L’entreprise Systems Protection de Tenneco reçoit pour la deuxième fois le Prix du meilleur fournisseur décerné par Airbus

NORTHVILLE, Michigan, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Systems Protection, une entreprise de Tenneco Performance Solutions, a reçu le Prix du meilleur fournisseur (Best Supplier Award) décerné par Airbus. C’est la deuxième fois que l’entreprise est reconnue comme le meilleur fournisseur partenaire par l’un des plus grands constructeurs mondiaux d’avions commerciaux, d’hélicoptères, d’avions et de systèmes de défense, de technologies aérospatiales et d’autres produits. Systems Protection fournit à Airbus une vaste gamme de produits innovants qui offrent une protection thermique, mécanique, électromagnétique et environnementale efficace pour les ailes, les fuselages, les mâts, les portes, les moteurs à réaction, les offices, les sièges et d’autres éléments des appareils.

« Au sein du groupe AIRBUS, nous gérons les applications pour l’aviation civile et la défense, pour lesquelles les exigences des clients sont très différentes. Notre force réside dans notre capacité à innover et à être proactifs afin d’apporter la solution optimale pour chaque client », a déclaré Talal Kakish, Vice-président et Directeur général, Systems Protection, Tenneco. « Nous sommes fiers de contribuer, aux côtés d’Airbus, à l’avenir de l’aviation. Ce prix vient récompenser nos réalisations et nous motive à poursuivre nos efforts afin d’atteindre l’excellence dans chaque aspect de notre travail ».

Systems Protection est le premier fournisseur mondial de gaines de protection et de solutions de blindage pour les câbles, les tubes et les assemblages mécaniques. Outre l’aérospatiale, l’entreprise fournit des équipementiers d’origine et des fournisseurs aux différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement dans les secteurs de l’automobile, du ferroviaire, de l’énergie, de l’industrie et des transports. L’entreprise Systems Protection, dont le siège social est situé à Exton, en Pennsylvanie (États-Unis), dispose de centres de vente, de fabrication et d’innovation en Amérique, en Europe et en Asie. Les produits de protection Bentley-Harris® sont fabriqués par Systems Protection.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.systemsprotection.com.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d’équipement d’origine et d’occasion. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Ignition, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.

