Europe Arla Foods Ingredients นำเสนอแนวคิดโซดาโปรตีน ที่งาน Vitafoods Europe

AARHUS, Denmark, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arla Foods Ingredients จะเน้นคุณประโยชน์เชิงฟังก์ชันของ pure BLG (เบต้า-แลคโตโกลบูลิน) ในแนวคิดโซดาโปรตีนใหม่ที่งาน Vitafoods Europe





แนวคิดโซดาโปรตีน Arla Foods Ingredients

ผู้บริโภคกำลังมองหาเครื่องดื่มเชิงฟังก์ชันที่สนับสนุนไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงและสมดุลมากขึ้น ตามรายงาน Innova Category Survey 2024 เกือบ 20% ของผู้บริโภคลดการบริโภคเครื่องดื่มอัดลมแบบดั้งเดิมในรอบปีที่ผ่านมา

แนวคิดโซดาโปรตีนของ Arla Foods Ingredients เป็นการตอบสนองอย่างตรงจุดต่อเทรนด์ “better-for-you” ของเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ โดยให้โปรตีน 10 กรัมต่อหนึ่งเสิร์ฟ และปราศจากน้ำตาล ใช้ Lacprodan® BLG-100 เพื่อมอบพลังโภชนาการที่ผู้บริโภคต้องการ พร้อมทั้งให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ผลิตในการแปรรูปแบบร้อนหรือเย็น

เมื่อเทียบกับเวย์โปรตีนทั่วไป Lacprodan® BLG-100 มีกรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนสายโซ่แตกแขนง (BCAAs) ในปริมาณที่สูงกว่า ซึ่งจำเป็นต่อการซ่อมแซมและการเติบโตของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ โปรตีนในผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้รู้สึกอิ่ม จึงดึงดูดผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสนใจกับการจัดการน้ำหนัก

Sarah Meyer หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการขาย Performance Nutrition ที่ Arla Foods Ingredients กล่าวว่า “แนวคิดโซดาโปรตีนใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนจากเครื่องดื่มหวานมาเป็นตัวเลือกที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ Lacprodan® BLG-100 มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้โซดามีความหนืดเหมือนน้ำ ความใส และรสชาติที่สะอาด ตามที่ผู้บริโภครัก ทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถตั้งมาตรฐานคุณภาพใหม่ให้กับเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์เสริมโปรตีน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้นกิจกรรมทางกายได้”

ที่บูธ 4D17 ในงาน Vitafoods Europe (20–22 พฤษภาคม ณ บาร์เซโลนา) ผู้นำด้านโภชนาการระดับพรีเมียมยังนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติม 3 รูปแบบ ได้แก่

The Essentials Protein Bar ผสาน Lacprodan ® SoftBar & Capolac ® อัดแน่นด้วยเวย์โปรตีนและแคลเซียม ฐานวัตถุดิบ wholefood ใยอาหารสูง และไม่มีน้ำตาลเพิ่ม ยังคงนุ่มละมุนตลอดอายุการเก็บ

SoftBar & Capolac อัดแน่นด้วยเวย์โปรตีนและแคลเซียม ฐานวัตถุดิบ wholefood ใยอาหารสูง และไม่มีน้ำตาลเพิ่ม ยังคงนุ่มละมุนตลอดอายุการเก็บ The Refreshed in Seconds beverage —ผงโปรตีนพร้อมชงที่ฟองแตกตัวเร็ว ผลิตจากเวย์โปรตีนไอโซเลต Lacprodan ® ISO.RefreshShake มอบความสดชื่น เหมาะสำหรับการฟื้นฟูหลังออกกำลังกาย

ISO.RefreshShake มอบความสดชื่น เหมาะสำหรับการฟื้นฟูหลังออกกำลังกาย Lacprodan MicelPure®-ทางเลือกเชิงฟังก์ชันสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ให้โปรตีนจากน้ำนมแท้คุณภาพสูง รสชาตินมอ่อน ๆ ความหนืดต่ำแม้ที่ความเข้มข้นโปรตีนสูง พร้อมความเสถียรต่อความร้อนและความยืดหยุ่นในการแปรรูปยอดเยี่ยม



เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด Protein Soda ของ Arla Foods Ingredients ได้ที่:

https://arlafoodsingredients.com/sports-nutrition/explore-industry/concepts/protein-soda/



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Steve Harman, Ingredient Communications

โทร: +44 (0)7538 118079 | อีเมล: steve@ingredientcommunications.com

เกี่ยวกับ Arla Foods Ingredients

Arla Foods Ingredients เป็นผู้นำระดับโลกในการยกระดับโภชนาการพรีเมียม ร่วมกับลูกค้า พันธมิตรงานวิจัย ซัพพลายเออร์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และอื่น ๆ เราค้นพบและนำเสนอส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารรับรอง เพื่อพัฒนาสุขภาพโภชนาการตลอดชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก

เราให้บริการแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในด้านโภชนาการช่วงชีวิตแรก โภชนาการทางการแพทย์ โภชนาการกีฬา อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารและเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ

ห้าสาเหตุที่ควรเลือกเรา:

เรามุ่งมั่นพัฒนาโภชนาการ

เราสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยเชื่อมโยงสิ่งที่ดีที่สุด

เราเชี่ยวชาญทั้งการค้นคว้าและการส่งมอบ

เราสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

เรามุ่งมั่นด้านความยั่งยืน



สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเดนมาร์ก Arla Foods Ingredients เป็นบริษัทในเครือที่ Arla Foods ถือหุ้น 100%

https://www.arlafoodsingredients.com/

LinkedIn

http://www.linkedin.com/company/arla-foods-ingredients

LinkedIn (ลาตินอเมริกา)

https://www.linkedin.com/showcase/arla-foods-ingredients-latin-america/

LinkedIn (จีน)

https://www.linkedin.com/showcase/arla-foods-ingredients-china/

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/160bbf4e-5af8-4e44-8de2-bc4413541eca/th

แนวคิดโซดาโปรตีน Arla Foods Ingredients แนวคิดโซดาโปรตีน Arla Foods Ingredients

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.