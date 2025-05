Une récompense qui consacre l’innovation et le leadership d’Exterro parmi les sociétés technologiques de l’Oregon

PORTLAND, Ore., 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., le principal fournisseur de solutions logicielles destinées à la gestion des risques liés aux données pour les professionnels en investigation informatique et criminalistique numérique, en confidentialité, en sécurité et en gouvernance des données, a annoncé ce jour avoir été élue « Enterprise Tech Company of the Year » (Entreprise technologique de l’année ) lors des Oregon Tech Awards 2025. Organisé par la Technology Association of Oregon (TAO), ce programme annuel distingue les réussites technologiques régionales dans plusieurs catégories.

Une récompense qui reflète innovation, croissance et impact client

Ce prix récompense une entreprise ayant démontré une croissance remarquable, un fort leadership et une capacité d’innovation dans la conception de technologies à fort impact pour les professionnels. Exterro s’est distinguée par son approche intégrée des grands défis actuels : dispersion des données, complexité réglementaire, risques juridiques et cybersécurité.

La Data Risk Management Platform d’Exterro regroupe, dans une solution unique fondée sur l’IA, des outils pour l’investigation informatique, la criminalistique numérique, la confidentialité, la cybersécurité et la gouvernance. Elle permet aux organisations de réduire les risques, d’optimiser leurs opérations et de répondre rapidement et efficacement aux menaces croissantes telles que les cyberattaques, les litiges de plus en plus fréquents, et les exigences accrues en matière de gouvernance.

« Ce prix vient valider la vision que nous poursuivons depuis des années : aider les organisations à maîtriser les risques liés aux données, au lieu d’y réagir dans l’urgence », a déclaré Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro. « Nous sommes honorés d’être reconnus aux côtés des entreprises technologiques les plus innovantes de l’Oregon, et fiers du rôle que joue Exterro dans la protection du monde numérique. »

Une confiance partagée par les grandes entreprises mondiales

Plus de 3 000 organisations à travers le monde, dont plus de 40 % des entreprises du Fortune 100, font confiance à la plateforme d’Exterro pour réduire la complexité, supprimer les silos et améliorer la visibilité sur les données. Certifiée FedRAMP, HITRUST et SOC 2, Exterro répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de conformité à l’échelle entreprise.

Son engagement en faveur de l’innovation produit, de l’évolutivité et de l’efficacité opérationnelle en fait un partenaire incontournable pour les équipes juridiques, de conformité, de confidentialité et de sécurité souhaitant moderniser et unifier leur gestion des risques liés aux données.

Une célébration phare de la tech en Oregon

Les Oregon Tech Awards, organisés par la TAO, sont l’événement le plus prestigieux de l’innovation technologique dans l’État. Les lauréats sont sélectionnés selon un ensemble de critères comprenant les indicateurs de croissance, la différenciation produit, l’impact client et le leadership sectoriel. L’édition 2025 a réuni plusieurs centaines de dirigeants, entrepreneurs et technologues pour célébrer le dynamisme du secteur tech de l’Oregon.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux organisations de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l’investigation informatique, la confidentialité, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Les solutions basées sur l’IA d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les entreprises peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exterro.com.

Contact presse :

Pour Exterro

Hazel Ramirez

hazel@plat4orm.com

570-975-9261

