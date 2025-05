アンタルファ (Antalpha)、新規株式公開の開始を発表

シンガポール発 , May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アンタルファ・プラットフォーム・ホールディング・カンパニー (Antalpha Platform Holding Company) (以下「アンタルファ」または「同社」) は本日、提案中の新規株式公開に向けたロードショーの開始を発表した。この新規株式公開では、普通株式385万株を1株あたり11.00ドル (約1,569円) から13.00ドル (約1,854円) の予想価格帯で提供する計画である。 アンタルファは、オーバーアロットメントが生じた場合の対応として、追加の普通株式577,500株を購入できる30日間のオプションをアンダーライターに付与する計画である。 同社は、その普通株式をナスダック・グローバル・マーケットに「ANTA」のティッカーシンボルで上場する申請を行っている。

ロス・キャピタル・パートナーズ (Roth Capital Partners) および コンパス・ポイント (Compass Point) が、提案中の公募の共同主幹事会社を務める。

提案中の公募は目論見書によってのみ行われる。 この提案中の公募に関する仮目論見書は、入手可能になり次第、SECのウェブサイト (www.sec.gov) のEDGARで入手することができる。 または、仮目論見書は、入手可能になり次第、以下の住所から入手することができる。Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department、電話番号:(800) 678-9147、またはメール rothecm@roth.com、またはCompass Point Research & Trading, LLC, Attention: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007、または以下までメールを送付することで入手できる:syndicate@compasspointllc.com.

これらの証券の提案中の公募に関するフォームF-1の登録届出書はSECに提出されているが、まだ有効にはなっていない。 登録届出書が有効になるまでは、これらの証券の売り出しや買い付け申込みの勧誘の受諾は禁じられている。 本プレスリリースは、1933年証券法 (Securities Act of 1933、改正を含む) に基づく規則134に従って作成されており、売り出しの申込みまたは買い付け申込みの勧誘を構成するものではなく、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に当該申込み、勧誘または販売活動が違法となるような州または管轄区において有価証券の販売を行うものではない。

アンタルファについて

アンタルファは、デジタル資産業界の機関向けに融資、テクノロジー、リスク管理ソリューションを提供する大手フィンテック企業である。 ビットメイン (Bitmain) の主要融資パートナーであるアンタルファは、アンタルファ・プライム (Antalpha Prime) テクノロジープラットフォームを通じてビットコイン (Bitcoin) のサプライチェーン融資およびマージンローンを提供しており、顧客はデジタル資産ローンの組成・管理、ならびに担保ポジションのリアルタイムに近いデータでのモニタリングを行うことができる。

問い合わせ

投資家向けの問い合わせ先: ir@antalpha.com

セーフハーバー規定に関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の「セーフハーバー」規定で定義されている「将来の見通しに関する」記述に該当する可能性のある情報が含まれている。 これらの将来の見通しに関する記述は、「であろう」、「予想する」、「予測する」、「目指す」、「将来」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「推定する」、「可能性が高い」などの表現で識別できる場合がある。 アンタルファの考え、計画や予想に関する記述を含めた、歴史的事実でない記述は、将来の見通しに関する記述である。 将来の見通しに関する記述は、内在的なリスクと不確実性を伴う。 これらのリスクやその他のリスクに関する詳細は、アンタアルファがSECに提出した書類に記載されている。 本プレスリリースに記載されるすべての情報は、本プレスリリースの日付現在のものであり、適用される法律の下で義務付けられている場合を除き、アンタルファは、将来の見通しに関する記述を最新情報に更新する義務を負わないものとする。

この発表に関する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0c7d150-bab1-4305-b435-3075d23fa0ad

