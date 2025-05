Newgarden lance newgarden.ca – Le design espagnol au service du style de vie canadien en plein air

MONTRÉAL, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Newgarden, la marque espagnole réputée pour ses luminaires et ses meubles d'extérieur, est fière d'annoncer le lancement officiel de sa boutique en ligne canadienne : newgarden.ca. Les clients canadiens peuvent désormais découvrir et acheter la gamme de produits Newgarden, conçus en Espagne et adaptés au mode de vie canadien.

Réputée pour ses luminaires solaires, les lampes LED sans fil et ses jardinières en polyéthylène durable, Newgarden allie durabilité, design et fonctionnalité. Le nouveau site web offre une expérience d'achat fluide avec une livraison locale rapide, un service client bilingue et des collections exclusives adaptées au climat et au marché canadiens. Tous les produits sont expédiés directement depuis l'entrepôt canadien situé à Montréal.

« Nous sommes ravis d'introduire le design méditerranéen et les innovations écoénergétiques de Newgarden au Canada », déclare Ricardo Turner, directeur du développement commercial chez Nüline Distribution, le distributeur officiel canadien. « Newgarden.ca est plus qu'une simple boutique, c'est une destination pour créer de beaux espaces extérieurs accueillants dont les Canadiens peuvent profiter du printemps à l’automne. »

Des guirlandes d'extérieur et lampes de piscine aux lampes sur pied résistantes aux intempéries et aux pots de fleurs lumineux , Newgarden.ca présente une collection de produits conçus pour les environnements résidentiels et commerciaux, notamment les patios, les toits-terrasses, les restaurants et les hôtels-boutiques.

Les collections phares désormais disponibles au Canada comprennent :

Collection Lola : Classiques et modernes, les lampes sur pied et de table Lola présentent des lignes minimalistes et un éclairage LED sans fil et dimmable, parfait pour une élégance intérieure ou un charme extérieur.



: Classiques et modernes, les lampes sur pied et de table Lola présentent des lignes minimalistes et un éclairage LED sans fil et dimmable, parfait pour une élégance intérieure ou un charme extérieur. Lampes Cherry : ludiques, ces lampes en forme de cerise ajoutent une touche fantaisiste à n'importe quel décor, de jour comme de nuit.



: ludiques, ces lampes en forme de cerise ajoutent une touche fantaisiste à n'importe quel décor, de jour comme de nuit. Série Buly : élégantes, rondes et diffusant une lumière douce, les lampes Buly flottent dans les piscines ou trouvent leur place sur les terrasses, offrant un éclairage polyvalent avec des options solaires et rechargeables.



Points forts de Newgarden.ca :

Accès exclusif au Canada à la gamme de produits Newgarden.

Éclairage solaire et rechargeable pour l'intérieur et l'extérieur.

Jardinières et meubles en polyéthylène résistants aux intempéries.

Stock local, expédition rapide depuis Montréal et assistance dédiée.

Conçu en Espagne.



Pour en savoir plus ou découvrir les dernières nouveautés, rendez-vous sur newgarden.ca. Pour les demandes des médias, les images haute résolution ou les interviews, veuillez contacter :

Nüline Distribution

Distributeur de Newgarden au Canada

Ricardo Turner

courriel : ricardo@newgarden.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1be7214-e3f5-42b5-a83d-7ed9b5febafa/fr

Éclairage d'extérieur Newgarden Transformez vos soirées avec les lampes flottantes et les guirlandes lumineuses de Newgarden — idéales pour des réceptions extérieures chaleureuses.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.