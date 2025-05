Envu、オーストラリア、ニュージーランド、日本におけるグローバル・スペシャリティ・ソリューションズ資産の譲渡を完了し、環境科学ポートフォリオを拡大

Graphic that shows Envu and FMC logos along with the press release headline in Japanese

MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA, May 6, 2025 / EINPresswire.com / -- 環境科学ソリューションの世界的リーダーである Envu は本日、FMC Global Specialty Solutions (GSS) の資産をオーストラリア、ニュージーランド、日本の事業所に無事移行したことを発表しました。これは、アジア太平洋地域での成長に向けた大きな一歩であり、お客様への提供内容の大幅な拡大となります。この動きは、2024年11月に発表された Envu による FMC Corporation (NYSE:FMC) からの 3億 5000 万ドルでの GSS 買収の完了を受けてのものです。GSS ポートフォリオには、ゴルフ場、プロスポーツスタジアム、害虫駆除など、複数の市場に対応する多様な製品が含まれています。この買収により、Envu のポートフォリオの提供内容と将来性が強化されるとともに、両組織の強みを組み合わせることで、専門的な害虫管理、芝生および観賞用植物などの分野のお客様にイノベーションへの新たな道筋が提供されます。昨年の買収完了の一環として、Envu と FMC は、お客様の事業継続性を確保するために特定の運用プロセスを完了できるよう、オーストラリア、ニュージーランド、日本を含む一部の国での資産移転を延期することに合意しましたが、これらのプロセスは 3 か国すべてで 5 月 1 日に完了しました。「オーストラリア、ニュージーランド、日本における Envu 事業に Global Specialty Solutions を正式に迎えることができ、大変嬉しく思います。これは、アジア太平洋地域における当社の事業とお客様にとって刺激的な新章の始まりとなります」と、アジア太平洋地域コマーシャルオペレーション責任者のナディム・モーア氏は述べています。「これらの国々での資産移転が完了したことで、Envu の環境科学に対する深い専門知識と取り組みに支えられた、お客様のニーズに合わせた幅広い統合ソリューションを、直接お客様に提供できるようになります」「これらの主要国におけるグローバル・スペシャリティ・ソリューションズの資産の正式な移行は、今回の買収における重要な節目です」と、Envu の CEO であるジル・ガリウは述べています。「環境科学分野に特化したリーダーとして、私たちは新たなイノベーションを推進する上で有利な立場にあり、これらの国々やその他の国々で私たちの総合的な可能性を最大限に引き出すために前進することができます」Envu は、お客様のためのスムーズな移行とイノベーションへの継続的なアクセスを確保するために、FMC との継続的なパートナーシップに取り組んでいます。EnvuについてEnvu は、長年の経験を基に、あらゆる場所のすべての人にとって健康的な環境を推進することを唯一の目的として 2022 年に設立された新しい会社です。Envu ANZ は、プロフェッショナル害虫管理、ゴルフ、観賞用植物、産業用植生管理、芝生と景観、牧草地の分野で専用サービスを提供しています。Envu は、各事業分野において化学分野およびそれ以外の分野に注力し、お客様と協力して、現在だけでなく将来にも役立つ革新的なソリューションを生み出しています。Envu のポートフォリオは 180 を越える信頼される有名なブランドで世界的に構成されています。同社は約 900 人の従業員を擁し、4 つのグローバル イノベーション ハブを擁して 100 か国以上で 事業を展開しています。 追加 情報については、 www.envu.com をご覧ください。詳細については、Envu ANZ の Web サイト ( www.au.envu.com ) または Envu Japan の Web サイト ( www.jp.envu.com ) をご覧ください。LinkedIn のアカウントフォローもよろしくお願いいたします。 http://www.linkedin.com/company/envu 詳細については下記までお問い合わせください。レイチェル・カーソン電話番号: 0410 530 200電子メール: rachel.carson@envu.comメディアに関するお問い合わせ先:エイミー・カーンケ電話番号: 0476 548 360Eメール: amy.kernke@envu.com将来予想見通しに関する記述このリリースには、Envu 経営陣による現在の想定と予測に基づく将来予想に関する記述が含まれている場合があります。さまざまな既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因により、実際の将来の結果、財務状況、会社の発展または業績と、ここで示された予測との間に重大な相違が生じる可能性があります。当社は、これらの将来予想に関する記述を更新したり、将来の出来事や進展に適合させたりすることについて、一切の責任を負いません。

