Arla Foods Ingredients menampilkan konsep soda protein di Vitafoods Europe

AARHUS, Denmark, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arla Foods Ingredients akan menyoroti manfaat fungsional dari pure BLG (beta-laktoglobulin) dalam konsep soda protein baru di Vitafoods Europe.





Konsep soda protein Arla Foods Ingredients

Konsumen semakin mencari minuman fungsional yang mendukung gaya hidup aktif dan seimbang. Menurut Innova Category Survey 2024, hampir 20% mengurangi konsumsi minuman berkarbonasi tradisional dalam setahun terakhir.

Konsep soda protein Arla Foods Ingredients adalah respons khusus terhadap tren “better-for-you” pada minuman ringan, memberikan 10 g protein per sajian tanpa gula sama sekali. Konsep ini menggunakan Lacprodan® BLG-100 untuk menghadirkan kekuatan nutrisi yang diinginkan konsumen, sekaligus menawarkan fleksibilitas bagi produsen dalam pengolahan panas maupun dingin.

Dibandingkan dengan whey protein standar, Lacprodan® BLG-100 mengandung lebih banyak asam amino esensial dan rantai cabang yang diperlukan untuk mendukung pemeliharaan dan pertumbuhan otot. Kandungan proteinnya juga mendukung rasa kenyang, menarik bagi semakin banyak konsumen yang tertarik pada manajemen berat badan.

Sarah Meyer, Head of Sales Development, Performance Nutrition di Arla Foods Ingredients, mengatakan, “Konsep soda protein baru kami yang menarik ini memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin menggantikan minuman manis dengan pilihan yang menyegarkan dan lebih sehat. Kemurnian Lacprodan® BLG-100 yang luar biasa memastikan viskositas seperti air, kejernihan, dan rasa bersih yang disukai konsumen. Hal ini memungkinkan pemilik merek menetapkan standar kualitas baru untuk minuman ringan yang diperkaya protein, termasuk yang diposisikan untuk aktivitas fisik.”

Bertepatan dengan pameran di Stand 4D17 di Vitafoods Europe (20–22 Mei di Barcelona), pemimpin di bidang nutrisi premium ini juga akan menampilkan tiga konsep tambahan:

The Essentials Protein Bar , yang memadukan Lacprodan ® SoftBar & Capolac ® . Kaya akan whey protein dan kalsium, dengan dasar wholefood tinggi serat dan tanpa tambahan gula, tetap lembut sepanjang masa simpan.

, yang memadukan Lacprodan SoftBar & Capolac . Kaya akan whey protein dan kalsium, dengan dasar wholefood tinggi serat dan tanpa tambahan gula, tetap lembut sepanjang masa simpan. The Refreshed in Seconds beverage – bubuk protein siap campur dengan kemampuan hancur busa yang cepat. Dibuat dengan whey protein isolate Lacprodan ® ISO.RefreshShake, shake menyegarkan ini ideal untuk pemulihan pasca-latihan.

– bubuk protein siap campur dengan kemampuan hancur busa yang cepat. Dibuat dengan whey protein isolate Lacprodan ISO.RefreshShake, shake menyegarkan ini ideal untuk pemulihan pasca-latihan. Lacprodan MicelPure® micellar casein isolate – pilihan fungsional untuk makanan kesehatan dan medis. Menyediakan protein susu murni berkualitas tinggi, memiliki rasa susu lembut dan viskositas rendah pada konsentrasi protein tinggi, dengan stabilitas panas yang sangat baik dan fleksibilitas proses.



Pelajari lebih lanjut tentang konsep Protein Soda Arla Foods Ingredients dengan mengunjungi:

https://arlafoodsingredients.com/sports-nutrition/explore-industry/concepts/protein-soda/

Tentang Arla Foods Ingredients

Arla Foods Ingredients adalah pemimpin global dalam meningkatkan nutrisi premium. Bersama pelanggan, mitra riset, pemasok, LSM, dan pihak lainnya, kami menemukan dan menghadirkan bahan baku serta produk yang terdokumentasi untuk memajukan nutrisi seumur hidup demi kesejahteraan konsumen di seluruh dunia.

Kami melayani merek-merek global terkemuka dalam nutrisi awal kehidupan, nutrisi medis, nutrisi olahraga, makanan kesehatan, serta berbagai makanan dan minuman lainnya.

Lima alasan memilih kami:

Kami berdedikasi pada peningkatan nutrisi

Kami berinovasi dengan menghubungkan yang terbaik

Kami menguasai proses penemuan dan penyampaian

Kami membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan

Kami berkomitmen pada keberlanjutan



Berkantor pusat di Denmark, Arla Foods Ingredients adalah anak perusahaan milik 100% Arla Foods.

