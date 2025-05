Tennecos Geschäftsbereich Systems Protection erhält von Airbus zum zweiten Mal den „Best Supplier Award“

NORTHVILLE, Michigan, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Systems Protection, ein Unternehmen von Tenneco Performance Solutions, hat von Airbus den Best Supplier Award erhalten. Damit wurde das Unternehmen bereits zum zweiten Mal von einem der weltweit größten Anbieter von Verkehrsflugzeugen, Hubschraubern, Verteidigungsflugzeugen sowie -systemen, Luft- und Raumfahrttechnologien sowie anderen Produkten als bester Partnerlieferant ausgezeichnet. Systems Protection beliefert Airbus mit einer breiten Palette innovativer Produkte, die einen wirksamen thermischen, mechanischen, elektromagnetischen und umweltbedingten Schutz für Flugzeugflügel, Rümpfe, Pylonen, Türen, Triebwerke, Bordküchen, Sitze und andere Bereiche bieten.

„Innerhalb der AIRBUS Group betreuen wir zivile Flugzeuge und Verteidigungsanwendungen, bei denen die Kundenanforderungen sehr unterschiedlich sind. Unsere Stärke liegt in unserer Innovationsfähigkeit und darin, den richtigen Leuten proaktiv die richtigen Antworten zu geben“, so Talal Kakish, Vice President und General Manager, Systems Protection, Tenneco. „Wir sind stolz, Teil des Wegs von Airbus zur Gestaltung der zukünftigen Luftfahrt zu sein. Diese Auszeichnung würdigt unsere Erfolge und motiviert uns, weiterhin bei allem, was wir tun, nach Spitzenleistungen zu streben.“

Systems Protection ist der weltweit führende Anbieter von Schutzhüllen und Abschirmlösungen für Kabel, Schläuche und mechanische Baugruppen. Neben der Luft- und Raumfahrt beliefert das Unternehmen Erstausrüster und Zulieferer in den Bereichen Automobil, Eisenbahn sowie Energie, Industrie und Transport. Systems Protection hat seinen Hauptsitz in Exton, Pennsylvania, USA, und betreibt Vertriebs-, Produktions- und Innovationszentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist Hersteller der Schutzprodukte von Bentley-Harris®.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.systemsprotection.com.

Über Tenneco

Tenneco ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Über unsere Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem wir Technologielösungen für leichte Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, die Industrie, den Motorsport und den Ersatzteilmarkt liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@driv.com

