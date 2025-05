Le ministre de l'Éducation annonce que la formation en RCR, DEA et en intervention en cas de surdose d'opioïdes sera désormais obligatoire dans le programme scolaire provincial

Des élèves de l’Île-du-Prince-Édouard apprennent maintenant à sauver des vies

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Advanced Coronary Treatment (ACT) s’est jointe au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et à ses partenaires de l’école secondaire Colonel Gray Senior High School pour lancer le programme de formation sur la RCR, le DEA et les surdoses d’opioïdes, qui est maintenant offert aux élèves des écoles intermédiaires et secondaires dans le cadre du programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT. Les enseignants de toute la province reçoivent maintenant une formation en RCR, en DEA et en intervention en cas de surdose d’opioïdes afin de la donner aux 1 700 élèves chaque année de la Direction des écoles publiques (10e année) et de la Commission scolaire de langue française (9e année).

Le programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT fournit aux enseignants des ressources pour éduquer les élèves sur la façon d’effectuer la RCR, sur l’utilisation d’un DEA, ainsi que sur la façon de reconnaître et d’intervenir en cas de surdose soupçonnée d’opioïdes, y compris l’utilisation de naloxone. À ce jour, plus de 6 millions d’élèves ont été formés à la RCR par leurs enseignants à travers le Canada.

« Fournir aux élèves une formation en RCR et leur apprendre à utiliser un DEA les dote de compétences et de connaissances essentielles pour sauver des vies, tout en favorisant la confiance, le leadership et le sens des responsabilités. C’est le genre de compétences qu’ils peuvent acquérir tout au long de leur vie dans les salles de classe de l’Île-du-Prince-Édouard et qui peuvent faire une différence réelle et durable, tant dans leur propre vie que dans celle des autres », a déclaré l’honorable Robin Croucher, ministre de l’Éducation et de la Petite Enfance.

Le ministre Croucher a annoncé aujourd'hui que la formation en RCR, DEA et en intervention en cas de surdose d'opioïdes sera désormais obligatoire dans le programme scolaire provincial.

« Donner aux élèves les compétences et la confiance nécessaires pour sauver une vie renforce toute notre communauté. C’est un programme que nous sommes fiers de soutenir. Cette formation permettra non seulement de sauver des vies, mais aussi d’inspirer la prochaine génération à diriger, à soigner et peut-être même à poursuivre une carrière dans le domaine des soins de santé », a déclaré le ministre de la Santé et du Mieux-être, Mark McLane.

ACT est la fondation caritative nationale qui se consacre à la mise en place d’une formation en RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes, gratuite pour tous les élèves. Les enseignants sont formés pour enseigner aux élèves : comment reconnaître une urgence médicale potentiellement mortelle ; les questions de sécurité et la gestion des lieux d’urgence ; la RCR et l’utilisation d’un DEA ; et la façon d’intervenir en cas de surdose soupçonnée d’opioïdes. Le programme est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (ministère de la Santé et du Mieux-être), des partenaires de santé d’ACT, Amgen Canada et AstraZeneca Canada, et des partenaires communautaires : Aleisha Murnaghan Medicine; Dr. Joanne McGinn Medical Corporation; Fitzpatrick Co.; Holland College; IG Wealth Management; Island Emergency Medical Services; Jordan Boyd Foundation; Maritime Electric; Murphy’s Hospitality Group; N. Green Medicine; Paramedic Association; Parkdale Sherwood Lions Club; and Wesley & Patricia Foundation.

« Félicitations à la Fondation ACT, à ses partenaires, aux écoles, aux enseignants et aux élèves pour cette initiative réussie et vitale. Fournir aux élèves les connaissances et les outils nécessaires pour reconnaître et agir rapidement dans des situations d’urgence telles qu’un arrêt cardiaque et une surdose sauvera sans aucun doute des vies. Le programme de formation d’ACT met en évidence le rôle que nous pouvons tous jouer dans la prévention des pertes, en encourageant les gens de tous âges à prendre les mesures appropriées », a déclaré le Dr Harrison Carmichael, urgentologue et directeur médical provincial de la Fondation ACT.

Selon les recherches, environ 60 000 arrêts cardiaques survenus à l’extérieur de l’hôpital se produisent chaque année au Canada, dont près de la moitié chez des personnes de moins de 65 ans, selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Étant donné que huit arrêts cardiaques extrahospitaliers sur 10 se produisent à la maison ou dans des lieux publics, le fait d’offrir aux jeunes une formation en RCR dans le cadre de leurs études secondaires contribuera à augmenter les taux de réponse des citoyens à la RCR à long terme.

La recherche indique que l’utilisation précoce de la RCR et du DEA peut doubler les chances de survie d’une personne. L’Agence de la santé publique du Canada signale que plus de 50 928 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes sont survenus de janvier 2016 à septembre 2024. Selon le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, la majorité (94 %) des décès par surdose d’opioïdes surviennent accidentellement, et les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans constituent la population qui connaît la croissance la plus rapide nécessitant des soins hospitaliers pour une surdose d’opioïdes.

« Nous sommes ravis du soutien du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et de tous nos partenaires », a déclaré Sandra Clarke, directrice générale de la Fondation ACT. « Grâce à eux, nous sommes en mesure de déployer le programme d’ACT dans les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui permet à tous les jeunes d’être en mesure d’apporter leurs compétences vitales aux familles actuelles et futures. » Voir le lien vers de nombreuses histoires de sauvetage.

Autres citations de partenaires et de la communauté

« En tant que partenaire fondateur de la Fondation ACT, AstraZeneca est incroyablement fière de soutenir sa mission de mise en place de la RCR, du défibrillateur et de la formation sur l’intervention en cas de surdose d’opioïdes dans les écoles secondaires canadiennes. Félicitations à la province de l’Île-du-Prince-Édouard et à la Fondation ACT pour avoir permis aux jeunes de toute la province d’acquérir des compétences essentielles qui sauvent des vies et de les sensibiliser à l’importance de la santé cardiovasculaire », a déclaré Gaby Bourbara, président d’AstraZeneca Canada.

« Amgen est honorée de soutenir la Fondation ACT en tant que partenaire national de la santé. Les histoires de sauvetage témoignent de la qualité du programme et de l’importance de veiller à ce que la communauté éducative possède les connaissances et les compétences nécessaires pour contribuer. Ensemble, nous continuerons de faire progresser l’excellence en matière de culture scientifique, d’inspirer la prochaine génération, d’aider les éducateurs à enseigner plus efficacement et d’améliorer l’accès aux ressources pour les enseignants, les élèves et la société dans son ensemble. » — Ugur Gunaydin, vice-président et directeur général, Amgen Canada

À propos de la Fondation ACT

L’Advanced Coronary Treatment Foundation (ACT) est l’organisme de bienfaisance national qui offre une formation gratuite en RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme s’appuie sur le modèle communautaire primé de partenariats et de soutien d’ACT, dans le cadre duquel ACT trouve des partenaires locaux qui font don des mannequins et de DEA de formation dont les écoles ont besoin pour offrir le programme. Les enseignants du secondaire sont formés pour enseigner les techniques de sauvetage à leurs élèves dans le cadre du programme d’études, atteignant tous les jeunes avant l’obtention de leur diplôme. Les partenaires d’ACT qui se sont engagés à mettre en œuvre le programme à l’Île-du-Prince-Édouard sont le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, nos partenaires nationaux en santé, AstraZeneca Canada et Amgen Canada, ainsi que les nombreux partenaires communautaires. La Fondation ACT tient à souligner la contribution du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada au programme de formation sur l’intervention en cas de surdose d’opioïdes d’ACT.

