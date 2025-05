Bitget חיזקה את המנהיגות הגלובלית ואת ההשפעה הקהילתית עם נוכחות חזקה ב-TOKEN2049 Dubai

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, סיכמה שבוע משפיע ומאיר עיניים ב-TOKEN2049. כנותנת חסות זהב, Bitget ציינה את נוכחותה באמצעות השתתפות באירועים, בדיאלוגים אסטרטגיים ובהפעלות ממוקדות קהילה, תוך מעורבות עם מנהיגי מפתח בתעשייה, שותפים ואלפי משתתפים מרחבי העולם.

גרייסי צ'אן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, נשאה נאום מרכזי ביום הראשון של הכנס, והדגישה כיצד הבורסה המשיכה להתרחב בסביבה כלכלית מאתגרת. היא הצביעה על הביצועים החזקים של BGB, האסימון המקורי של Bitget, שראה צמיחה משמעותית הן בשווי השוק והן באימוץ המשתמשים ב-2025. דבריה התמקדו באופן שבו Bitget ממשיכה לפעול בזריזות בתנאים תנודתיים, מתרגמת את אי הוודאות למומנטום ומשתמשת בשינויים בשוק כקרש קפיצה לחדשנות. המפגש הציע למשתתפים תובנה מעשית לגבי הגישה של Bitget להרחבה מתמשכת במרחב המתפתח במהירות.

משפיענים, משווקים ושותפים של רבים של Bitget הגיעו לבקר בדוכן של החברה כדי לספק תמיכה, וביניהם הפרופסור אלכס נסימנטו מ-UCLA, מחבר הספר על הבלוקצ'יין וה-STO בו מוזכרת הצמיחה המהירה של Bitget, שהגיע כדי לחתום באופן בלעדי על הספרים שלו

Bitget גם אירחה את Cryptoverse Dream Night ב-30 באפריל, אירוע צד למוזמנים בלבד שהוצג בשיתוף פעולה עם 1inch ובגיבוי Morph. האירוע הפגיש למעלה מ-400 משתתפים מרחבי המערכת האקולוגית לערב של חוויות אוצרות, בידור חי ונטוורקינג בעל משמעות גבוהה.

לאחר סיום כנס TOKEN2049, מנכ"לית Bitget גרייסי צ'ן השתתפה בכנס Hack Seasons 2025 בדובאי. במהלך פאנל הבורסות, היא הצטרפה למנהיגי התעשייה כדי לדון בנוף המתפתח של פלטפורמות מסחר בנכסים דיגיטליים. גרייסי שיתפה תובנות לגבי היוזמות האסטרטגיות של Bitget, תוך שימת דגש על השילוב של מימון ריכוזי ומבוזר, ועל מחויבות החברה לקידום תשתית Web3. תרומתה הדגישו את תפקידה של Bitget בעיצוב עתיד תעשיית הקריפטו ובטיפוח חדשנות בכלכלה הדיגיטלית.

"המעורבות שלנו ב-Token2049 לא הייתה רק על נראות", אמרה גרייסי. "זה היה להיות המקום שבו מתרחשות השיחות האמיתיות - עם בונים, משתמשים ומשקיעים שמעצבים את הכיוון של המערכת האקולוגית של הקריפטו. אירועים כאלה חיוניים להפיכת רעיונות למעשים".

הנוכחות של Bitget TOKEN2049 מגיעה לאחר סדרה של ציוני דרך בשנת 2025, כולל עלייה של 20% בבסיס המשתמשים הכולל ליותר מ-120 מיליון משתמשים, זינוק בנפח המסחר בספוט של 159% ברבעון ל-387 מיליארד דולר והכללתה ברשימת בורסות הקריפטו המהימנות המובילות של פורבס. בעוד Bitget ממשיכה להרחיב את טביעת הרגל הגלובלית שלה ולקדם את החזון שלה לעתיד הקריפטו, היא ממשיכה להתמקד באספקת פתרונות נגישים, מאובטחים ומונעי משתמשים העונים על הצרכים המתפתחים של סוחרים וקהילת Web3 הרחבה יותר.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49fedce9-c33a-47e3-8fb5-69e28f4b2374https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/128b25bd-5b17-4d2c-ab16-4f2c77a4337bhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d653aaa6-3e4d-4f91-aa27-fa92648999edhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea0a19bd-7a95-459f-bf1a-bdc20fcfd4a2https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18a37dc7-ef60-4a73-acf2-a111f121562ahttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2093e01c-1a83-4334-8f2b-8b8ca58333bf

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.