Home Hardware Stores Limited a été nommée commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025, à Regina

OTTAWA, Ontario, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), une organisation sans but lucratif qui encourage la jeunesse canadienne et ses collectivités à explorer les carrières des métiers spécialisés et des technologies, est heureuse d'annoncer que Home Hardware Stores Limited sera un commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025, qui se tiendront à Regina. Son soutien aidera SCC à promouvoir encore plus efficacement les carrières des métiers spécialisés et des technologies dans le cadre des OCMT.

Les OCMT se dérouleront au Regina Exhibition Association Limited (REAL) District, en Saskatchewan, les 29 et 30 mai 2025. Home Hardware Stores Limited, la plus importante entreprise de vente au détail de produits de rénovation domiciliaire détenue et exploitée par de nombreux détaillants-propriétaires au pays, sera présente au REAL District. Elle proposera aux élèves visiteurs une activité Essaie un métier et une technologie où ils pourront en apprendre davantage sur les carrières spécialisées. L’entreprise remettra également des médailles aux concurrents et aux concurrentes durant la cérémonie de clôture des OCMT.

« Le partenariat avec Home Hardware Stores Limited nous aidera à souligner l'importance des métiers spécialisés et des technologies et à sensibiliser davantage le public à ces secteurs. Les OCMT sont notre événement phare qui nous permet chaque année d’échanger avec des milliers d’élèves visiteurs et de les renseigner sur ces carrières passionnantes », a déclaré Shaun Thorson, directeur général, Skills/Compétences Canada.

Aux OCMT, des groupes syndicaux, des partenaires industriels, des représentants de gouvernement, des enseignants et des jeunes viendront observer et encourager plus de 500 élèves et apprentis, qui s’affronteront dans plus de 40 concours consacrés aux métiers spécialisés et aux technologies.

« Nous sommes ravis de nous associer une fois de plus à Skills/Compétences Canada dans le but d’offrir des perspectives significatives aux jeunes gens de métier partout au pays », a expliqué Ian White, président-directeur général, Home Hardware Stores Limited. « Cette collaboration permet à la nouvelle génération de jeunes non seulement d'explorer les domaines dynamiques des métiers spécialisés et des technologies, mais aussi de discuter avec des chefs de file de l'industrie, de recevoir des conseils précieux et de développer les compétences nécessaires pour prospérer au sein de l'économie et de la main-d'œuvre de l’avenir du Canada. »

L'économie canadienne repose sur le travail de gens de métier qualifiés. Aujourd'hui, on constate une pénurie de travailleurs qualifiés dans de nombreux secteurs tels que la construction. Selon des prévisions, environ 257 000 personnes de métier devraient quitter le marché du travail d'ici 2029. Les OCMT aident la future main-d'œuvre qualifiée du Canada à s'épanouir dans ses domaines de compétition de prédilection.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif, comptant un organisme membre dans chaque province et territoire, qui s’emploie, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, l’entreprise Home Hardware Stores Limited est fière d’être le plus important détaillant canadien de produits de rénovation domiciliaire. Elle est détenue et exploitée par des détaillants-propriétaires représentant plus de 1 000 magasins au pays, qui fonctionnent sous les bannières Home Hardware, Centre de Rénovation Home Hardware, Home Hardware Building Centre et Home Furniture. Le réseau de détaillants Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail d’une qualité supérieure, notamment des conseils utiles et une compréhension approfondie des collectivités servies. Home Hardware Stores Limited figure dans le palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada et celui des Meilleurs employeurs du Canada. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez homehardware.ca.

Relations avec les médias : Michèle Rogerson, 613-266-4771, micheler@skillscanada.com

Home Hardware se joint en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025, à Regina. Les élèves visiteurs apprennent au sujet des métiers spécialisés et des technologies aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024, à Québec.

