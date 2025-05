La sensation de l’été : Nespresso lance sa collection estivale 2025

De nouvelles saveurs de café, des cafés glacés favoris, ainsi que des machines et des accessoires colorés en édition limitée composent la collection Été 2025 de Nespresso

MONTREAL, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso dévoile sa collection Été 2025, pour une saison estivale sous le signe de la gourmandise et des moments ensoleillés inoubliables. Cette année, la marque propose ses cafés glacés les plus appréciés, de nouvelles saveurs de café irrésistibles en édition limitée ainsi que des machines et des accessoires dans une palette de couleurs éclatantes.

Pensée pour les escapades urbaines et les styles de vie actifs, la collection estivale allie style et fraîcheur dans un univers ludique, teinté de nostalgie rétro. La grande nouveauté de l’été est le café Saveur Pistache et Vanille, une création aromatisée gourmande et rafraîchissante, spécialement conçue pour être dégustée sur glace, un incontournable pour les amateurs de café.

Un été sous le signe du café glacé

L’été 2025 promet d’être des plus rafraîchissants grâce à la riche sélection de cafés glacés de Nespresso, conçus pour les journées baignées de soleil et les soirées douces. La nouveauté Saveur Pistache et Vanille marie la richesse de la pistache et la douceur vanillée. La Saveur Noix de Coco et Vanille, quant à elle, offre une évasion tropicale dans chaque tasse. Le café Active, enrichi en vitamine B6 et aux notes d’amande et de vanille, est le compagnon idéal pour faire le plein d'énergie et illuminer chaque journée.

Au-delà de ces plaisirs saisonniers, la collection permanente de cafés glacés de Nespresso est disponible pour satisfaire toute envie. Les adeptes de la gamme Original peuvent savourer Freddo Intenso, tandis que la gamme Vertuo propose le vibrant Leggero Glacé, le robuste Forte Glacé ou encore la profondeur d’Infusion à Froid Style Intense.

Machines et accessoires aux couleurs éclatantes

Pour compléter la collection, Nespresso suggère une gamme de machines et d’accessoires en édition limitée, offerts dans une palette colorée.

Les teintes vert pistache et jaune pastel au cœur de la collection apporte une touche de douceur et d’élégance aux machines Vertuo Pop+, avec un bac à glaçons et des tasses de voyage assortis. Les nouveaux verres Barista Mixologie s’harmonisent à merveille avec les tons pastel de la saison, notamment le Mousseur à lait Aeroccino 3, en couleur rose bonbon, parfait pour ajouter une touche de couleur à vos rituels café de l’été. Que ce soit pour un délicieux latte glacé ou un café infusé à froid, ces accessoires unis style et fonctionnalité à chaque tasse.

Des recettes à savourer partout, en tout temps

Afin de capturer pleinement l’essence de ces cafés, Nespresso propose des recettes spécialement conçues pour magnifier chaque gorgée.

Les amateurs de pistache seront conquis par le Latté Glacé à la Pistache & Vanille, une boisson crémeuse au profil gourmand et équilibré, sublimée par la douceur du lait d’avoine. Pour une touche rafraîchissante, le Café Glacé à la Noix de Coco, Vanille & Menthe, joins le goût exquis de la noix de coco et la douceur de la vanille, avec une note fraîche de menthe.

Au-delà de ces créations signatures, Nespresso présente un éventail de recettes simples et savoureuses à base de café glacé, pour varier les plaisirs jour après jour. Les recettes complètes sont disponibles sur nespresso.com/ca/fr/recipes .

La collection Été 2025 de Nespresso est disponible en ligne et dans les boutiques pour une durée limitée.

