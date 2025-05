Antalpha anuncia lanzamiento de oferta pública inicial

SINGAPUR, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company ("Antalpha" o la "Empresa") anunció hoy el lanzamiento de la gira de presentación a inversores (roadshow) para su oferta pública inicial propuesta de 3,850,000 acciones ordinarias, con un precio anticipado entre $ 11.00 y $ 13.00 por acción ordinaria. Antalpha espera conceder a los suscriptores una opción de 30 días para compra de 577.500 acciones ordinarias adicionales para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera. La empresa ha solicitado listar sus acciones ordinarias en el Mercado Global Nasdaq bajo el símbolo bursátil "ANTA".

Roth Capital Partners y Compass Point son gestores conjuntos de la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará únicamente por medio de un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar relacionado con esta oferta propuesta, cuando esté disponible, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, copias del prospecto preliminar, cuando esté disponible, se pueden obtener de: Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Atn: Departamento de Prospecto, por teléfono: (800) 678-9147, o por correo electrónico a rothecm@roth.com; o Compass Point Research & Trading, LLC, Atención: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007, o por correo electrónico a: syndicate@compasspointllc.com.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-1 relacionada con la oferta propuesta de estos valores, pero aún no ha entrado en vigencia. Estos títulos valores no se pueden vender, ni aceptar ofertas de compra antes de la fecha en que la declaración de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa se realiza de conformidad con el reglamento 134 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y no constituirá una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier tal estado o jurisdicción.

Acerca de Antalpha

Antalpha es una empresa líder de tecnología financiera especializada en ofrecer soluciones de financiación, tecnología y gestión de riesgos a instituciones de la industria de activos digitales. Como principal socio prestamista de Bitmain, Antalpha ofrece préstamos de margen y de cadena de suministro de Bitcoin a través de la plataforma tecnológica Antalpha Prime, que permite a los clientes originar y administrar sus préstamos de activos digitales, así como monitorear las posiciones de garantía con datos casi en tiempo real.

Contacto

Relaciones con los inversores: ir@antalpha.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "salvaguarda" de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante terminología como "voluntad", "espera", "anticipa", "apunta", "futuro", "intenta", "planea", "cree", "estima", "probablemente" y declaraciones similares. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de Antalpha, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos en las presentaciones de Antalpha ante la SEC. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa es a la fecha de este comunicado de prensa, y Antalpha no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exija la ley aplicable.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0c7d150-bab1-4305-b435-3075d23fa0ad

