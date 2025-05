Sanofi: A megelőzésbe való befektetés Európa egészségének és versenyképességének alapja

VARSÓ, Lengyelország, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Az Európai Tanács jelenlegi elnökségét ellátó Lengyelország elnöki periódusa a végéhez közeleg, de az egészségpolitika Európa stratégiai napirendjének kiemelt helyén marad. A Katowice városában rendezett Európai Gazdasági Kongresszus megbeszélésein szóba kerültek az Elnökség által eszközölt erőfeszítések az egészségügy ellenállóképességének megerősítése és a digitális átalakulás elősegítése érdekében, valamint széles körben értettek egyet a résztvevők a megelőzés, innováció és a természettudományok élre törésének szükségességével, hiszen ezeknek Európa hosszú távú stratégiájában jelentős szerepet kell játszania. A Sanofi szakértői felhívták a figyelmet az immunizáció, a légúti egészség és a fenntartható innováció szerepére egy egészségesebb és versenyképesebb Európa felépítésében.

Reakció helyett prevenció

A Sanofi határozottan támogatja a szemléletváltást – a reakcióra fókuszáló kezelési modellek helyett a proaktív-preventív stratégiák felé fordulva. Florence Baron-Papillon, a Sanofi stratégiai projektjeiért, vállalati közügyeiért és irányelveiért felelős vezetője és a Vaccines Europe szervezet elnöke nyomatékosította: „A megelőzésre ne kiadásként tekintsünk. Ez egy stratégiai befektetés, ami jobb közegészségügyi eredményeket tesz lehetővé, felvértezi a munkaerőt, és biztosítja a gazdaság hosszú távú ellenállóképességét. Minden megelőzésbe befektetett 1 euró hozama 14 euró – felnőttek immunizációja esetén pedig akár 19 euró. Az adatok magukért beszélnek. A megelőzés életeket ment, védi a rendszereket és a gazdasági növekedést szolgálja.”

A Sanofi szakértője kézzelfogható bizonyítékokra alapozva mutatott rá a megelőzés egyik bizonyított előnyeként, az RSV elleni oltást követően, a télen kórházi ellátásra szoruló csecsemők körében 80%-kal alacsonyabb esetszámra. Kihangsúlyozta, hogy a légúti egészséget a keringési és rákos megbetegedések, valamint a lelki egészség mellett kiemelt közegészségügyi prioritásként kellene kezelni. A krónikus légúti megbetegedések mára a harmadik leggyakoribb halálozási oknak számítanak Európában, több mint 36 millió embert érintenek, és az egészségügyi ellátási költségek 6%-át emésztik fel.

Fokozzuk Európa versenyképességét

A megbeszélések rámutattak az innováció fontosságára is, melyek megszilárdíthatják Európa egészségügyi rendszereit és gazdasági jövőjét. A szakértők kiemelték a digitális egészségügy és az adatalapú kutatások gyökeres változásra alkalmas potenciálját. Michaela Scheiffert, a Közép- és dél-európai régiók egészségügyi intézményeiért és gyógyszerellátásáért felelős vezérigazgatója kihangsúlyozta: Európa hosszú távú fellendülése az innovációs szakadék megszüntetésén és a fejlett technológiák mihamarabbi elterjedésén múlik.

A Draghi-jelentésre és a versenyképességi iránytűre utalva azt is megjegyezte: „Fel kell ismernünk, hogy az egészségügyi ellátás Európa ellenállóképessége és gazdasági szuverenitásának fenntartása érdekében stratégiai fontosságú szektor. A kutatás-fejlesztésbe történő befektetés, a digitális innováció támogatása és a mesterséges intelligencia gyógyászatba való integrálása elengedhetetlen Európa vezető szerepének biztosítása érdekében. A versenyképesség megtartásához Európának nem csak tudományos kiválóságát kell védelmeznie, hanem növekedésre alkalmas innovációkká is kell azt bővítenie.”

Michaela Scheiffert rávilágított az Európa gyógyszeripari innovációk terén való vezető szerepe visszaállításának sürgős fontosságára, hiszen a globális kutatási és fejlesztési befektetések már más irányt vettek: „Muszáj erősítenünk az együttműködést az ipar és a tudományos kutatások között, valamint támogatnunk a fejlődő biotechnológiákat, és olyan szabályozó környezetet kialakítani, ami nem akadályozza, hanem lehetővé teszi az innovációk megvalósítását. Európa jövőbeli versenyképessége múlik ezen.”

Innováció az emberek szolgálatában

Bár a középpontban a versenyképesség és az innováció témái álltak, az emberi tényező hasonlóan kiemelt szerepet kapott. Goze Umurhan, a Sanofi Közép- és dél-európai régiók vakcinákért felelős vezérigazgatója nyomatékosította, hogy a tudományos fejlődés az emberek és a közösségek jobb életminőségét eredményezi.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az immunológia terén elért innovációk számos komoly betegség esetében hozhatnak áttörést – viszont továbbra is a vakcinák jelentősége a legmeghatározóbb az egyéni és a kollektív ellenállóképesség kiépítésében egyaránt. „A célunk az, hogy az egészségügy középpontjában a betegségek kezelése helyett azok megelőzése álljon. Az immunizáció az egyik leghatékonyabb eszközünk – globálisan 154 millió életet mentett meg az elmúlt 50 évben” – nyilatkozta Umurhan.

„Ha Európa komolyan gondolja a fenntartható egészségbiztosítási rendszerek kiépítését, a megelőzésre és az immunizációra nem egyszerűen egészségügyi intézkedésekként, hanem a gazdaságot stabilizáló tényezőkként kell tekinteni. A lehetőség most adott – és meg kell ragadni, mivel végtére is az emberek számára kell elérhetővé tenni az előnyök kihasználását – új terápiák, szélesebb körben hozzáférhető megelőzés, bizalom és hosszú távú megerősítés formájában” – mondta.

Forrás: Sanofi

Kapcsolat: Klaudia Dobosiewicz, a Sanofi Közép- és dél-európai régiók egészségügyi intézmények külső kommunikációért és társadalmi felelősségvállalásért felelős vezetője klaudia.dobosiewicz@sanofi.com sanofi.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.