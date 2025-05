L'Université de Regina triomphe dans le neuvième défi annuel d'éthique de CFA Societies Canada

Les dilemmes éthiques de la finance ont été explorés par des étudiants de 27 universités canadiennes qui se sont affrontés dans le cadre du défi national

TORONTO, 05 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'équipe de l'Université de Regina a fait preuve de compétences exceptionnelles en matière de raisonnement éthique, remportant le titre national lors de la neuvième édition annuelle du Défi éthique de CFA Societies Canada. L'équipe championne a été annoncée à l'issue de la finale du concours, le 2 mai 2025.

Chaque année, le Défi éthique de CFA Societies Canada accueille des équipes d'étudiants universitaires de tout le Canada pour combiner la théorie de l'éthique avec des dilemmes éthiques appliqués, tout en améliorant leurs compétences en matière de présentation et de travail d'équipe, et en établissant des liens avec des chefs de file de l'industrie. Le défi renforce les normes élevées de prise de décision éthique pour ceux qui entrent dans la profession de gestion des investissements.

"Le Défi éthique de CFA Societies Canada joue un rôle essentiel en préparant la prochaine génération de professionnels de la finance à faire face à des dilemmes éthiques avec confiance et intégrité ", a déclaré Ron Schwarz, CFA, président de CFA Societies Canada. "Près d'une décennie après la tenue de ce concours annuel, nous continuons d'être impressionnés par les capacités d'analyse et de raisonnement éthique dont font preuve les concurrents du Défi. Les équipes finalistes de cette année ont fait preuve de remarquables capacités d'analyse et d'une profonde compréhension des principes éthiques. Leur performance nous donne une grande confiance dans la prochaine génération de professionnels de l'investissement au Canada". a ajouté M. Schwarz.

Kenneth Trinh, membre de l'équipe championne de l'université de Regina, ainsi que Arden Labatt, Emma Snider, Logan Longul et Vansh Bhura ont déclaré : "Participer au Défi éthique a été une expérience inestimable qui est allée au-delà de l'apprentissage traditionnel en classe. Travailler avec notre équipe pour analyser des scénarios éthiques complexes et présenter nos conclusions à des professionnels de l'industrie nous a aidés à développer des compétences de pensée critique qui seront essentielles dans nos futures carrières. L'accent mis par le concours sur les dilemmes du monde réel a rendu l'expérience d'apprentissage particulièrement significative."

Dans le cadre du Défi éthique 2025 de CFA Societies Canada, près de 120 étudiants de niveau postsecondaire de tout le Canada, répartis en 27 équipes, ont analysé et relevé des défis éthiques représentatifs de ceux qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur carrière. Chaque équipe a reçu une étude de cas identique et a été chargée d'identifier, d'expliquer les nuances et de proposer des solutions à des dilemmes éthiques conformément au Code d'éthique et aux Normes de conduite professionnelle du CFA Institute. Le défi d'éthique de CFA Societies Canada sert la mission de CFA Institute en favorisant la compréhension de l'éthique, de l'intégrité du marché et des normes de pratique professionnelle au sein de la prochaine génération de leaders en gestion des investissements.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 sociétés canadiennes membres du CFA Institute. Elle rassemble ces organisations pour diriger la profession d'investisseur au Canada en faisant la promotion des normes professionnelles, de l'intégrité et de l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour plus d'information, visitez www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.

