Arla Foods Ingredients mempersembahkan konsep soda protein di Vitafoods Europe

Konsep Soda Protein Arla Foods Ingredients

Pengguna kini semakin mencari minuman fungsional yang menyokong gaya hidup aktif dan seimbang. Menurut Innova Category Survey 2024, hampir 20% telah mengurangkan pengambilan minuman berkarbonat tradisional dalam setahun yang lalu.

Konsep soda protein Arla Foods Ingredients adalah tindak balas khusus kepada tren minuman ringan “better-for-you”, menyediakan 10 g protein setiap sajian tanpa gula langsung. Ia mengandungi Lacprodan® BLG-100 untuk memberikan kuasa nutrisi yang diingini pengguna, sambil menawarkan fleksibiliti pemprosesan panas dan sejuk kepada pengilang.

Berbanding whey protein standard, Lacprodan® BLG-100 mengandungi lebih banyak asid amino penting dan bercabang yang diperlukan untuk menyokong pemeliharaan dan pertumbuhan otot. Kandungan proteinnya juga menyokong rasa kenyang, menarik minat semakin ramai pengguna yang berminat dalam pengurusan berat badan.

Sarah Meyer, Head of Sales Development, Performance Nutrition di Arla Foods Ingredients, berkata, “Konsep soda protein baharu kami yang menarik ini memenuhi keperluan pengguna yang ingin menggantikan minuman manis dengan pilihan yang menyegarkan dan lebih sihat. Kemurnian luar biasa Lacprodan® BLG-100 memastikan kelikatan seperti air, kejernihan dan rasa bersih yang disukai pengguna. Ini membolehkan pemilik jenama menetapkan standard kualiti baharu bagi minuman ringan yang diperkaya protein, termasuk yang diposisikan untuk aktiviti fizikal.”

Bertempat di Stand 4D17 di Vitafoods Europe (20–22 Mei di Barcelona), peneraju dalam nutrisi premium ini juga akan mempamerkan tiga konsep tambahan:

The Essentials Protein Bar, menampilkan Lacprodan ® SoftBar & Capolac ® . Kaya dengan whey protein dan kalsium, berpangkalan wholefood tinggi serat dan tanpa gula tambahan, kekal lembut sepanjang tempoh simpan.





SoftBar & Capolac . Kaya dengan whey protein dan kalsium, berpangkalan wholefood tinggi serat dan tanpa gula tambahan, kekal lembut sepanjang tempoh simpan. The Refreshed in Seconds beverage –serbuk protein sedia campur dengan pecahan buih pantas. Dihasilkan menggunakan whey protein isolate Lacprodan ® ISO.RefreshShake, shake menyegarkan ini sesuai untuk pemulihan pasca-latihan.





ISO.RefreshShake, shake menyegarkan ini sesuai untuk pemulihan pasca-latihan. Lacprodan MicelPure® micellar casein isolate –pilihan fungsional untuk makanan kesihatan dan perubatan. Menyediakan protein susu asli berkualiti tinggi, ia mempunyai rasa susu yang lembut dan kelikatan rendah pada kepekatan protein tinggi, dengan kestabilan haba yang cemerlang dan fleksibiliti proses.



Tentang Arla Foods Ingredients

Arla Foods Ingredients ialah peneraju global dalam meningkatkan nutrisi premium. Bersama pelanggan, rakan penyelidikan, pembekal, NGO dan lain-lain, kami menemui dan menyampaikan bahan dan produk yang terdokumentasi untuk memajukan nutrisi sepanjang hayat demi manfaat pengguna di seluruh dunia.

Kami berkhidmat kepada jenama global terkemuka dalam nutrisi kehidupan awal, nutrisi perubatan, nutrisi sukan, makanan kesihatan, serta makanan dan minuman lain.

Lima sebab memilih kami :

Kami bersemangat meningkatkan kualitas nutrisi

Kami berinovasi dengan menghubungkan yang terbaik

Kami menguasai penemuan dan penyampaian

Kami membina perkongsian kukuh dan berpanjangan

Kami komited kepada kelestarian



Berkedudukan di Denmark, Arla Foods Ingredients adalah anak syarikat milik 100% Arla Foods.

