Bitget wird Gold-Sponsor der Token2049 Dubai: CEO Gracy Chen stellt ihre Vision für die nächste Phase der Kryptowährungen vor

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, wird als Gold-Sponsor des diesjährigen wegweisenden Events TOKEN2049 Dubai einen bedeutenden Beitrag leisten. Die TOKEN2049 Dubai findet vom 30. April bis zum 1. Mai 2025 im Madinat Jumeirah Conference Centre statt und bringt die klügsten Köpfe und mutigsten Innovatoren aus dem globalen Krypto- und Blockchain-Ökosystem zusammen. Während sich die Krypto-Community an einem der dynamischsten Innovationszentren versammelt, ist Bitget bereit, seine Strategien vorzustellen, die die Landschaft der digitalen Vermögenswerte weiterhin prägen werden.

Am ersten Tag der Konferenz wird Gracy Chen, CEO von Bitget, von 15:00 bis 15:15 Uhr GST auf der io.net-Bühne eine Keynote-Rede halten. Unter dem Titel „Two Strategies Bitget Adopted to Thrive in a Volatile Market“ (Zwei Strategien von Bitget, um in einem volatilen Markt zu gedeihen) wird erörtert, wie Bitget inmitten globaler Volatilität navigiert und gedeiht, aufkommende Chancen nutzt und gleichzeitig an der Spitze der Innovation bleibt. Gracy wird Einblicke in die Strategien geben, mit denen Bitget in einem unvorhersehbaren Marktumfeld echte Ergebnisse erzielen konnte, und damit einen Fahrplan für nachhaltigen Erfolg im sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Ökosystem aufzeigen.

Um seine Präsenz weiter auszubauen, bereitet Bitget mit der Cryptoverse Dream Night am 30. Mai einen unvergesslichen Abend vor. In Zusammenarbeit mit 1inch und unterstützt von Morph versammelt dieses After-Hours-Event auf Einladung Web3-Pioniere, Blockchain-Führungskräfte und Krypto-Giganten zu einer beeindruckenden Nacht voller elektrisierender Energie, Premium-Erlebnissen und Networking der nächsten Generation. Von Überraschungsauftritten bis hin zu kuratierten sozialen Momenten – der Event fängt den mutigen Geist ein, der die Zukunft des Kryptouniversums vorantreibt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit Bitget-Exklusivprämien belohnt zu werden, wenn sie die spannendsten Momente des Events festhalten und teilen.

Da Diskussionen über Dezentralisierung, Marktzugang und Innovation im Mittelpunkt stehen, erweitert Bitget seine Rolle über die einer traditionellen Börse hinaus. Mit seinen Beiträgen sowohl während der Konferenz als auch bei Nebenveranstaltungen möchte Bitget dazu beitragen, neue Standards für die Wertschöpfung in dieser digitalen Wirtschaft zu entwickeln. „Unser Ziel ist es, die Grundlagen für ein vernetzteres und widerstandsfähigeres Web3-Ökosystem zu schaffen“, so Gracy Chen, CEO von Bitget. „Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, braucht es mehr als nur Technologie – es erfordert Zusammenarbeit und eine gemeinsame Vision davon, wie die Zukunft aussehen soll. Es gibt keine bessere Plattform für solche Gespräche als ein Event wie die TOKEN2049. Mit einer beeindruckenden Präsenz sowohl auf als auch abseits der Hauptbühne spiegelt die Teilnahme von Bitget an der Token2049 Dubai die umfassende Strategie des Unternehmens wider, die kontinuierliche Weiterentwicklung von Web3 zu unterstützen.“

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen , Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

