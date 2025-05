Sisäpiiritieto: Suominen käynnistää kustannussäästöohjelman kannattavan kasvun turvaamiseksi

Suominen Oyj, sisäpiiritieto, 7.5.2025 klo 9.35

Suominen käynnistää kustannussäästöohjelman turvatakseen kannattavan kasvun ja varmistaakseen pitkän aikavälin kilpailukykynsä.

"Käynnistämme kustannussäästöohjelman, joka kohdistuu operaatioidemme ja globaalien toimintojemme rakenteellisiin kustannuksiin kannattavan kasvun turvaamiseksi. Tämä on välttämätön askel kilpailukykymme ja kannattavuutemme parantamiseksi. Jatkamme samalla investointeja innovaatioihin ja vastuullisuuteen, tehden tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa,” sanoo toimitusjohtaja Tommi Björnman.

Ohjelman odotetaan tuottavan noin 10 miljoonan euron säästöt. Säästöjen on suunniteltu toteutuvan seuraavien 24 kuukauden aikana. Ohjelman arvioidaan vaikuttavan enintään 60 positioon maailmanlaajuisesti paikallisten kuulemismenettelyjen mukaisesti.

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

