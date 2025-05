Esenssi impulsa el acceso al negocio de la perfumería con soluciones integrales y dropshipping sin inversión

Esenssi Aromas S.L. – Especialistas en negocios de perfumería. Esenssi Aromas S.L. – Crea tu propio empleo Esenssi Aromas S.L. – Crea el perfume de tu marca

Todos los productos de Esenssi cuentan con certificaciones ISO, no están testados en animales, y se entregan en un plazo garantizado de 24 a 48 horas.

MADRID, SPAIN, May 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Esenssi, empresa especializada en la creación, fabricación y distribución de perfumes, continúa consolidando su posición como referente en el sector de las fragancias a medida y de equivalencia, ofreciendo una gama completa de soluciones para emprendedores, marcas y puntos de venta que desean incursionar o expandirse en el mercado perfumista.Con sede en Madrid, Esenssi se distingue por su enfoque integral que abarca desde el desarrollo de perfumes exclusivos con packaging personalizado, hasta modelos de negocio llave en mano sin necesidad de franquicia. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran sus líneas de perfumes de equivalencia: Nature (112 fragancias), Top Parfum (76 fragancias) y la edición limitada Niss (22 fragancias), que abarcan familias olfativas como cítricos, chipres, especias, frutas y más.La compañía ha desarrollado también el primer servicio de dropshipping especializado en perfumería con marca propia, eliminando barreras tradicionales como la inversión inicial, el mantenimiento de stock o los costes fijos. Esta modalidad permite iniciar un negocio de perfumes online de forma accesible y escalable.Además, Esenssi ofrece colonias a granel como una opción altamente rentable para negocios ya establecidos, con la posibilidad de personalización de marca y un amplio catálogo de envases. Esta alternativa aporta un margen de beneficio elevado y se adapta a distintos sectores como tiendas de moda, peluquerías, centros de estética y comercios de regalos y souvenirs.Todos los productos de Esenssi cuentan con certificaciones ISO, no están testados en animales, y se entregan en un plazo garantizado de 24 a 48 horas. Este compromiso logístico forma parte del valor diferencial de la empresa como fabricante de perfumes Clientes satisfechos respaldan la propuesta de Esenssi. Lucía Amil afirma: “¡Trato excelente! Da gusto trabajar con ellos. Productos de gran calidad. Me han ayudado mucho en mi nuevo proyecto. ¡Lo recomiendo sin duda alguna!” Por su parte, Tomás García destaca la rapidez del servicio y la calidad de los productos: “Todo perfecto, he recibido el primer pedido en 24 horas. Los productos son de muy buenísima calidad ahora queda esperar a que les guste a los clientes.”Datos de contacto para prensa y distribuidores:- Teléfono: (+34) 910 33 86 55- Correo electrónico: info@esenssi.com- WhatsApp: +34 649 251 201- Sitio web: https://esenssi.com - Dirección: C/Fuentespina nº41 4C, 28031 Madrid – EspañaPara más información sobre sus servicios o para concertar entrevistas con portavoces de la compañía, pueden dirigirse a los datos de contacto indicados.

