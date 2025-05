La Campagne 911 de MADD Canada exhorte les gens à signaler les conducteurs d’auto, de VTT et de bateau dont les capacités semblent affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les conducteurs aux capacités affaiblies sont des situations d’urgence. C’est le puissant message au cœur de la Campagne 911 de MADD Canada, le programme de sensibilisation nationale, lancé aujourd’hui pour encourager les Canadiennes et les Canadiens à faire le 911 et à signaler à la police les conducteurs d’auto, de VTT et de bateau dont les capacités semblent affaiblies.

La Campagne 911, lancée chaque printemps, rappelle aux Canadiennes et aux Canadiens qu’ils ont le pouvoir d’aider à éviter des collisions, des décès et des blessures causés par la conduite avec capacités affaiblies en avertissant la police lorsqu’ils soupçonnent une personne de conduire avec les capacités affaiblies sur les routes, les sentiers ou les cours d’eau. La campagne s’intensifie durant le printemps et l’été, des périodes durant lesquelles un plus grand nombre de personnes se rendent à des chalets, sillonnent les routes et passent du temps sur des sentiers et des cours d’eau.

« Chaque année, des centaines de personnes au Canada sont tuées, et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou autres drogues », dit Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Chacun de ces décès et chacune de ces blessures sont entièrement évitables. Nous voulons inciter les gens à intervenir et à faire le 911 lors de cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies. Un appel peut sauver une vie. »

Les sections de MADD Canada partout au pays travaillent avec les services de police locaux, les municipalités, les marinas et autres groupes communautaires pour passer le message de la Campagne 911. Par l’entremise d’enseignes routières, de panneaux publicitaires, de messages d’intérêt public et d’événements communautaires, la campagne rappelle avec force que la responsabilité de la sécurité revient à tout un chacun.

La Campagne 911 ne pourrait avoir lieu sans le généreux soutien continu de notre commanditaire national, Maritime-Ontario. MADD Canada est reconnaissante de son partenariat pour diffuser le message de sensibilisation à la conduite avec les capacités affaiblies aux collectivités d’un bout à l’autre du pays.

Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer que tout le monde retourne à la maison en sécurité :

Planifiez vos déplacements;

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies;

Ne montez jamais en voiture avec une personne au volant dont les capacités sont affaiblies;

Appelez le 911 si vous voyez une personne au volant dont les capacités semblent être affaiblies.

Pour plus d’informations sur la Campagne 911, y compris des outils éducatifs et des ressources en sécurité, consultez madd.ca.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240, ou ankongmeneck@madd.ca.

