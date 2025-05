Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et Isowater signent un accord de partenariat stratégique pour développer la production d’eau lourde

Les laboratoires nucléaires nationaux du Canada s’associent à un chef de file dans la production d’eau lourde pour mieux répondre à la demande croissante dans les industries non nucléaires

CHALK RIVER, Ontario, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la première organisation canadienne de science et de technologie nucléaire, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente de partenariat stratégique avec Isowater Corporation, membre de KEY DH Technologies Inc. Group, un chef de file canadien et international dans les industries de l’hydrogène et du deutérium. Le partenariat soutiendra la croissance des activités de raffinement de l’oxyde de deutérium (eau lourde) d’Isowater. En vertu des modalités de l’entente, LNC offrira un soutien à Isowater sous la forme d’une expertise en séparation des isotopes d’hydrogène et des technologies connexes, tirant parti de la propriété intellectuelle étendue d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) liée à la valorisation de l’eau lourde.

Grâce au soutien de LNC, Isowater travaillera à élargir et à améliorer ses capacités de raffinage du deutérium. Cela permettra à l’entreprise de mieux servir divers marchés non nucléaires du deutérium grâce à la prestation de services de production et de recyclage du deutérium, et à la production d’un produit final de plus grande pureté. L’entente est harmonisée avec la stratégie holistique des LNC en matière d’eau lourde, qui vise à tirer parti de l’expertise et des technologies étendues au sein des laboratoires nucléaires nationaux du Canada afin d’aider à répondre à la demande croissante du marché international en eau lourde dans les secteurs nucléaire et non nucléaire.

« Les LNC sont heureux de conclure ce partenariat avec Isowater, chef de file canadien dans l’approvisionnement en eau lourde et en composés à base de deutérium, une entreprise dont l’expertise et les capacités complètent les nôtres », a commenté Jack Craig, président et chef de la direction des LNC. « Cette entente se manifeste dans un contexte d’intérêt croissant pour l’utilisation de l’eau lourde dans les industries non nucléaires, de l’électronique aux sciences de la santé. En appliquant notre expertise et nos technologies, fondées sur plus de 60 ans de recherche scientifique en gestion des isotopes d’hydrogène, notre avons la conviction que les LNC peuvent aider Isowater à croître et à améliorer ses capacités de raffinage de l’eau lourde. Nous sommes impatients de travailler avec eux selon les modalités de notre nouvelle entente. »

« Ce partenariat représente la prochaine phase de la relation étroite entre Isowater, les LNC et EACL qui s’est développée au cours de la dernière décennie », a déclaré Andrew T.B. Stuart, président de KEY. « Notre collaboration a été un facteur important du taux de croissance annuel composé de plus de 10 % dans l’utilisation de l’oxyde de deutérium par les industries mondiales de la haute technologie et des sciences de la vie. » M. Stuart a ajouté : « les LNC, les premiers laboratoires de science et de technologie au Canada, offrent une technologie et une expertise de classe mondiale qui soutiennent la voie du succès mondial d’organisations comme la nôtre ».

L’oxyde de deutérium (eau lourde) est une forme d’eau dans laquelle l’hydrogène normal est remplacé par une forme plus lourde d’hydrogène appelée deutérium. Depuis sa fondation en 2009, Isowater a établi une présence mondiale sur le marché en tant que fournisseur fiable et de confiance d’eau lourde à pureté élevée à certaines des industries les plus sophistiquées du monde, notamment les sciences de la vie et les fabricants de semi-conducteurs, d’écrans OLED et de fibre optique. Dans le cadre de son partenariat stratégique, les LNC fourniront à Isowater des technologies de catalyseurs d’échange isotopique pour son processus de raffinement de deutérium. Au besoin, les LNC fourniront également le soutien d’experts en la matière pour les raffineries de deutérium d’Isowater, qui devrait inclure l’optimisation des processus et le dépannage.

Grâce au fondement de recherche de son prédécesseur, EACL, les LNC sont maintenant considérés comme un chef de file mondial en matière de production d’eau lourde et de technologie de valorisation, avec plus de 60 ans d’expertise, d’expérience et d’innovation couvrant tous les aspects de la technologie. Ces capacités comprennent des activités de développement en laboratoire, la mise au point de catalyseurs étanches exclusifs bénéficiant de la longévité requise pour un déploiement économique, des démonstrations par la conception, la construction, la mise en service et l’exploitation d’usines pilotes et prototypes; et le développement d’une famille de codes exclusifs visant à simuler les processus et les profils de performance des catalyseurs le long des lits catalytiques d’échange isotopique.

À titre de société d’État fédérale, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) possède et supervise les sites gérés par les LNC. « EACL est heureuse de voir la signature de cet accord, qui utilise sa propriété intellectuelle étendue dans la production et le raffinement de l’eau lourde », a déclaré Fred Dermarkar, président et chef de la direction d’EACL. « Il s’agit d’un autre exemple de la valeur de l’investissement du Canada dans ses laboratoires nucléaires nationaux. Notre modèle nous permet de mettre en relation des partenaires commerciaux et universitaires avec les actifs uniques du Canada en matière de science nucléaire. Cet accord ne serait pas possible sans la collaboration novatrice entre le gouvernement fédéral et le secteur privé », a ajouté M. Dermarkar.

Pour en savoir plus sur les LNC, y compris à propos de sa recherche liée aux technologies de l’isotope d’hydrogène, veuillez visiter www.cnl.ca .

À propos des LNC

En tant que laboratoire des sciences et des technologies nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse connue sous le nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens en vue de leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/ .

À propos d’Isowater

Isowater est l’entité de production, de raffinage et de vente de l’oxyde de deutérium du groupe Key (KEY) DH Technologies Inc. Le groupe KEY comprend également deutraMed, un développeur et fournisseur de produits et de services à base de deutérium à valeur ajoutée destinés aux industries de haute technologie et des sciences de la vie; et Hydrogen Optimized, un fabricant d’électrolytes d’eau à grande échelle œuvrant dans la production d’hydrogène et d’oxyde de deutérium enrichi. Ensemble, ces entreprises permettent d’assurer un approvisionnement en deutérium sécurisé et à long terme pour les marchés mondiaux. Les produits du groupe KEY sont exportés vers des clients situés dans plus de 25 pays.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.keydht.com. Les liens vers Isowater et d’autres sociétés du groupe KEY sont accessibles par le biais de ce site Web.

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

media@cnl.ca

Personne-ressource Isowater :

Don Hogarth

Directeur des communications

416 565-8920

don-hogarth@isowater.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77c74a3b-5ad9-456d-bd4d-3ce3a62956e3/fr

LES LABORATOIRES NUCLÉAIRES CANADIENS ET ISOWATER SIGNENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ACCORD POUR DÉVELOPPER LA PRODUCTION D’EAU LOURDE Les laboratoires nucléaires nationaux du Canada s’associent à un chef de file dans la production d’eau lourde pour mieux répondre à la demande croissante dans les industries non nucléaires

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.