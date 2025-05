Virtune meddelar byte av Indexleverantör

Stockholm, 5 maj 2025 - Virtune meddelar att från och med den 12 maj 2025 kommer indexleverantören för Virtunes existerande index-ETP:er att ändras till MarketVector IndexesTM (“MarketVector”). Därtill så kommer referenspriser från MarketVector att användas för Virtunes övriga ETP:er.

Meddelande om ändrad tjänsteleverantör inom Virtunes ETP program

Virtune meddelar ett byte av indexadministratör, indexberäkningsagent och referensprisleverantör till MarketVector för samtliga av Virtunes ETP:er vilket kommer att framgå i de uppdaterade slutliga villkoren, dessa kommer att vara tillgängliga per den 12 maj 2025.

Observera att denna ändring inte påverkar investerare eller handel med Virtunes ETP:er och inga åtgärder krävs från investerare.

Förändring:

Ny indexadministratör, indexberäkningsagent och referensprisleverantör: MarketVector Indexes GmbH

Adress: Voltastrasse 1, 60486 Frankfurt am Main och Tyskland

Byte av index per den 12 maj 2025 med MarketVector som ny indexadministratör och indexberäkningsagent:

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK (ISIN: SE0020052207): Byte till Virtune Crypto Top 10 Index producerat av MarketVector

Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR (ISIN: SE0020052215): Byte till Virtune Crypto Top 10 Index producerat av MarketVector

Virtune Crypto Altcoin Index ETP (ISIN: SE0023260716): Byte till Virtune Crypto Altcoin Index producerat av MarketVector

Metodologin för ovanstående index och ingående indexkomponenter kommer att i allt väsentligt förbli oförändrade från föregående index och har därmed ingen påverkan för investerare i dessa ETP:er. Virtune kommer att förbli indexsponsor för ovanstående index.

Byte av referenspriser per den 12 maj 2025 med Marketvector som ny referensprisleverantör:

Nedanstående ETP:er kommer att använda sig av referenspriser från MarketVector för att beräkna det dagliga Net Asset Value, denna förändring har ingen påverkan för investerare i dessa ETP:er:

Virtune Bitcoin ETP (ISIN: SE0020845709)

Virtune Staked Ethereum ETP (ISIN: SE0020541639)

Virtune Staked Solana (ISIN: SE0021309754)

Virtune Staked Polkadot ETP (ISIN: SE0021148129)

Virtune XRP ETP (ISIN: SE0021486156)

Virtune Avalanche ETP (ISIN: SE0022050092)

Virtune Chainlink ETP (ISIN: SE0021149259)

Virtune Arbitrum ETP (ISIN: SE0021310133)

Virtune Staked Polygon ETP (ISIN: SE0021630217)

Virtune Staked Cardano ETP (ISIN: SE0021630449)

Virtune Litecoin ETP: (ISIN: SE0023951082)

Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Om Virtune

Virtune, med huvudkontor i Stockholm, är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av börshandlade produkter på reglerade europeiska börser. Genom regulatorisk efterlevnad, strategiska samarbeten med branschledande partners och vårt kompetenta team ger Virtune investerare på global nivå tillgång till innovativa och sofistikerade investeringsprodukter som är anpassade till den ständigt utvecklande globala kryptomarknaden.

Om MarketVector

MarketVector IndexesTM ("MarketVector") är en reglerad indexadministratör i Europa, registrerad i Tyskland och godkänd av den tyska finansiella tillsynsmyndigheten BaFin (Federal Financial Supervisory Authority). MarketVector förvaltar index under namnen MarketVectorTM, MVIS®️ och BlueStar®️. Med ett uppdrag att driva innovation inom indexutveckling globalt är MarketVector särskilt känt för sitt breda utbud av tematiska index, långvariga expertis inom aktieindex kopplade till reala tillgångar samt sin banbrytande familj av digitala tillgångsindex. MarketVector samarbetar stolt med över 25 emittenter av börshandlade produkter (ETP:er) och indexfondförvaltare på globala marknader, med ett totalt förvaltat kapital på cirka 50 miljarder USD.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.

Bilaga

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.