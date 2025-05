ビットゲット (Bitget)、トークン2049ドバイ (TOKEN2049 Dubai) での圧倒的な存在感により、グローバルリーダーとしての地位とコミュニティへの影響力をさらに強化

アラブ首長国連邦・ドバイ発, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット は、トークン2049において存在感あふれる一週間を締めくくった。 ゴールドスポンサーとして登場したビットゲットは、基調講演への参加や戦略的対話、コミュニティ重視のアクティベーションを通じて、業界のトップリーダーや有力パートナー、そして世界各国から集まった1万人を超す参加者と積極的に交流した。

ビットゲットCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) はカンファレンス初日に基調講演を行い、厳しい経済環境下においても同社が事業規模を拡大し続けている現状を強調した。 同氏は、ビットゲットのネイティブトークンであるBGBが2025年に時価総額およびユーザー獲得の両面で顕著な成長を遂げた点に言及し、 変動の激しい市場環境でも俊敏に対応し、不確実性を成長の原動力へと転換して市場の変化をイノベーションの契機と捉えるビットゲットの姿勢を説明した。 この講演は参加者に対し、急速に進化を続ける暗号資産業界において、ビットゲットがいかにして持続可能な成長を実現しているかを具体的に示す内容となった。

ビットゲットのブースには、複数のキーオピニオンリーダーやアフィリエート、パートナーが応援に訪れた。その中の一人であるカリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) のアレックス・ナシメント (Alex Nascimento) 教授は、ブロックチェーンとセキュリティ・トークン・オファリング (STO) に関する自身の著書においてビットゲットの成長を取り上げており、特別サイン会も実施された。

さらに、ビットゲットは4月30日にワンインチ (1inch) と共催で、モーフ (Morph) のバックアップのもと、招待制のサイドイベント「クリプトバース・ドリーム・ナイト (Cryptoverse Dream Night)」を開催。 暗号資産エコシステムから400人以上の参加者が集い、厳選された体験型コンテンツやライブエンターテインメントを楽しみ、貴重なネットワーキングの機会に恵まれた特別な一夜となった。

トークン2049の終了後、ビットゲットCEOのグレイシー・チェンは同じくドバイで開催された ハック・シーズンズ・カンファレンス (Hack Seasons Conference) 2025 に参加。 デジタル資産取引プラットフォームの最新動向をテーマにした取引所パネル (Exchanges Panel) ディスカッションに登壇し、業界のリーダーたちと意見を交わした。 グレイシーはビットゲットの戦略的イニシアチブについて語る中で、集中型金融と分散型金融の融合や、Web3インフラの推進に向けた同社の強い姿勢をアピールした。 特に、ビットゲットが暗号資産業界の未来を形作り、デジタル経済におけるイノベーションを促進する役割を強調した。

同氏は次のように述べている。「トークン2049への参加は、単なる認知度向上が目的ではありません。」 「暗号資産エコシステムの方向性を形作るビルダーやユーザー、投資家たちとの本質的な議論に参加することこそが、重要な目的です。 このようなイベントは、アイデアを行動に移すために不可欠なものです。」

ビットゲットのトークン2049での躍進は、2025年に達成した一連のマイルストーンに続くものだ。その中には、総ユーザー数が20%増加して1億2,000万人を突破したこと、スポット取引高が前四半期比で159%増となり3,870億米ドル (約55兆7,100億円) に達したこと、さらにフォーブス (Forbes) の「信頼できる暗号資産取引所トップリスト (Top Trusted Crypto Exchange list)」に選出されたことなどが含まれる。 ビットゲットは、グローバル展開を加速させ、暗号資産の未来に向けたビジョンを推進しながら、トレーダーや幅広いWeb3コミュニティの進化するニーズに応える、アクセスしやすく安全性の高いユーザー主導のソリューションの提供に注力し続けている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、 ビットコイン価格 、 イーサリアム価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲット・ウォレット は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の 利用規約 を参照されたい。

