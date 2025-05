Antalpha מכריזה על השקת הנפקה ראשונית לציבור

סינגפור, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

חברת האחזקות Antalpha Platform ("Antalpha" או "החברה") הודיעה היום כי השיקה את הרוד-שואו לקראת ההנפקה הראשונית המוצעת שלה לציבור של 3,850,000 מניות רגילות בתמחור צפוי בין 11.00 ל-13.00 דולר למניה רגילה. Antalpha מצפה להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש 577,500 מניות רגילות נוספות כדי לכסות הקצאות יתר, אם בכלל. החברה הגישה בקשה לרשום את מניותיה הרגילות בשוק הנאסד"ק העולמי תחת הסימול "ANTA".

Roth Capital Partners ו-Compass Point הם מנהלי ספרים משותפים להנפקה המוצעת.

ההנפקה המוצעת תיעשה רק באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף הראשוני המתייחס להנפקה המוצעת הזו, כאשר הם זמינים, ניתן להשיג על ידי ביקור ב-EDGAR באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov. לחלופין, ניתן לקבל עותקים של התשקיף הראשוני, כאשר הם זמינים, בכתובת: Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department, בטלפון: (800) 678-9147, או בדוא"ל בכתובת rothecm@roth.com; או Compass Point Research & Trading, LLC, Attention: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007, או בדוא"ל לכתובת: syndicate@compasspointllc.com.

הצהרת רישום בטופס F-1 המתייחסת להנפקה המוצעת של ניירות ערך אלה הוגשה ל-SEC אך טרם נכנסה לתוקף. אין למכור ניירות ערך אלה, ואין לקבל הצעות לרכישה לפני מועד כניסת הצהרת הרישום לתוקף. הודעה לעיתונות זו נעשית בהתאם לכלל 134 תחת חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, ולא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה כזו, שידול או מכירה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאמור.

אודות Antalpha

Antalpha היא חברת פינטק מובילה המתמחה במתן פתרונות מימון, טכנולוגיה וניהול סיכונים למוסדות בתעשיית הנכסים הדיגיטליים. כשותפת ההלוואות העיקרית של Bitmain, חברת Antalpha מציעה הלוואות שרשרת אספקה ומרווח של ביטקוין באמצעות פלטפורמת הטכנולוגיה Antalpha Prime, המאפשרת ללקוחות ליצור ולנהל את הלוואות הנכסים הדיגיטליים שלהם, כמו גם לנטר עמדות ביטחונות עם נתונים כמעט בזמן אמת.

למידע נוסף:

קשרי משקיעים

ir@antalpha.com

הצהרת נמל מבטחים

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שעשויות להוות הצהרות "צופות פני עתיד" בהתאם להוראות "נמל מבטחים" של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים בארה"ב משנת 1995. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלה על ידי טרמינולוגיה כגון "יהיה", "מצפה", "צופה", "מכוון", "עתיד", "מתכוון", "מתכנן", "מאמין", "מעריך", "סביר" והצהרות דומות. הצהרות שאינן עובדות היסטוריות, כולל הצהרות על האמונות, התוכניות והציפיות של Antalpha, הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד כרוכות בסיכונים ואי ודאות מובנים. מידע נוסף לגבי סיכונים אלה ואחרים כלול בהגשות של Antalpha ל-SEC. כל המידע המסופק בהודעה לעיתונות זו נכון לתאריך הודעה לעיתונות זו, ו-Antalpha אינה מתחייבת לעדכן כל הצהרה צופה פני עתיד, למעט כנדרש על פי החוק החל.

