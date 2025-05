L'équipe Müve d'Edmonton, d'une valeur de 303 millions de dollars, rejoint eXp Realty avec 46 agents, élargissant ainsi sa présence nationale

Dirigée par John Rota, Müve devient la première équipe de l'histoire d'eXp Canada à rejoindre le réseau dans le cadre d'un modèle de coparrainage, en partenariat avec les meilleurs producteurs James Knull et Justin Havre

BELLINGHAM, Washington, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, « l'agence immobilière la plus centrée sur ses agents au monde™ » et filiale principale d'eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), est fière d'accueillir John Rota et l'équipe Müve d'Edmonton, en Alberta. Avec 46 agents et 5 employés, l'équipe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 303 millions de dollars canadiens sur 686 transactions en 2024, et rejoint désormais eXp avec des projets ambitieux de croissance et d'expansion nationale.

« John Rota et l'équipe Müve sont exactement le type de leaders tournés vers l'avenir avec lesquels nous aimons travailler chez eXp », a déclaré Leo Pareja, PDG d'eXp Realty. « Ils apportent un mélange puissant d'expertise du marché, d'esprit d'entreprise et d'une culture d'équipe fondée sur le service et l'innovation. »

Fondée par M. Rota, l'équipe Müve (prononcé « move ») est connue pour sa marque dynamique et sa philosophie axée sur le client, qui considère l'immobilier comme un vecteur de transformation et de progrès.

« Je suis intrigué par le modèle d'eXp depuis plus de six ans », a déclaré Rota. « De son concept de courtage sans frontières à sa formation et à sa culture de collaboration inégalées, il est devenu évident que le moment était enfin venu, non seulement pour moi, mais aussi pour toute notre organisation. »

L'arrivée de l'équipe Müve marque également un moment historique pour eXp Realty : il s'agit du premier co-parrainage officiel au Canada, avec deux des leaders eXp les plus influents du pays, James Knull et Justin Havre, qui seront respectivement sponsor principal et co-sponsor. Cette initiative souligne l'ADN collaboratif d'eXp et renforce l'engagement de la société de courtage à donner les moyens à des équipes hautement performantes grâce à un leadership partagé.

L'équipe de M. Rota est particulièrement connue sur le marché d'Edmonton pour son modèle distinctif axé sur le vendeur, renforcé par un programme d'offre en espèces solide qui permet aux vendeurs de déménager selon leurs propres conditions. Associé à un service à la clientèle hautement personnalisé et à des stratégies fondées sur les données, cela a propulsé l'équipe Müve au rang des équipes les plus reconnues et les plus respectées de l'Ouest canadien.

« Les systèmes, les outils et l'échelle du modèle d'eXp nous donnent l'avantage nécessaire pour croître sans sacrifier ce qui nous différencie : nos relations, notre service et notre culture », a déclaré M. Rota.

La transition vers eXp s'est déroulée sans heurts, grâce au soutien de la direction et des équipes d'intégration qui ont contribué à assurer la continuité et la dynamique. En tant que méga-équipe nouvellement créée, l'équipe Müve est déjà en mesure de s'étendre au-delà des frontières régionales, ce que M. Rota considère comme une étape naturelle.

« Le mouvement est dans notre nom et dans notre ADN. Aujourd'hui, grâce à la plateforme eXp, nous accélérons notre entrée dans un nouveau chapitre », a-t-il déclaré. « Il ne s'agit pas simplement d'un changement de courtier, mais d'une étape importante pour notre équipe et d'un lancement vers l'avenir. »

À propos d'eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») est la société holding d'eXp Realty® et SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est la plus grande agence immobilière indépendante au monde, avec plus de 81 000 agents dans 26 pays. En tant que société de courtage immobilière basée sur le cloud et centrée sur les agents, eXp Realty offre à ses agents immobiliers des commissions, des parts de revenus et des opportunités d'actionnariat parmi les plus avantageuses du secteur, ainsi qu'un réseau mondial qui leur permet de développer des activités florissantes. Pour plus d'informations sur eXp World Holdings, Inc., rendez-vous sur : expworldholdings.com .

SUCCESS® Enterprises, soutenu par le magazine SUCCESS®, est une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Dans le cadre de l'écosystème eXp, il offre aux agents l'accès à des ressources précieuses pour améliorer leurs compétences, développer leur activité et assurer leur réussite à long terme. Pour plus d'informations sur SUCCESS, rendez-vous sur success.com .

Déclaration de sécurité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la société et de sa direction, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient avoir une incidence significative sur les résultats réels. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les transitions de nouveaux agents et équipes, les avantages attendus pour les agents, la croissance prévue de l'activité et la capacité de la société à continuer d'attirer des agents et des équipes très performants. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les changements dans la fidélisation ou le recrutement des agents, l'intégration réussie des équipes et des agents dans le modèle d'eXp Realty, la concurrence d'autres agences immobilières et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les derniers rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et le rapport annuel sur le formulaire 10-K. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

Contact relations médias :

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contact relations investisseurs :

Denise Garcia, associée directrice

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0d04a9a-b3e1-410e-9f63-0599cf17d813

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.