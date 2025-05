Envu completa la transferencia de activos de Global Specialty Solutions en México y Costa Rica

Graphic that shows Envu and FMC logos along with the press release headline in Spanish

Hito fortalece la presencia regional de Envu y amplía su portafolio de ciencias ambientales

CARY, NC, UNITED STATES, May 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, líder mundial en soluciones de ciencias ambientales, anunció hoy la transición con éxito de los activos de Global Specialty Solutions (GSS) de FMC a sus operaciones de México y Costa Rica, lo que representa un paso notable para su crecimiento en la región de América Latina y una expansión de sus ofertas para los clientes. La medida sigue al cierre de la adquisición de GSS por parte de Envu a FMC Corporation (NYSE:FMC) por 350 millones de dólares, que se anunció en noviembre de 2024.La cartera de GSS incluye una amplia gama de productos que atienden a múltiples mercados de las ciencias ambientales. La adquisición fortalece la oferta y las capacidades del portafolio de Envu al tiempo que abre nuevos caminos hacia la innovación para los clientes en el manejo profesional de plagas, manejo de mosquitos y más a través de las fortalezas combinadas de ambas organizaciones.Como parte del cierre de la adquisición el año pasado, Envu y FMC acordaron una transferencia de activos demorada en algunos países, incluidos México y Costa Rica, para permitir la finalización de ciertos procesos operativos y garantizar la continuidad del negocio para los clientes. Estos procesos finalizaron en ambos países el 2 de mayo.«Estamos encantados de dar la bienvenida formal a Global Specialty Solutions a las operaciones de Envu en México y Costa Rica, lo que marca un nuevo y emocionante capítulo para nuestro negocio y nuestros clientes en estos países», declaró Eric Ruggirello, director de Operaciones Comerciales para EMEA y LATAM. «Una vez finalizada la transferencia de activos, podemos ofrecer directamente a los clientes una gama más amplia de soluciones integradas adaptadas a sus necesidades y respaldadas por el gran conocimiento y el compromiso de Envu con la ciencia ambiental».«La transición oficial de los activos de Global Specialty Solutions en México y Costa Rica es un hito importante en esta adquisición», señaló Gilles Galliou, CEO de Envu. «Como líderes centrados exclusivamente en el ámbito de las ciencias ambientales, estamos bien posicionados para impulsar nuevas innovaciones y ahora podemos avanzar para maximizar nuestro potencial colectivo en estos países y más allá».Envu se compromete a mantener una colaboración continua con FMC para garantizar una transición fluida para los clientes y un acceso continuo a la innovación.Acerca de EnvuEnvu se fundó en 2022 como una nueva empresa construida sobre años de experiencia con el único propósito de promover entornos saludables para todos, en todas partes. Envu ANZ ofrece servicios especializados en manejo profesional de plagas, campos de golf, plantas ornamentales, manejo de vegetación en zonas industriales, césped y paisajismo, y pastizales y praderas. En cada una de sus líneas de negocio, Envu centra su trabajo en la química y más allá: colabora con los clientes para encontrar soluciones innovadoras que funcionarán hoy y en el futuro. A nivel mundial, la cartera de Envu consta de más de 180 marcas confiables y reconocidas. La empresa emplea a casi 900 personas y opera en más de 100 países con cuatro centros de innovación globales. Para obtener información adicional, visite www.envu.com Encuentre más información en el sitio web de Envu México en mx.envu.com o en el sitio de Envu Costa Rica en cr.envu.com Síganos en LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/envu Contacto para consultas de medios:Jennifer PooreTeléfono: 919-475-5814Correo electrónico: jennifer.poore@envu.comDeclaraciones prospectivasEste comunicado puede contener declaraciones prospectivas basadas en suposiciones y pronósticos actuales realizados por la gerencia de Envu. Diversos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores podrían dar lugar a diferencias materiales entre los resultados futuros reales, la situación financiera, el desarrollo o el rendimiento de la empresa y las estimaciones aquí dadas. La empresa no asume ninguna responsabilidad de actualizar estas declaraciones prospectivas ni de adaptarlas a eventos o desarrollos futuros.

