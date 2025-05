Antalpha 宣布启动首次公开募股

新加坡, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company(简称“Antalpha”或“公司”)今天宣布已启动拟议首次公开募股的路演,将会发行 3,850,000 股普通股,预计每股价格在 11.00 美元至 13.00 美元之间。 Antalpha 预计将授予承销商为期 30 天的选择权,以购买额外的 577,500 股普通股,从而弥补超额配售 (如有)。 该公司已申请在 Nasdaq Global Market 上市发行普通股,股票代码为“ANTA”。

Roth Capital Partners 和 Compass Point 是此次拟议募股的联席账簿管理人。

本次拟议募股将仅通过招股说明书进行。 可通过 SEC(美国证券交易委员会)网站 www.sec.gov 的 EDGAR 获取与本次拟议募股相关的初步招股说明书副本(文件公布后)。 另外,也可从以下途径获取初步招股说明书副本(文件公布后):邮寄地址:Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department;电话:(800) 678-9147,或发送电子邮件至 rothecm@roth.com;邮寄地址:Compass Point Research & Trading, LLC, Attention: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007,或发送电子邮件至:syndicate@compasspointllc.com。

与这些证券拟议募股相关的 F-1 表的注册声明已提交给 SEC,但尚未生效。 在注册声明生效之前,这些证券不可出售,相关机构也不得接受购买要约。 本新闻稿依据经修订的《1933 年证券法》第 134 条的规定发布 (Rule 134 under the Securities Act of 1933),并不构成销售要约或购买这些证券的要约邀请;在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资质认证之前,不得在任何州或司法管辖区内出售该等证券,此类要约、邀请或出售在此之前均属非法行为。

关于 Antalpha

Antalpha 是一家领先的金融科技公司,专注于为数字资产行业的机构提供融资、科技和风险管理解决方案。 作为 Bitmain 的主要贷款合作伙伴,Antalpha 通过 Antalpha Prime 技术平台提供比特币供应链和保证金贷款。通过该平台,客户可发起和管理其数字资产贷款,以及使用近乎实时的数据监控抵押品仓位。

联系方式

投资者关系:ir@antalpha.com

安全港声明

根据美国 1995 年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的“安全港”规定,本新闻稿包含的陈述可能构成“前瞻性”陈述。 您可通过 “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“预估”、“可能会”等术语和类似的陈述来识别这些前瞻性陈述。 非历史事实的陈述,包括有关 Antalpha 的信念、计划和期望的陈述,均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。 Antalpha 向 SEC 提交的文件包含有关这些风险和其他风险的更多信息。 本新闻稿提供的所有信息均截至发布日期,除相关法律规定外,Antalpha 不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0c7d150-bab1-4305-b435-3075d23fa0ad

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.