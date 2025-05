Hotel Equities y Springboard Hospitality anuncian fusión estratégica

ATLANTA y HONOLULU, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hotel Equities y Springboard Hospitality anunciaron hoy una fusión estratégica, con fecha efectiva el 1ro. de mayo, creando una empresa de gestión hotelera de mayor escala y diferenciada, diseñada para ofrecer valor a los propietarios de hoteles en todos los segmentos, tanto de marcas como independientes. La fusión reúne a dos organizaciones complementarias con distintas fortalezas: Hotel Equities, conocido por su rendimiento superior en activos de marca, selectos y de servicio completo, y Springboard Hospitality, un líder en gestión de propiedades independientes, de estilo de vida y resorts. La empresa combinada operará un amplio portafolio de propiedades en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina que abarca destinos urbanos, turísticos y al aire libre.

La entidad recientemente fusionada continuará operando como una empresa de gestión centrada en el propietario, ofreciendo estrategias personalizadas respaldadas por una infraestructura de nivel institucional, una profunda experiencia operativa y una mentalidad flexible y emprendedora.

Ben Rafter, director ejecutivo de Springboard Hospitality, es el nuevo director ejecutivo de la empresa conjunta. Brad Rahinsky, expresidente y director ejecutivo de Hotel Equities, asumirá el cargo de presidente.

"Este próximo capítulo para la empresa combinada establece una escala con una perspectiva regional ampliada y agilidad empresarial para apoyar a los propietarios en todas las clases de activos", dijo Brad Rahinsky, presidente de Hotel Equities. Ben Rafter, director ejecutivo de Hotel Equities, agregó: "Comenzamos con lo que ambas empresas hacen mejor: generación de ingresos e innovación tecnológica. Nos hemos ganado nuestra reputación al abrir nuevas oportunidades de ingresos, adoptar la tecnología para mantenernos a la vanguardia y diseñar soluciones creativas adaptadas para cada propiedad. Desde ahí, nuestra experiencia combinada nos permite movernos más rápido, pensar con mayor creatividad y ofrecer valor a largo plazo de maneras que los operadores tradicionales simplemente no pueden igualar".

Al Smith, presidente de operaciones hoteleras de Hotel Equities, asumirá el nuevo cargo de director de operaciones, y Rob Robinson, vicepresidente ejecutivo de Springboard Hospitality, hará la transición al cargo de presidente de Springboard Hospitality.

La excelencia operativa de Hotel Equities, su poder adquisitivo ampliado y su extensa presencia en América del Norte, combinados con las raíces y fortalezas empresariales de Springboard en estrategia comercial, liderazgo tecnológico y profundos conocimientos y experiencia en los mercados de la costa oeste y Hawái, crean una poderosa plataforma de hospitalidad. Este próximo capítulo establece una escala significativa con una perspectiva regional ampliada y agilidad empresarial.

Se ofrece un conjunto completo de servicios, que incluyen operaciones, gestión de ingresos, marketing, estrategia de alimentos y bebidas, planificación de capital y desarrollo, respaldados por equipos dedicados y una sólida trayectoria en entornos e independientes. Los anuncios adicionales, incluyendo importantes contrataciones y servicios ampliados, se publicarán en los próximos meses mientras que la empresa avanza hacia su próxima fase de crecimiento.

Acerca de Hotel Equities

Hotel Equities es una empresa galardonada de gestión y desarrollo hotelero con un portafolio de aproximadamente 200 hoteles, resorts y destinos de hospitalidad al aire libre en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina. Para más información visite, www.hotelequities.com.

Acerca de Springboard Hospitality

Springboard Hospitality es una empresa líder en gestión hotelera tercerizada, dedicada a transformar personas, propiedades y comunidades. Actualmente opera 51 hoteles y resorts en 14 estados, Springboard es líder en la gestión de hoteles boutique y de estilo de vida, localizados y personalizados en mercados urbanos y resorts. Dirigida por el empresario tecnológico, Ben Rafter, Springboard se especializa en ofrecer soluciones de gestión personalizables con una estrategia basada en datos cuantitativos, mientras ofrece valor a los propietarios. Para más información acerca de Springboard Hospitality, www.springboardhospitality.com, y síganos en, Facebook, Instagram, y LinkedIn.

Contacto de Medios:

Laura Notaro, The Point PR

laura@thepointpr.com

