 Tax rate 0.13 Shares outstanding 0.05 **端数処理のため合計は計数の総和と必ずしも一致しない

その他の財務項目

2025年3月31日現在の負債総額は17億8,400万ドル (約2,542億円)、短期投資を含むキャッシュは8億4,600万ドル (約1,205億円) で、それに対して2024年12月31日現在の負債総額は18億3,100万ドル (約2,609億円)、キャッシュは10億ドル (約1,425億円)であった。

第1四半期の純資金調達コストは900万ドル (約13億円)、前年同期の1,900万ドル (約27億円) と比較して減少した。これは純利息費用の減少および為替変動の好影響によるものであった。

当四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ25.5%および25.4%であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ21.0%および28.4%)。 報告実効税率の上昇は、主に2024年第1四半期に韓国事業を売却した際の有利な税務処理によるものである。

2025年の純資本的支出は2025年3月31日までで9,200万ドル (約131億円) であった。

ビジネスレビュー

イングレディオン全社

純売上高

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 1,882 (40) 43 (24) (48) 1,813 (4%) (2%) *韓国事業の売却による販売量の減少を表している

報告営業利益

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 213 (5) 62 (4) 10 276 30% 32%

調整後営業利益

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 216 (5) 62 273 26% 29%

純売上高

第1四半期の純売上高は4%減少した。 この減少は、主に原材料費の低下による価格構成、為替の影響、および2024年第1四半期の韓国事業売却の影響によるもので、T&HSの販売量の増加により一部相殺された。

営業利益

第1四半期の報告営業利益および調整後営業利益は、それぞれ2億7,600万ドル (約394億円)と2億7,300万ドル (約389億円) であった。 報告営業利益と調整後営業利益の差は、主に保険による回収およびブラジルの特定の間接税に関連する有利な判決に起因するもので、特定の持分法投資に関連する減損費用により一部相殺された。 為替の影響を除くと、報告営業利益は前年比32%増、調整後営業利益は同29%増であった。

テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ

純売上高

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 597 (3) 40 (32) 602 1% 1%

セグメント別営業利益

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 74 — 25 99 34% 34%

テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの第1四半期営業利益は9,900万ドル (約141億円) で、前年同期比2,500万ドル (約36億円) 増加した。これは原材料費および投入コストの低下と販売量の増加によるもので、不利な価格構成により一部相殺された。





食品・工業用原料 — 中南米

純売上高

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 616 (28) (10) (5) 573 (7%) (2%)

セグメント別営業利益

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 101 (3) 10 19 127 26% 29%

食品・工業用原料 — 中南米の第1四半期営業利益は1億2,700万ドル (約181億円) で、2,600万ドル (約37億円) 増加した。 同四半期の業績は、アルゼンチン合弁事業の前年業績に対するアルゼンチン・ペソの切り下げの摺り合わせによる恩恵を受けている。 合弁事業の業績を除くと、原材料費の低下 (販売量の減少により一部相殺) により、セグメント営業利益が増加した。 外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は29%増であった。





食品・工業用原料 — 米国・カナダ

純売上高

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 541 (6) — (15) 520 (4%) (3%)

セグメント別営業利益

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX First Quarter 87 (2) 7 92 6% 8%

食品・工業用原料 — 米国・カナダの第1四半期の営業利益は9,200万ドル (約131億円) で、前年同期比500万ドル (約7億円) 増加した。 この増加は、原材料費の低下と価格構成の改善によるものであった。 外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は8%増であった。





その他全て**

純売上高

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price Mix 2025 Change Change excl. FX First Quarter 128 (3) 13 (24) 4 118 (8%) (5%) * 韓国事業の売却による販売量の減少を表している

セグメント別営業利益 (損失)

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers 2025 Change Change excl. FX First Quarter (4) — 4 0 nm nm

「その他全て」の第1四半期の営業利益 (損失) は、主に植物性プロテイン事業の改善により、前年同期から400万ドル (約6億円) 改善した。



** 「その他全て」には、個別または集合的に報告対象セグメントとして分類されていない複数の事業セグメントの事業が含まれている。 「その他全て」の純売上高は主に、パキスタン事業による甘味料およびでんぷんの販売、ピュアサークル (PureCircle) およびシュガー・リダクション (Sugar Reduction) 事業によるステビアおよびその他の原料の販売、プロテイン・フォーティフィケーション (Protein Fortification) 事業によるエンドウタンパク質原料の販売によるものである。

配当と自社株買い

第1四半期に、同社は株主に対し5,200万ドル (約75億円) の配当金を支払った。 2025年3月12日、同社は1株当たり0.80ドル (約114円) の四半期配当を発表し、4月22日に支払った。 当四半期中に、同社は普通株式5,500万ドル (約78億円) の発行済株式を買い戻した。

2025年通期見通しの更新

同社は、通期見通しについて、報告EPSは10.93ドル (約1,558円) から11.63 (約1657円) の範囲に、調整後EPSは10.90ドル (約1,553円) から11.60ドル (約1,653円) の範囲に収まると予想している。

このガイダンスは2025年4月末時点で有効な関税水準を反映したものであり、将来の関税や貿易制限の変更は考慮していない。 さらに、このガイダンスでは、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

同社は、2025年度通期の純売上高については、量的需要の増加を反映して一桁台前半の増加を見込んでいるが、価格構成と為替の影響により一部相殺されると予想している。 報告営業利益は、前年度の減損費用を摺り合わせることにより10%台後半、調整後営業利益は2025年通期で1桁台半ばの増加を見込んでいる。

2025年度通期の見通しでは、以下のことを前提としている。テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの営業利益は、販売量の増加により、一桁台半ばから後半の増加が見込まれる。食品・工業用原料の中南米地域の営業利益については、一桁台半ばの増加が見込まれる。食品・工業用原料の米国・カナダ地域の営業利益は、横ばいから一桁台前半の減少が見込まれる。その他全ての事業の営業利益は、損益分岐点に近づく見通しである。

2025年通期の企業コストについては、一桁台半ばから後半の増加を予想している。

2025年通期では、報告後実効税率および調整後実効税率を26.0%から27.5%と予想している。

2025年通期の営業からのキャッシュは8億2,500万ドル (約1,176億円) から9億5,000万ドル (約1,355億円) の範囲になると予想されるが、これは純売上高の増加見込みに基づき、運転資本残高への投資に回帰することを反映している。 通期の資本的支出は約4億ドル (約570億円) から4億5,000万ドル (約642億円) と予想される。

2025年第2四半期については、前年同期と比較して純売上高は横ばいから一桁台前半の増加、営業利益は横ばいから一桁台前半の減少を見込んでいる。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2025年5月6日 (火) 米国中部時間午前8時/ 米国東部時間午前9時に、 社長兼CEOのジム・ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジェームズ・グレイ (James Gray) の主催で電話会議を開催する。 カンファレンスコールはリアルタイムでウェブキャストされ、https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentationsからアクセス可能である。 追加の財務・営業情報が記載されているプレゼンテーション資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。 録画は、期間限定でhttps://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-resultsにて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、約120の国に製品とサービスを提供している。 2024年の年間純売上高は約74億ドル (約1兆572億円) であり、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。 世界各地にイングレディオン・アイディア・ラブズ (Ingredion Idea Labs®) イノベーションセンターを置くほか、11,000人を超える従業員を擁し、開発過程から顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を結集して目的を達成し、生活の向上に貢献している。 同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。 同社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、とりわけ、2025年度第2四半期の純売上高および営業利益に関する同社の予想、2025年度通期の報告および調整後1株当たり利益、純売上高、報告および調整後営業利益、セグメント別営業利益、企業コスト、報告および調整後実効税率、営業キャッシュフロー、資本的支出に関する記述および前述のいずれかに関する経営陣の計画または戦略および目標および前述のいずれかの基礎となる仮定、期待または信念など同社の見通し、将来の事業、財務状況、販売数量、キャッシュフロー、費用またはその他の財務項目に関するその他の記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「機会」、「見込み」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。 本書における、過去についての記述でないものは全て、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、当社がコントロールできる範囲を超えている。 これらの将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、様々なリスクや不確定要素に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクや不確実性には、同社が製造する製品に対する需要を減少させる可能性のある消費者の慣行、嗜好、需要および認識の変化、原材料およびエネルギー供給の可用性および価格への影響、サプライチェーンの中断、外国為替および金利の変動を含む、地政学的な紛争およびそこから生じる行為、世界経済情勢、同社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業、および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が同社の販売数量、製品の価格設定、顧客からの債権回収能力に及ぼす可能性のある影響、食品、飲料、動物栄養、醸造業を含むがこれらに限定されない、同社がサービスを提供し、売上の大部分を得ている主要業界が同社製品を購入することに対する依存、パンデミックに関連するリスク、市場に受け入れられるのに十分なレートや品質で新製品およびサービスを開発または獲得する同社の能力、同社の主要製品および副産物 (特にトウモロコシ油) の市場および価格、ならびに同社の主要投入資材の価格上昇を価格に転嫁する能力に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争的圧力および／または顧客圧力の増大、価格変動、サプライチェーンの混乱、関税、諸税、不足が、原材料、エネルギーコスト、輸送および物流の可用性およびコストを含む、同社の調達、生産工程および配送経路への投入物に及ぼす影響、計画された保守・投資プロジェクトを予定通り予算通りに完了する能力、運賃や輸送コスト、ヘッジ活動を効果的に管理する能力を含む、コストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力、製造施設における操業上の問題、および製品の安全性と品質に関連する責務、気候変動の影響、気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響、買収、売却または戦略的提携を有利な条件で特定し完了することを成功させる能力、ならびにデューデリジェンスを上手く実施し、買収した事業を統合し、または戦略的提携を実施・維持し、そのような取引に関して期待されるシナジーを達成する能力、外国および外国通貨での事業運営に内在する経済的、政治的およびその他のリスク、満足のいく労使関係の維持の失敗、従業員を惹きつけ、育成し、意欲を高め、良好な関係を維持する能力、法的手続き、規制手続き、訴訟、請求、調査による影響、のれんや長期資産の減損による影響、政治的事象、貿易・国際紛争、戦争、テロの脅威や行為、自然災害による事業への影響、政府の政策、法律または規制の変更、環境規制の遵守を含む法令遵守のためのコスト、その他同社の支配を超える重大な事象の発生、同社の税率変更または追加の法人税支払い義務のエクスポージャー、合理的な利率で資金を調達する能力に影響を及ぼすリスク、および将来の成長と拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を及ぼすその他の要因、借入コストを増加させる可能性のある金利上昇、情報技術システム、プロセス、およびサイトに関する中断、セキュリティ上の事件や障害、配当方針の継続に影響を及ぼすリスク、および財務報告に対する効果的な内部統制を維持する能力が含まれる。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や展開の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。 同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。 これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2024年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、ならびにForm 10-Qおよびフォーム8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

問い合わせ先：

投資家向け： ノア・ワイス (Noah Weiss)、773-896-5242

報道関係者向け： リック・ワイオン (Rick Wion)、708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended

March 31, Change

% 2025 2024 Net sales $ 1,813 $ 1,882 (4%) Cost of sales 1,347 1,465 Gross profit 466 417 12% Operating expenses 193 189 2% Other operating (income) expense, net (10 ) 12 Restructuring/impairment charges 7 3 Operating income 276 213 30% Financing costs 9 19 Net gain on sale of business — (82 ) Income before income taxes 267 276 (3%) Provision for income taxes 68 58 Net income 199 218 (9%) Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 Net income attributable to Ingredion $ 197 $ 216 (9%) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.5 65.7 Diluted 65.6 66.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 3.05 $ 3.29 (7%) Diluted 3.00 3.23 (7%)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) March 31, 2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 837 $ 997 Short-term investments 9 11 Accounts receivable, net 1,284 1,093 Inventories 1,172 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 63 67 Total current assets 3,365 3,355 Property, plant and equipment, net 2,289 2,264 Intangible assets, net 1,264 1,264 Other non-current assets 550 561 Total assets $ 7,468 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 42 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,140 1,237 Total current liabilities 1,182 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 496 486 Total liabilities 3,420 3,554 Share-based payments subject to redemption 42 60 Redeemable non-controlling interests 8 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,158 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 13.5 and 13.3 shares at March 31, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,393 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (1,025 ) (1,086 ) Retained earnings 5,236 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 3,977 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 3,998 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,468 $ 7,444

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Three Months Ended March 31, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 199 $ 218 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 55 53 Mechanical stores expense 16 14 Net gain on sale of business — (82 ) Impairment charges 6 — Margin accounts (3 ) (11 ) Changes in other trade working capital (220 ) (25 ) Other 24 42 Cash provided by operating activities 77 209 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (92 ) (65 ) Proceeds from sale of business — 247 Other 2 (1 ) Cash (used for) provided by investing activities (90 ) 181 Cash from financing activities (Payments) proceeds from borrowings, net (48 ) 15 Commercial paper borrowings, net — (312 ) Consideration received from sale of business 12 — Repurchases of common stock, net (55 ) (1 ) Common stock activity for share-based compensation, net (11 ) 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (52 ) (51 ) Cash used for financing activities (154 ) (347 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 7 (6 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (160 ) 37 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 837 $ 438

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

March 31,

Change Change

Excl. FX 2025 2024 % % Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 602 $ 597 1% 1% Food & Industrial Ingredients - LATAM (ii) 573 616 (7%) (2%) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (iii) 520 541 (4%) (3%) All Other (iv) 118 128 (8%) (5%) Total Net Sales $ 1,813 $ 1,882 (4%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 99 $ 74 34% 34% Food & Industrial Ingredients - LATAM 127 101 26% 29% Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 92 87 6% 8% All Other 0 (4 ) nm nm Corporate (45 ) (42 ) (7%) (7%) Sub-total 273 216 26% 29% Restructuring and resegmentation costs (1 ) (3 ) Impairment charges (6 ) — Other matters 10 — Total Operating Income $ 276 $ 213 30% 32% 注 (i) 2025年第1四半期および2024年第1四半期のセグメント間売上高900万ドル (約13億円) および1,500万ドル (約21億円) の純額。 (i) 2025年第1四半期および2024年第1四半期のセグメント間売上高1,300万ドル (約19億円) および1,000万ドル (約14億円) の純額。 (iii) 2025年第1四半期および2024年第1四半期のセグメント間売上高3,300万ドル (約47億円) および2,600万ドル (約37億円) の純額。 (iv) 2025年第1四半期および2024年第1四半期のセグメント間売上高300万ドル (約4億円) の純額。

II. 非GAAP情報

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、再編費用、再セグメント化費用、事業売却による純利益、減損費用、メキシコの税項目、およびその他の特定の項目などの特定のGAAP項目を除外する過去の非GAAP財務指標を使用している。 これらの非GAAPベースの財務指標を指す場合、一般的に「調整後」という用語が使用される。

経営陣は、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う際に、社内で非GAAP財務指標を使用している。 経営陣が非GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。 これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。 予想されている財務指標は、時期、効果、および/または有意性が未知であるため、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。 非GAAP基準の調整は一般的に調整後財務指標に対して行われるため、GAAP基準の財務指標を予測する能力よりも、調整後財務指標を予測する能力の方が、経営陣の信頼度が高くなる。 予想されている非GAAPの指標を含めたこれらの非GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮すべきである。

非GAAP財務指標はGAAPに従って作成されていないため、当社の非GAAP情報は、他社が表示する同様な見出しの指標に必ずしも対応するとは限らない。 従来の各非GAAP財務指標と比較し、最も類似しているGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2025 Three Months Ended

March 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 197 $ 3.00 $ 216 $ 3.23 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 0.02 2 0.03 Net gain on sale of business (ii) — — (73 ) (1.09 ) Other matters (iii) (7 ) (0.11 ) — — Impairment charges (iv) 5 0.08 — — Tax item - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) (6 ) (0.09 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 195 $ 2.97 $ 139 $ 2.08 純利益およびEPSは、四捨五入のため合計が合わない場合、または再計算できない場合がある。 注 (i) 2025年3月31日および2024年3月31日に終了した3ヵ月間において、主に2024年1月1日付の事業の再セグメント化に関連した税引前再編費用が100万ドル (約1.4億円) および300万ドル (約4.3億円) 発生した。 (ii) 2024年3月31日に終了した3ヵ月間において、韓国事業の売却により8,200万ドル (約117億円) の税引前利益が発生した。 (iii) 2025年3月31日に終了した3ヵ月間において、主に保険による回収およびブラジルにおける特定の間接税に関する有利な判決に関連して、税引前利益1,000万ドル (約14億円) が発生した。 (iv) 2025年3月31日に終了した3ヵ月間において、主に特定の持分法投資に関連する一時的でない減損費用に関連する税引前減損費用6百万ドル (約8.6億円) を計上した。 (v) 2025年3月31日に終了した3ヵ月間および2024年3月31日に終了した3ヵ月間において、メキシコ・ペソの対米ドル相場の変動および当該期間中のメキシコ財務諸表の再測定への影響の結果として、100万ドル (約1.4億円) および600万ドル (約8.6億円) の税効果を計上した。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

March 31, 2025 2024 Operating income $ 276 $ 213 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 3 Other matters (iii) (10 ) — Impairment charges (iv) 6 — Non-GAAP adjusted operating income $ 273 $ 216 注記(i)～(iv)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(iv)を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended March 31, 2025 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 267 $ 68 25.5% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 — Other matters (iii) (10 ) (3 ) Impairment charges (iv) 6 1 Tax item - Mexico (v) — 1 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 67 25.4%





Three Months Ended March 31, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 276 $ 58 21.0% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 1 Net gain on sale of business (ii) (82 ) (9 ) Tax item - Mexico (v) — 6 Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 56 28.4% 注記(i)～(v)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(v)を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.93 $ 11.63 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.02 0.02 Other matters (iii) (0.11 ) (0.11 ) Impairment charges (iv) 0.08 0.08 Tax item - Mexico (v) (0.02 ) (0.02 ) Adjusted EPS $ 10.90 $ 11.60 注記(i)～(v)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(v)を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year 2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 26.0 % 27.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Other matters (iii) — % — % Impairment charges (iv) (0.1 %) (0.1 %) Tax item - Mexico (v) 0.1 % 0.1 % Adjusted ETR 26.0 % 27.5 % 注記(i)～(v)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(v)を参照のこと。

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