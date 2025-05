ビットゲット (Bitget)、トークン2049ドバイ (Token2049 Dubai) でゴールドスポンサーに就任：CEOグレイシー・チェン (Gracy Chen) が暗号資産の次なる章に向けたビジョンを共有予定

アラブ首長国連邦、ドバイ発, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業のリーダーであるビットゲットが、本年の記念すべきイベントであるTOKEN2049ドバイにおいてゴールドスポンサーを務め、大きな存在感を示す。 2025年4月30日から5月1日にかけて、マディナ・ジュメイラ・カンファレンスセンター (Madinat Jumeirah Conference Centre) にて開催されるトークン2049ドバイは、世界中の暗号資産およびブロックチェーンエコシステムから最も優れた頭脳と最も大胆なイノベーターたちを集結させる。 イノベーションの中心地の一つに暗号資産コミュニティが集うなか、ビットゲットは、デジタル資産の未来を形作り続ける自社の戦略を強く打ち出す準備を整えている。

カンファレンス初日には、ビットゲットCEOのグレイシー・チェンが、湾岸標準時 (GST) 午後3時から3時15分にかけて「io.net」ステージで基調講演を行う予定である。 「ビットゲットが変動の激しい市場で成功を収めるために採用した2つの戦略 (Two Strategies Bitget Adopted to Thrive in a Volatile Market)」と題された本講演では、ビットゲットが世界的な市場変動の中でどのように機会を捉え、イノベーションの最前線にとどまりながら成長を遂げてきたかを解説する。 グレイシー・チェンの見解は、ビットゲットが予測不可能な市場環境において現実世界にインパクトをもたらした戦略に焦点を当て、進化する暗号資産エコシステムにおける持続可能な成功の青写真を提示するものである。

さらに存在感を高めるべく、ビットゲットは5月30日にクリプトバース・ドリームナイト (Cryptoverse Dream Night) を開催し、忘れがたい夜を演出する予定だ。 これは、1インチ (1inch) とのコラボレーションにより、モーフ (Morph) の支援を受けて実施される招待制のアフターアワーズイベントで、Web3の先駆者をはじめ、ブロックチェーン業界のリーダーや暗号資産の有力企業が一堂に会し、熱気あふれるエネルギー、上質な体験、そして次世代のネットワーキングの機会を提供する。 サプライズパフォーマンスや厳選された交流のひとときを通じて、クリプトバースの未来を切り拓く大胆なスピリットを体現する。 参加者は、イベント中の最もエネルギッシュな瞬間を撮影して共有することで、ビットゲット限定特典を獲得できるチャンスもある。

分散化、市場アクセス、イノベーションをめぐる議論が中心となるなかで、ビットゲットは従来型取引所の枠を超え、その役割を拡大している。 カンファレンス本体およびサイドイベントでの取り組みを通じて、ビットゲットはデジタル経済において価値が構築される新たな標準の形成に貢献することを目指している。 ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェンは以下のように述べている。「私たちの目標は、より結び付きが強く、レジリエントなWeb3エコシステムの基盤を築くことです。 この分野で成功を収めるには、単なる技術力だけでは不十分であり、コラボレーションと未来に対する共通のビジョンが不可欠です。そして、このような議論を交わすには、トークン2049のようなイベントに勝る場はありません。 メインステージ内外で強い存在感を示すビットゲットのトークン2049ドバイへの参加は、Web3の進化を継続的に支援するという同社の幅広い戦略を反映するものである。」

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dca116ce-6d79-4bfa-8ef8-9b1e72215f89

