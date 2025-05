Antalpha 宣佈啟動首次公開招股

新加坡, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company(簡稱「Antalpha」或該「公司」)今天宣佈,已啟動首次公開招股路演,擬發行 3,850,000 股普通股,預計每股定價介乎 11.00 美元至 13.00 美元之間。 Antalpha 預計將授予承銷商為期 30 天的選擇權,額外認購 577,500 股普通股,以應對可能出現之超額配售情況。 該公司已申請將普通股於 Nasdaq Global Market 掛牌交易,股票代號為「ANTA」。

Roth Capital Partners 和 Compass Point 為此次擬議招股的聯席帳簿管理人。

本次擬議招股僅將透過招股章程進行。 有關本次擬議招股的初步招股章程副本,一經推出,可透過 SEC(美國證券交易委員會)網站 www.sec.gov 的 EDGAR 獲取。 另外,亦可透過以下途徑獲取初步招股章程副本(如有):Roth Capital Partners, LLC,地址:888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660,請聯絡:Prospectus Department,電話:(800) 678-9147,或發送電子郵件至 rothecm@roth.com;或 Compass Point Research & Trading, LLC,請聯絡:Syndicate,地址:1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007,或發送電子郵件至:syndicate@compasspointllc.com。

與本次擬議發售之證券相關的 F-1 表格註冊聲明已提交予 SEC,但尚未生效。 在註冊聲明生效之前,有關證券不可出售,亦不得接受認購要約。 本新聞稿依據經修訂的 1933 年證券法第 134 條的規定 (Rule 134 under the Securities Act of 1933) 發佈,並不構成出售要約或購買這些證券的要約邀請,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前,不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券,此類要約、邀請或出售在此之前均屬非法行為。

關於 Antalpha

Antalpha 是一間頂尖的金融科技公司,專門為數碼資產行業的機構提供融資、科技和風險管理解決方案。 作為 Bitmain 的主要借貸合作夥伴,Antalpha 透過 Antalpha Prime 技術平台提供比特幣供應鏈貸款和保證金貸款。透過該平台,客戶可發起和管理其數碼資產貸款,以及使用近乎即時的數據監察抵押品倉位。

聯絡方式

投資者關係: ir@antalpha.com

免責聲明

根據美國《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的「安全港」條款,本新聞稿包含的陳述可能構成「前瞻性」陳述。 您可透過 「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能會」等術語和類似的陳述來識別這些前瞻性陳述。 非歷史事實的陳述,包括有關 Antalpha 的信念、計劃和期望的陳述,均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。 Antalpha 向 SEC 提交的文件包含有關這些風險和其他風險的更多資訊。 本新聞稿提供的所有資訊均截至發佈日期,除相關法律規定外,Antalpha 不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

