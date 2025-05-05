Bitget 荣膺迪拜 TOKEN2049 大会黄金赞助商：首席执行官 Gracy Chen 将分享加密货币发展愿景

阿联酋迪拜, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 将以黄金赞助商的身份亮相迪拜 TOKEN2049 大会，为本年度的行业盛事增添浓墨重彩的一笔。 本次大会将于 2025 年 4 月 30 日至 5 月 1 日在 Madinat Jumeirah 会议中心盛大举行，汇聚全球加密货币和区块链生态系统中最聪慧的头脑和最具魄力的创新者。 在这创新涌动的活力之都，当加密货币社区在此齐聚一堂，Bitget 亦将充分展示其持续塑造数字资产格局的战略远见。

大会首日，Bitget 首席执行官 Gracy Chen 将于海湾标准时间下午 3:00 至 3:15 在 io.net 舞台发表主旨演讲。 在题为“Bitget 在动荡市场中蓬勃发展的两大策略”的演讲中，她将深入探讨 Bitget 如何在全球市场波动中稳健前行、蓬勃发展，在把握新兴机遇的同时，始终屹立于创新前沿。 Gracy 的真知灼见将着重阐述 Bitget 如何在变幻莫测的市场环境中创造实际价值，为在不断演变的加密货币生态系统中实现可持续发展描绘蓝图。

Bitget 为进一步扩大影响力，将于 5 月 30 日举办 Cryptoverse 梦幻之夜活动，缔造一个令人难忘的夜晚。 此次活动将与 1inch 合作，并由 Morph 提供支持，仅限受邀人士参与，届时将汇聚 Web3 先锋、区块链领袖和加密货币巨头，共同沉浸于充满活力的夜晚，尊享卓越体验，拓展新一代人脉。 从惊喜不断的表演到精心设计的社交环节，本次活动将充分展现驱动加密货币世界未来发展的创新精神。 参与者如能捕捉并分享活动中令人心动的精彩瞬间，即有机会赢取 Bitget 专属礼品。

随着去中心化、市场准入和创新等议题成为焦点，Bitget 正努力拓展角色定位，超越传统交易所的范畴。 通过在大会及周边活动中的积极贡献，Bitget 致力于帮助塑造数字经济中价值创造的新标准。 Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们的目标是为构建一个更互联、更具韧性的 Web3 生态系统奠定基础。 在这个领域取得成功，需要的不仅仅是技术，更需要精诚合作和对未来发展方向的共同愿景，而 TOKEN2049 大会正是开展此类对话的理想平台。 无论是在主舞台上，还是在会场之外，Bitget 亮相迪拜 TOKEN2049 大会，都充分彰显了其支持 Web3 不断演进的宏伟战略。”

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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