Bitget הופכת לספונסרית זהב עבור כנס Token2049 Dubai: המנכ"לית גרייסי צ'ן תשתף את החזון לפרק הבא בעולם הקריפטוגרפיה

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, עומדת להשפיע בגדול על כנס Token2049 Dubai כנותנת חסות זהב לאירוע ציון הדרך של השנה. Token2049 Dubai, שיתקיים ב-30 באפריל וה-1 במאי 2025, ב-Madinat Jumeirah Conference Centre, יפגיש את המוחות המבריקים והחדשנים הנועזים ביותר מכל רחבי האקו סיסטם של תעשיית הקריפטוגרפיה והבלוקצ'יין העולמית. כאשר הקהילה הקריפטוגרפית מתאספת באחד המרכזים הדינמיים ביותר לחדשנות, Bitget מוכנה להציב באור הזרקורים את האסטרטגיות שלה שממשיכות לעצב את נוף הנכסים הדיגיטליים.

ביום הראשון של הכנס, גרייסי צ'ן (Gracy Chen ), מנכ"לית Bitget, תישא נאום מפתח על במת io.net, בין השעות 15:00 ל- 15:15 GST. הנאום, שקיבל את הכותרת "שתי אסטרטגיות ש-Bitget אימצה כדי לשגשג בשוק תנודתי" , ייבחן כיצד Bitget מנווטת ומשגשגת בתקופה של תנודתיות עולמית, תוך ניצול הזדמנויות מתפתחות ושמירה על מעמד החברה בחוד חנית החדשנות. התובנות של גרייסי ידגישו את האסטרטגיות שאפשרו ל-Bitget להפוך לחברה המשפיעה בעולם האמיתי שמציע נוף שוק בלתי צפוי, ולקבוע תוכנית אב להצלחה ברת קיימא באקו סיסטם הקריפטוגרפי המתפתח.

וכדי לחזק עוד יותר את נוכחותה, Bitget מכינה את הבמה לערב בלתי נשכח עם Cryptoverse Dream Night ב-30 במאי. בשיתוף פעולה עם 1inch ובגיבוי של Morph, אירוע הזמנות בלבד זה, שיתקיים לאחר שעות הפעילות, יקבץ יחדיו חלוצי Web3, מובילי בלוקצ'יין וענקים מהשוק הקריפטוגרפי לערב סוחף של אנרגיה מחשמלת, חוויות פרמיום ורישות עסקי מהדור הבא. מהופעות מפתיעות ועד רגעים חברתיים מאורגנים, האירוע לוכד את הרוח הנועזת המניעה את העתיד של הקריפטוברס. למשתתפים יש הזדמנות לזכות בפרסים באמצעות Bitget Exclusives כאשר הם ילכדו וישתפו את הרגעים המחשמלים ביותר באירוע.

כאשר הדיונים סביב ביזור, גישה לשוק וחדשנות תופסים את מרכז הבמה, Bitget מרחיבה את תפקידה מעבר לזה של בורסה מסורתית. באמצעות תרומתה הן במהלך הכנס והן באירועים צדדיים, Bitget שואפת לעזור לעצב סטנדרטים חדשים לאופן שבו ערך נבנה בכלכלה דיגיטלית זו. "המטרה שלנו היא לעזור להניח את היסודות למערכת אקולוגית Web3 מחוברת ועמידה יותר", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "הצלחה במרחב הזה דורשת יותר מטכנולוגיה - היא דורשת שיתוף פעולה וחזון משותף לאיך העתיד צריך להיראות ואין פלטפורמה טובה יותר לנהל את השיחות הללו מאשר באירוע כמו TOKEN2049. עם נוכחות עוצמתית הן על הבמה המרכזית והן מחוצה לה, ההשתתפות של Bitget ב-Token2049 Dubai משקפת את האסטרטגיה הרחבה יותר שלה לתמוך בהתפתחות המתמשכת של Web3."

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין |Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

