Antalpha, 기업 공개 개시에 들어갔다고 공식 발표

싱가포르, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company (“Antalpha” 또는 “회사”)는 보통주의 1주당 11.00달러에서 13.00달러 사이의 예상 가격으로 보통주 3,850,000주를 공모하기 위한 로드쇼를 시작했다고 오늘 발표했다. Antalpha는 인수자에게 30일 동안 보통주 577,500주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여하여 초과 배정이 있을 경우 이를 충당할 수 있도록 할 계획이다. 회사는 나스닥 글로벌 마켓에 “ANTA”라는 티커 심볼로 보통주 상장을 신청한 상태다.

로스 캐피털 파트너스 (Roth Capital Partners)와 컴퍼스 포인트 (Compass Point)는 제안된 공모의 공동 북 러닝 매니저로 참여하게 된다.

제안된 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어지게 된다. 이 제안된 공모와 관련된 예비 투자설명서의 사본은 가능한 경우 SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR를 방문하여 얻을 수 있다. 또는 예비 투자설명서의 사본이 있는 경우 다음 장소에서 구할 수 있다: Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: 투자설명서 부서, 전화: (800) 678-9147 또는 이메일: rothecm@roth.com; 또는 Compass Point Research & Trading, LLC, Attention: 신디케이트, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007 또는 이메일: syndicate@compasspointllc.com

이 증권의 제안된 공모와 관련된 양식 F-1의 등록 명세서는 SEC에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지는 않았다. 이 증권은 등록 명세서가 효력을 발생하기 전에는 판매할 수 없으며 매수 제안도 수락할 수 없다. 이 보도자료는 개정된 1933년 증권법에 따른 규칙 134에 따라 작성되었으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.

Antalpha 소개

Antalpha는 디지털 자산 업계 기관에 금융, 기술 및 리스크 관리 솔루션을 제공하는 선도적인 핀테크 기업이다.Bitmain의 주요 대출 파트너인 Antalpha는 고객이 디지털 자산 대출을 시작하고 관리하며 실시간에 가까운 데이터로 담보 포지션을 모니터링할 수 있는Antalpha Prime 기술 플랫폼을 통해 비트코인 공급망 및 마진 대출을 제공하고 있다.

연락처 정보

Investor Relations: ir@antalpha.com

면책 조항 진술

이 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 '세이프 하버' 조항에 따라 '미래예측' 진술을 구성할 수 있는 진술이 포함되어 있다. 이러한 미래예측진술은 '~할 것이다', '기대한다', '예상한다', '목표로 한다', '미래', '의도한다', '계획한다', '믿는다', '추정한다', '그럴 가능성이 있다' 등의 용어를 통해 식별할 수 있다(예: '~할 것으로 예상된다'). Antalph의 신념, 계획 및 기대에 대한 진술을 포함하여 역사적 사실이 아닌 진술은 미래예측진술에 해당한다. 미래예측 진술은 내재된 위험과 불확실성을 수반한다. 이러한 위험 및 기타 위험에 관한 자세한 정보는 Antalpha가 SEC에 제출한 자료에 포함되어 있다. 이 보도자료에 제공된 모든 정보는 보도자료 작성일 현재를 기준으로 하며, Antalpha는 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

본 보도자료와 관련된 사진은 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0c7d150-bab1-4305-b435-3075d23fa0ad

