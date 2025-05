Bitget amplifica el liderazgo global y el impacto en la comunidad con una sólida presencia en TOKEN2049 Dubai

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, ha concluido una semana impactante y esclarecedora en TOKEN2049. Como patrocinador oro, Bitget marcó su presencia mediante una participación destacada, un diálogo estratégico e iniciativas orientadas a la comunidad, a través de la participación con líderes industriales clave, socios y miles de asistentes de todo el mundo.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, pronunció un discurso de apertura el primer día de la conferencia y destacó la manera en que la bolsa continúa escalando en un entorno económico desafiante. Destacó el sólido desempeño del token nativo de Bitget, BGB, que ha presentado un importante crecimiento tanto en capitalización de mercado como en adopción por parte de los usuarios en 2025. Sus observaciones se enfocaron en la manera en que Bitget continúa operando con agilidad en condiciones volátiles, transformando la incertidumbre en una oportunidad para avanzar y usando los cambios del mercado como impulso para la innovación. La sesión ofreció a los asistentes una perspectiva práctica del enfoque de Bitget para lograr un crecimiento sostenido en un entorno en rápida evolución.

En el stand de Bitget, se presentaron diversos líderes de opinión, afiliados y socios de Bitget para proporcionar apoyo, junto con el libro sobre Blockchain y STO del profesor de UCLA, Alex Nascimento, que destaca el crecimiento de Bitget y fue presentado para una firma exclusiva.

Bitget también organizó la Cryptoverse Dream Night el día 30 de abril, un evento exclusivo, solo con invitación, presentado en colaboración con 1inch y respaldado por Morph El evento reunió a 400 asistentes del ecosistema para una noche de experiencias exclusivas, entretenimiento en vivo y networking de alto valor.

Luego de la finalización de TOKEN2049, la directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, participó en la Hack Seasons Conference 2025 en Dubái. Durante el Panel de intercambios, participó junto a líderes de la industria para analizar el panorama cambiante de las plataformas de operaciones de activos digitales. Gracy compartió su visión sobre las iniciativas estratégicas de Bitget, poniendo énfasis en la integración de finanzas centralizadas y descentralizadas, y el compromiso de la empresa para avanzar en la infraestructura de Web3. Sus contribuciones destacaron la función de Bitget en forjar el futuro del sector de las criptomonedas y promover la innovación en la economía digital.

“Nuestra participación en Token2049 no se trató solo de visibilidad”, dijo Gracy. “Se trató de estar donde suceden las conversaciones reales: con los desarrolladores, usuarios e inversores que están marcando el rumbo del ecosistema cripto. Estos eventos son esenciales para convertir las ideas en acción”.

La presencia de Bitget en TOKEN2049 sigue una serie de hitos en 2025: un aumento del 20 % en la base de usuarios totales alcanzando más de 120 millones de usuarios, un aumento del 159 % en el volumen de operaciones al contado trimestre a trimestre alcanzando 387.000 millones de USD y su inclusión en la lista de las principales bolsas de criptomonedas más confiables de Forbes. A medida que Bitget continúa expandiendo su huella global y promoviendo su visión para el futuro de las criptomonedas, permanece enfocada en proporcionar soluciones accesibles, seguras e impulsadas por el usuario que satisfagan las necesidades cambiantes de los operadores y de la comunidad más amplia de Web3.

Creada en 2018, Bitget es la principal empresa de intercambio de criptomonedas y Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

