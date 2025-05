Mandalay Resources meddelar datum för offentliggörande av resultat och telefonkonferens för första kvartalet 2025

TORONTO, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelade idag att resultatet för det första kvartalet 2025 kommer att offentliggöras efter marknadens stängning den 7 maj 2025, följt av en telefonkonferens och webbsändning för investerare och analytiker den 8 maj 2025 kl. 10.00 (Toronto-tid).

Intresserade investerare och analytiker kan registrera sig och delta genom att använda följande uppringningslänk .

Alternativt kan webbsändningen och presentationsbilderna följas via följande webbsändningslänk .

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay är ett Kanada-baserat naturresursbolag med produktionstillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay strävar efter att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt och samtidigt främja ett starkt samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam verksamhet och framgångsrik organisk prospektering vid gruvorna Costerfield och Björkdal, samtidigt som man aktivt utvärderar möjligheter till tillväxt och icke-utspädande oorganisk tillväxt. Vid Costerfield fokuserar bolaget på att bryta de höghaltiga ådrorna Youle och Shepherd och samtidigt utöka mineraltillgångarna och reserverna nära gruvan och i regionen. Vid Björkdal är målet att öka produktionen från området Eastern Extension och andra zoner med högre marginaler, såsom North Zone, för att optimera lönsamheten under de kommande åren.

För mer information vänligen kontakta:

Frazer Bourchier, direktör, VD och koncernchef



Edison Nguyen, direktör, affärsvärderingar och IR

Kontakt: (647) 258 9722

