Verizon te respalda antes, durante y después de fenómenos climáticos severos

NUEVA YORK, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En respuesta a la creciente amenaza de fenómenos climáticos severos, tales como huracanes, incendios forestales y tornados, Verizon reafirma su compromiso de mantener a sus clientes conectados. A través de una infraestructura de red resistente, equipos de respuesta especializados e iniciativas proactivas de apoyo comunitario, Verizon está preparado para respaldar a sus clientes, la comunidad y las agencias de seguridad pública cuando más lo necesitan.

"Ante fenómenos climáticos severos, sabemos que nuestros clientes confían en Verizon. Entendemos el papel fundamental de la conectividad en sus vidas y trabajamos incansablemente para garantizar que tengan conectividad cuando más nos necesitan”, afirmó Joe Russo, vicepresidente ejecutivo de Redes y Tecnología Global de Verizon. “Por eso trabajamos todo el año planificando, desarrollando y fortaleciendo la operación de nuestra red para asegurarnos de estar en el mejor momento cuando nos enfrentamos a un mal tiempo”.

Manteniéndote conectado

La red de Verizon, líder en la industria, cubre el 99 por ciento de los lugares donde las personas viven, trabajan y se divierten. Con energía de respaldo incorporada, rutas alternativas de fibra óptica e infraestructura reforzada, nuestra red está diseñada para soportar las peores condiciones meteorológicas. El cien por ciento de las estaciones de base macro de Verizon cuentan con energía de batería de respaldo. Además de generadores permanentes en instalaciones de red críticas y estaciones de base, tenemos más de 1000 generadores móviles disponibles para mantener la conectividad en caso de una pérdida de energía comercial. Los clientes siempre pueden obtener las últimas actualizaciones sobre el estado de la red en su área a través de la herramienta Check Network Status en el sitio web de Verizon o la aplicación My Verizon.

Verizon acude a una crisis para satisfacer las necesidades de las comunidades a las que brinda servicios, con una flota de recursos y equipos especializados distribuidos en todo el país para apoyar las operaciones de respuesta y recuperación:

Casi 3000 unidades de red y satélites están listos para desplegarse en las áreas más afectadas para servir como estaciones de base móviles, centros de comando de emergencia temporales y operaciones de campamento base autónomos o para realizar misiones con drones para evaluaciones de infraestructura.

En todo el país, hay equipos de ingenieros y técnicos que se capacitan durante todo el año, especializados en sustancias peligrosas, respuesta ante desastres y gestión de incidentes, y que están listos para intervenir en caso de crisis.

El Global Event Management Center de Verizon monitorea las condiciones climáticas y todos los peligros 24/7 los 365 días del año para mitigar el riesgo para nuestros equipos y nuestra red y dirige la coordinación general de las operaciones de respuesta y recuperación ante crisis.



El satélite cuando más se necesita

La integración de tecnología satelital de Verizon mejora la resiliencia y confiabilidad de la red, lo que ayuda a mantener la conectividad vital cuando más se necesita. En situaciones de emergencia donde las redes celulares tradicionales se ven afectadas, las conexiones satelitales pueden proporcionar un salvavidas fundamental para los clientes de Verizon. Todos los clientes de Verizon con dispositivos compatibles pueden enviar mensajes de texto a cualquier otro dispositivo vía satélite si se interrumpe el servicio de la red celular terrestre, lo que garantiza una comunicación continua con socorristas, seres queridos y servicios de emergencia.

Verizon también integra el uso de satélites en su flota de unidades portátiles utilizadas para la recuperación ante tormentas. Las estaciones de base móviles vinculadas con satélites, los enlaces satelitales en remolques y otras unidades satelitales ayudan a restablecer el servicio cuando la fibra se daña por desastres naturales y brindan cobertura adicional para los equipos de búsqueda, rescate y respuesta.

Listos en el momento

El equipo de Verizon Frontline Crisis Response está preparado para brindar apoyo de comunicaciones críticas para la misión de agencias de seguridad pública que responden a fenómenos climáticos severos, sin costo para las agencias.

Formado principalmente por ex socorristas y militares, Verizon Frontline respondió a más de 1500 solicitudes de apoyo de más de 800 agencias de seguridad pública federales, estatales y locales en 46 estados en 2024. Dicho apoyo continúa en 2025 y el equipo ya ha respondido a casi 400 solicitudes de apoyo de más de 200 agencias durante los primeros cuatro meses del año.

Verizon Frontline brinda asistencia de emergencia durante situaciones de crisis a agencias de seguridad pública y socorristas 24/7. Los miembros del equipo de Verizon Frontline instalan estaciones de base portátiles, puntos de acceso Wi-Fi, estaciones de carga y otros dispositivos y soluciones de Verizon Frontline que posibilitan las comunicaciones o mejoran el rendimiento de la red para los socorristas.

Además, Verizon anunció recientemente el lanzamiento de Verizon Frontline Network Slice en algunos mercados de todo el país, continuando con más de 30 años de trayectoria en innovación de vanguardia en apoyo a los socorristas.

Verizon Frontline Network Slice es una parte de la red 5G Ultra Wideband (UW) completamente dedicada a la seguridad pública que permite la asignación de recursos dentro de la infraestructura de red de Verizon. Esto ayuda a brindar a los socorristas numerosas ventajas clave, como capacidad de red 5G UW exclusiva, rendimiento personalizado, confiabilidad mejorada y escalabilidad flexible.

Comprometidos con la comunidad

El compromiso a largo plazo de Verizon con las comunidades afectadas por desastres se está ampliando debido a la creciente frecuencia de desastres naturales relacionados con el clima para ayudar a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse de manera más efectiva.

Verizon ha implementado tecnología de sensores de inundación, en colaboración con la innovadora empresa emergente Hyfi, para utilizar nuestra red y datos con el fin de difundir mensajes urgentes sobre los riesgos de inundación dentro de las comunidades, ayudando a las personas a prepararse con confianza y a mitigar efectos dañinos. El sensor de alta tecnología y bajo costo de Hyfi funciona en la red 5G de Verizon y proporciona a los gestores de aguas pluviales información en tiempo real sobre los niveles actuales de agua y riesgos futuros de inundación. De hecho, los sensores de aguas pluviales se instalaron en Nueva Orleans y proporcionaron información esencial al gobierno local cuando el huracán Francine azotó la ciudad en 2024. Tenemos el objetivo de utilizar los sensores de inundación, junto con otras tecnologías avanzadas, en otras ciudades susceptibles a desastres climáticos, como Chicago, Detroit, Miami y Los Ángeles.

Verizon también ha lanzado el Disaster Resilience Prize en asociación con MIT Solve para apoyar el avance tecnológico de innovaciones transformadoras que ayuden a mitigar los efectos de los desastres naturales.

En asociación con United Way y Habitat for Humanity, Verizon también está implementando servicios integrales de preparación, respuesta y recuperación en 15 ciudades, incluidos talleres para educar a la población sobre cómo elaborar planes de emergencia personales (cómo proteger documentos y crear un plan de escape), apoyo a organizaciones sin fines de lucro que responden a sucesos climáticos específicos y a las actividades de recuperación a más largo plazo una vez ocurrido el desastre (como reconstrucción de viviendas, servicios de salud mental y emocional, ayuda financiera a largo plazo, orientación laboral y limpieza comunitaria).

Listos para servir

Con miles de tiendas de costa a costa, siempre estarás cerca de una de nuestras tiendas. Nuestro personal experto puede ayudarte a obtener lo que necesitas para anticiparte a las adversidades climáticas y para ponerte en marcha nuevamente después de alguna crisis. Aunque las tormentas y los cortes de energía pueden afectar el horario de atención, nuestro sitio web, www.verizon.com/stores, siempre tiene la información más reciente sobre horarios y direcciones de tiendas para ayudarte cuando más nos necesites. Además, siempre estamos disponibles en línea y a través de nuestra aplicación My Verizon.

