Tenneco 旗下业务分部 Systems Protection 再获 Airbus“最佳供应商奖”

诺斯维尔,密歇根州, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco 旗下业务部门 Performance Solutions 的分部 Systems Protection 近日荣获 Airbus 颁发的“最佳供应商奖”,这是该部门第二次被全球领先的商用客机、直升机、防务飞机与系统、航空航天技术等产品供应商之一评为最佳合作伙伴。 Systems Protection 为 Airbus 供应各种创新产品,为飞机机翼、机身、塔架、舱门、喷气发动机、机舱、座椅及机上其他部件提供有效的热保护、机械保护、电磁保护和环境保护。

“我们为 AIRBUS Group 管理客户要求迥异的民用飞机和国防应用。 我们的优势在于创新能力和主动为英明之人提供英明之策。”Tenneco 业务分部 Systems Protection 的副总裁兼总经理 Talal Kakish 表示, “能够参与 Airbus 塑造未来航空业的历程,我们深感自豪。 这一奖项是对我们成就的表彰,将激励我们继续在各项工作中追求卓越。”

Systems Protection 是全球领先的电线、软管和机械组件保护套管及屏蔽解决方案供应商。 除航空航天领域外,公司还为汽车、铁路、能源、工业和运输市场的原始设备制造商及一级供应商提供服务。 Systems Protection 总部位于美国宾夕法尼亚州埃克斯顿,在美洲、欧洲和亚洲均设有销售、制造和创新中心。 公司还是 Bentley-Harris® 防护产品的制造商。

如需了解更多信息,请访问:www.systemsprotection.com。

关于 Tenneco

作为全球汽车产品行业领先的设计、制造与营销公司之一,Tenneco 专注于为原始设备和售后市场客户提供解决方案。 通过旗下 DRiV、Performance Solutions、Clean Air、Powertrain 和 Ignition 这五大业务部门,Tenneco 致力于为轻型车辆、商用卡车、非公路车辆、工业车辆、赛车以及售后市场提供技术解决方案,从而全力推动全球交通领域的进步。

请访问 www.tenneco.com,了解更多信息。

联系人:

Simonetta Esposito

全球传播部

Tenneco

Sesposito@driv.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.